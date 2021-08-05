УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Партизанщина и рост цен: что ждет украинцев при отказе от поставок газа по трубе

Валентин Землянский

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики.

5 августа 2021, 07:45

Власти заняли позицию страуса, сняв с себя ответственность за происходящее на рынке газа.

Цены на газ
Цены на газ могут вскоре вырасти / pixabay

На днях глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил о том, что Украина не рассматривает вариант поставок газа из РФ и по возможности переходит на биомассу для отопления.

Это заявление – прямое подтверждение того, что мы все ближе к землянке с буржуйкой и полю с бурячками. После того как тарифами стали заниматься местные власти, мы идем по пути прощания и деградации централизованной системы теплоснабжения.

Вообще централизованное отопление является одним из признаков цивилизованного государства и приоритетом для Европы. Потому как для государства это экономически выгодно, но должно быть соблюдено одно ключевое условие – оно должно быть эффективным, без дырявых труб и с энергоэффективными домами.

Переход на альтернативные источники отопления также должен происходить централизованно – это должно быть общегосударственной стратегией. Но то, что происходит сейчас – это партизанщина. В большинстве случаев люди стараются перейти на индивидуальное отопление. В краткосрочной перспективе – это решение проблем для людей, но глобально для государства и его энергетики – это большая проблема, которая будет иметь массу негативных последствий в ближайшем будущем, начиная от роста себестоимости производства тепла и заканчивая форс-мажорами, потому что внутридомовые системы не предусмотрены для установки индивидуального отопления.

Говоря о цене на газ, мы, как и раньше, привязаны к европейскому хабу – то есть поставщики указывают цену газа, исходя из тех цен, по которым они закупают газ в Европе. При этом есть цена, по которой они закупили газ у Нафтогаза, потому пока от обязательств, взятых по годовому контракту, никто не отказывается – население получает газ по цене в диапазоне 8-9 гривен.

Реклама

Читайте такжеСнова обманули: почему поставщики газа не стали снижать годовой тарифВ свою очередь, 13-17 гривен – это цена месячной поставки, то есть такая цена будет для тех, кто решит вернуться к ежемесячным поставкам. Эта цена – индикатор ситуации на внешних рынках, но пока она не влияет на стоимость газа для населения, поскольку потребителей автоматически перевели на годовой контракт.

Однако сейчас центральные власти, отдав все это на места, по сути заняли позицию страуса, сняв с себя ответственность. И какой будет реальная цена на газ – остается только гадать, так как по фиксированной цене Нафтогаз будет отдавать ТКЭ лишь небольшое количество ресурса, а остальное по рыночной цене – в 15-20 гривен, что автоматически потянет за собой и среднюю цену и она явно будет выше 7,42 грн за куб.

Потому сейчас Нафтогазу было бы неплохо подумать над тем, как зафиксировать эту цену или скорректировать ее в сторону снижения. Запас ресурса для этого есть, все, что от него требуется – уменьшить аппетиты и перестать быть фискальным агентом, который осуществляет поборы в бюджет, тем самым облегчив жизнь людям.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

Нафтогаз цена газа Юрий Витренко поставки газа Валентин Землянский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Летняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 годуЛетняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 году "Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст"Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст "Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках"Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках Шантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газаШантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газа Ильин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открыткиИльин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открытки

Последние новости

08:03

На Украину обрушатся ливни, шквалы и град: синоптик предупредила о резком похолодании

07:54

Украине грозит всплеск COVID-19 в ближайшие 2 недели: 20 областей уже в зоне риска – ученые

07:45

Партизанщина и рост цен: что ждет украинцев при отказе от поставок газа по трубе мнение

07:25

"Предательство" Байденом интересов Украины: дипломат объяснил решение Белого дома по сделке с СП-2 Видео

07:22

Первая бронза для Украины в гребле: Людмила Лузан героически вырвала медаль на Олимпиаде в Токио

