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Партизанская война в "зеленке": почему российским военным не поздоровится в пригородах Киева

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

18 марта 2022, 19:16

Лаптеногие балбесы, которые нынче упиваются награбленным дорогим коньяком в предместьях Киева, явно не успеют вовремя унести ноги.

ВСУ возле Киева изматывают противника / Reuters

Очередная оперативная пауза. Но как всегда, есть нюансы.

Остановимся на двух, скажем так, наиболее "актуальных" - на северо-запад от Киева и на Южном.

Сначала, несколько общих замечаний. Нет никакого сомнения, что с ходом так называемой "специальной военной операции" ВС РФ, громадьё планов орко-командования несколько раз существенно менялось. Причём, отнюдь не в сторону увеличения и разрастания. С каждым новым днём и потерями, цели и задачи, которые ставились командованием перед подчинёнными войсками, скукоживались в размерах и объёмах.

Да, в первую неделю боёв командование войск противника активно и лихорадочно гнало все свои ударные группировки вперёд. Имея под рукой определённый набор резервов, оно, как всегда "решительно и смело", вводило их в бой. Полностью в соответствии с положениями так называемой "советской военной школы", т.е. не взирая на быстро меняющуюся обстановку, по заранее разработанным планам.

При этом уровень догматизма и неумения российского военного командования оценить складывающуюся оперативную ситуацию в динамике и вовремя внести необходимые корректировки в сам план зашкаливал. Об этом весьма красноречиво свидетельствовало стремление любой ценой выполнить запланированную и поставленную задачу, даже тогда, когда эта задача в силу объективных или субъективных факторов выполнена быть не могла в принципе.

Прущие в лобовую тяжело вооружённые и малоподвижные колоны техники противника, вязли на незнакомой местности, дробились ВСУ и постепенно уничтожались. И несмотря на это, командование противника снова и снова кидало на одно и тоже направление всё новые и новые силы, практически, как на конвеере, в полном соответствии с положениями советского учебника по оперативному искусству "наращивая усилия", но делая это абсолютно по-дебильному.

Читайте такжеВойна в Украине: при каких условиях безумный вождь отступитС первых дней вторжения, ВСУ, пропустив эту орду бронетехники в оперативную глубину своих боевых порядков, стали лупашить по их тылам и флангам. Украинская армия сразу и намеренно, в рамках Стратегической оборонной операции, отказалась от попыток "стационарного сдерживания" этих бронированных толп, перейдя к маневренной и подвижной обороне прямо с первых часов вторжения. Стараясь при этом наносить прущим массам орков стремительные фланговые и отсечные удары. Отходя, отрываясь и активно маневрируя небольшими подвижными тактическими группами после таких ударов.Таким образом, противник нёс значительные потери, теряя постепенно, день за днём, свой наступательный потенциал.

В конце концов, в результате такого "выматывания", у этих орд стало кончаться топливо, продовольствие, боеприпасы и в большинстве случаев они встали. Причём в подавляющем количестве случаев и в отнюдь не в удобных для этого местах. Происходило это не сразу, а в колебательно-затухающем режиме - от сплошного марша по всем направлениям, они сначала перешли к волнообразным дёрганьям, потом к отдельным "фрикциям" на отдельных направлениях и, в конце концов, окончательно встали, перейдя к обороне практически на всех операционных направлениях, за исключением нескольких отдельных участков где, как им кажется, и сегодня "есть возможность прорваться".

На сегодняшний день, именно на этих отдельных участках орки и пытаются сконцентрировать те небольшие резервы, которые у них остались, с целью всё того же "развития наметившегося успеха" путём "наращивания усилий". Флаг им в руки и барабан на шею.

Теперь конкретно по первому и второму направлениям.

Как я и предсказывал ещё до самого вторжения, направление удара по правому берегу Днепра с территории Беларуси прямо на Киев было одним из основных в планах орко-командования. Это сегодня очевидно многим. Хотя было понятно, что такого рода удар позволял военному командованию орков в значительной степени достичь целей всей кампании, в том числе - политических, посредством достаточно быстрой и наименее затратной, с точки зрения привлекаемых сил и средств, отдельной оперативно-тактической операции. Которая, в случае достижения успеха, по своему значению явно претендовала на статус стратегической.

Собственно, так и случилось. Противник с первых же часов вторжения начал активные наступательные действия значительными силами именно на этом направлении.

Попытка проведения оперативно-тактических десантных операций в районе Гостомеля и Василькова, а также достаточно стремительное продвижение наземной орко-группировки с территории Беларуси, поддержанное значительными силами армейской авиации и авиации ВКС в направлении этих же районов наочно свидетельствовала - данное операционное направление занимает в планах противника приоритетное значение. Уже к исходу 28-го февраля противник вышел к ближайшим северо-западным подступам столицы и без какой-либо оперативной паузы приступил к проведению охватывающих с юго-запада и запада Киев действиям.

В случае удачи противника, это означало достаточно серьёзный удар по намерениям командования ВСУ не допустить блокирования крупных городов страны. И в первую очередь - столицы. Ибо, продвинувшись даже до трассы Киев- Чоп противник получал возможность резко усложнить и даже в определённой мере прервать пути коммуникации столицы на стратегически важном западном направлении.Читайте такжеЧетыре победы Украины: почему империя зла стала слабее за один день

После того, как впоследствии обозначилось вполне чёткое стремление противника прорываться не только к "Житомирской трассе", но и на юг к "Одесской", стало понятно, что это не "отвлекающие действия".

Более того, командование войск противника, несмотря на то, что его группировка на этом направлении несла достаточно существенные потери, особенно в передовых подразделениях авангарда, вследствие регулярно огневого воздействия артиллерии и авиации ВСУ умудрялась постоянно наращивать тут свои усилия, практически в режиме "нон-стоп" вводя в бой всё новые и новые резервы. Всё это и привело к тому, что орки вышли к трассе Киев-Чоп на участке Калиновка-Стоянка и без какой-либо остановки попытались прорваться глубоко за неё, пробуя "тыкаться" здесь сразу на нескольких участках.

Но, как оказалось, ВСУ были готовы к такому повороту событий, организовав для орков своеобразное "арт-шоссе" на этом участке. Выглядело это до банальности просто и высокоэффективно. Как только орки собирали на шоссе или вблизи него очередную более-менее значительную колону бронетехники для рывка за шоссе включался вполне отработанный алгоритм ВСУ. Колону пропускали за шоссе, а затем где-то на многочисленных подъездных к трассе дорогах "организовывали" её остановку (засада, кончилось топливо, заблудились и т.д.). Некоторые успевали даже добраться до Ясногородки, Горбовичей и северных окраин Белогородки. После чего, оставалось навести на остановившихся придурков арту, авиацию или Байрактары. Потом следовал большой бум и добивание выживших и уцелевшей техники с малых дистанций. После того, как такая процедура повторилась 3 или 4 раза до орков наконец дошло, что здесь "что-то ни так" и они прекратили, как суицидники-долбо...бы, кидаться за трассу.

Ещё более эффективным способом остановить распространение орков за "Житомирскую трассу" оказался "расслабляющий" небольшой, но достаточно успешный контр-удар ВСУ в районе Макарова, вследствие чего, правый фланг всей этой группировки "немного провис". А также появилась вполне реальная угроза подрезания коммуникаций беснующегося перед взорванными на речушкее Ирпень мостами, в районе Бучи, Гостомеля, Ирпеня и Стоянки, всего орко-стада. Тем более, что все попытки самих орков продвинуться непосредственно вдоль Днепра на Вышгород на участке Мощун - Новые Петровцы как-то так сразу тоже не задались, хотя ранее цветущее село Мощун орки разнесли практически "в щебень".

На сегодняшний день ситуация западнее и северо-западнее Киева складывается достаточно неординарно. Практически по всей этой операционной зоне орки перешли к обороне и пытаются удерживать удобные в их понимании для дальнейшего прорыва на Киев рубежи и участки. Практически вся эта зона находится под достаточно плотным огневым воздействием ВСУ вплоть до того, что они в плановом режиме глумят тут ПУ (пусковые установки), тыловые базы и пункты снабжения орков да и просто разведанные и доразведанные позиции. Дело дошло до того, что МТС (материально-техническое снабжение) орков здесь осуществляется с очень и очень существенными траблами, вплоть до того, что БК (боекомплект) в их танках уже дошёл до отметки 5-6 снарядов на танк, а заправки оставшихся единиц техники осуществляются в "строго лимитированных" объёмах.

Читайте такжеПутин облажался, или Почему Кремлю не удастся сэкономить на солдатах в УкраинеДа, орки в этой зоне ныче активно мародёрят, выносят дома, квартиры и магазины и кое-как харчуются награбленным где-то обрывками находят соляру и бензин. Но совсем скоро грабить станет нечего и негде, с подвозом тоже всё обстоит и ещё долго будет обстоять достаточно туго и печально. Ибо каждый заехавший сюда наливник, каждый Камаз со снарядами или тушёнкой тут же будет превращаться в приоритетную цель.

А потом пойдёт "зелёнка". Данная зона, в этом отношении - весьма отличное место для "партизанки" - пересечённая, лесисто-болотистая местность, со множеством речушек и ручьёв узкими и извилистыми дорогами. Просто прелесть и раздолье для настоящих, патентованных "бандеровцев". А учитывая тот факт, что на этой территории достаточно активно тренировались действовать наши ССО и егеря, которым не составит особого труда организовать здесь самое настоящее народное сопротивление оккупантам, успевших уже наубивать и намародёрить местное население до уровня животной ненависти, завидовать их дальнейшей участи явно не стоит.

Те лаптеногие балбесы, которые нынче упиваются награбленным в богатых домиках модных киевских предместий дорогим коньяком, явно не успеют вовремя унести ноги. И потому, в большинстве своём, они там все и полягут. Лишь немногие уцелеют, если сдадутся в плен. Хотя после того, что они накуролесили в Бородянке, Ясногородке, Иванкове, Новых Петровцах, Мощуне, Буче, Гостомеле и Ирпене их вряд ли вообще будут брать в плен, загоняя и отстреливая как бешенных собак.

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война в Украине Константин Машовец
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