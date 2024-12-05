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Пас от товарища Си комраду Дональду

Игар Тышкевич
5 декабря 2024, 06:10
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Китай - один из крупнейших производителей этой триады.
си цзиньпин, трамп
Си Цзиньпин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Китай запретил экспорт в США ряда редкоземельных элементов и сопутствующих товаров. Речь в первую очередь идёт о Галии, Германии, Сурьме.

Обоснование - это продукция двойного назначения. Что, в принципе, правда.

Галий - это оптика. ИК прицелы, ПНВ, оптоволокно (передача данных), ядерная физика. Одним словом, незаменимый товар для современного оружейного бизнеса.

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Германий - ядерное оружие и полупроводники.

Сурьма - батареи, оружие, те же ПНВ, оптоэлектроника (включая элементы солнечных панелей).

Китай - один из крупнейших производителей этой триады: 48% мирового производства сурьмы, 59,2% Германия и более 98% (!!!) очищенного Галия (но по рудам и соединениям является импортёром)

США - один из крупнейших импортёров указанной триады.

Бан со стороны КНР, естественно, не обрушит мгновенно американскую военную (да и не только) промышленность. Но это серьёзный вызов.

И тут интересно будут ли введены аналогичные санкции в отношении стран ЕС. Если нет - получаем режим "параллельного импорта" по-американски.

Но такой бан навяд ли продлиться долго. Это приглашение Трампа к разговору. И метод несколько охладить его воинственную риторику.

Разговор значит будет. И на нём будет затрагиваться тема разделения сфер влияния. А значит и уменьшения числа конфликтов, которые несут риски для сторон. Значит, и украинская тема.

Поэтому повторю то, что писал ранее. Инициативы по продолжению либо заморозке войны в Украине примут контуры "политики" лишь по результатам встреч Трампа и Си.

Ждать осталось недолго.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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