Реклама
07:07

Новая боевая атака на Украину и контрудар ВСУ: Арестович объявил о военных сценариях России

06:55

Всё решит один выстрел: астролог предрек Лукашенко судьбу президента Гаити Видео

06:29

Попытка сгладить противоречия: о чем говорят кадровые перестановки в Кабмине мнение

06:02

Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i" Видео

05:28

В 1000 раз больше вируса в организме, чем с исходным COVID-19: Дельту сравнили с "лесным пожаром" Видео

05:02

Ученые выяснили, почему некоторые люди живут больше ста лет

04:22

Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать Видео

03:50

Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

03:10

Приметы на 5 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

02:16

Снег в ноябре и сильные морозы: синоптики дали прогноз на осень Видео

01:37

Найден новый фактор, приводящий к тяжелой форме COVID-19 - ученые

00:50

Повышает риск сердечного приступа на 18%: от какого продукта рекомендуют отказаться медики Видео

00:20

Гороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков Зодиака: растраты, неожиданный поворот событий и обман Видео

04 августа, среда
23:52

"Оригинальный" тайник: на Житомирщине вор закопал украденный мотоцикл в землю, копы в шоке

23:20

Must have в столовой: чем будут кормить детей в садиках и школах с 1 сентября

Реклама
23:12

Бывшего судью-взяточника Чауса отправили под домашний арест

23:09

"Все будет на высшем уровне": полтавский учитель-танцор рассказал о планах на новой должности Видео

22:36

Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна Видео

22:21

Дольше всех живущие люди в мире едят эти специи каждый день: топ-5 Видео

22:13

Кулеба и Ермак обсудили с советником Трампа войну на Донбассе и партнерство

22:09

Обратно в государство: Фирташ потерял свой титаново-магниевый комбинат в Запорожье Видео

21:45

Не сейчас: ВОЗ призывает страны не прививать население "бустерными" дозами вакцин против COVID-19 Видео

21:42

Купаться запрещено: Минздрав перечислил самые опасные пляжи Украины

21:37

Как за 30 секунд очистить решетку гриля: здоровые лайфхаки Видео

21:15

Полиция установила преступника, который расстрелял мужчину в Одессе

20:59

Всему виной голый зад и утка: в Херсонской области мужчина заплатит соседке 5 тыс. грн

20:20

Трагедия на Харьковщине: пропавшую во время вечеринки девушку нашли мертвой

20:18

На Черкасчине ушел с молотка памятник Ленину: сумма лота стала рекордной

19:43

Минздрав назвал "эксклюзивные" симптомы Дельта-штамма Видео

19:40

Попытка взрыва Кабмина: МВД показало видео спецоперации по задержанию военного Видео

19:30

Отвлекающий маневр: почему ветеран АТО пытался взорвать Кабмин мнение

19:18

Очень хотел покончить с собой: в Запорожье мужчина выстрелил в себя и отравился, но выжил

19:06

Военного, который избил танцора Дорофеевой, выгнали из УГО Видео

18:39

Под Хмельницким в пьяном ДТП с участием молоковоза погиб маленький мальчик

18:37

Сильная магнитная буря испортит конец недели: как пережить Видео

Реклама
18:30

Аномалия в Киеве: посреди лета внезапно расцвели магнолии

17:46

"Бронзовых" украинских синхронисток на Олимпиаде-2020 в Токио представили как российских

17:30

Звездопад Персеиды-2021: когда пик и как загадывать желание

17:12

Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут Видео

17:09

В Харькове на миллионной взятке погорел глава облсовета: САП вручила подозрение

17:07

Беременность и сон – к чему снится беременность: толкование по соннику

16:59

Готовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из Европы Видео

16:34

Телеканал Плюсплюс празднует 9 лет

16:32

Показал все свои "прелести": в Виннице мужчина снял трусы перед копами Видео

16:15

Михаил Поплавский посвятил мощный клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины Видео актуально

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять