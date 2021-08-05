Партизанщина и рост цен: что ждет украинцев при отказе от поставок газа по трубе

Цены на газ могут вскоре вырасти / pixabay

На днях глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил о том, что Украина не рассматривает вариант поставок газа из РФ и по возможности переходит на биомассу для отопления.

Это заявление – прямое подтверждение того, что мы все ближе к землянке с буржуйкой и полю с бурячками. После того как тарифами стали заниматься местные власти, мы идем по пути прощания и деградации централизованной системы теплоснабжения.

Вообще централизованное отопление является одним из признаков цивилизованного государства и приоритетом для Европы. Потому как для государства это экономически выгодно, но должно быть соблюдено одно ключевое условие – оно должно быть эффективным, без дырявых труб и с энергоэффективными домами.

Переход на альтернативные источники отопления также должен происходить централизованно – это должно быть общегосударственной стратегией. Но то, что происходит сейчас – это партизанщина. В большинстве случаев люди стараются перейти на индивидуальное отопление. В краткосрочной перспективе – это решение проблем для людей, но глобально для государства и его энергетики – это большая проблема, которая будет иметь массу негативных последствий в ближайшем будущем, начиная от роста себестоимости производства тепла и заканчивая форс-мажорами, потому что внутридомовые системы не предусмотрены для установки индивидуального отопления.

Говоря о цене на газ, мы, как и раньше, привязаны к европейскому хабу – то есть поставщики указывают цену газа, исходя из тех цен, по которым они закупают газ в Европе. При этом есть цена, по которой они закупили газ у Нафтогаза, потому пока от обязательств, взятых по годовому контракту, никто не отказывается – население получает газ по цене в диапазоне 8-9 гривен.

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Читайте такжеСнова обманули: почему поставщики газа не стали снижать годовой тарифВ свою очередь, 13-17 гривен – это цена месячной поставки, то есть такая цена будет для тех, кто решит вернуться к ежемесячным поставкам. Эта цена – индикатор ситуации на внешних рынках, но пока она не влияет на стоимость газа для населения, поскольку потребителей автоматически перевели на годовой контракт.

Однако сейчас центральные власти, отдав все это на места, по сути заняли позицию страуса, сняв с себя ответственность. И какой будет реальная цена на газ – остается только гадать, так как по фиксированной цене Нафтогаз будет отдавать ТКЭ лишь небольшое количество ресурса, а остальное по рыночной цене – в 15-20 гривен, что автоматически потянет за собой и среднюю цену и она явно будет выше 7,42 грн за куб.

Потому сейчас Нафтогазу было бы неплохо подумать над тем, как зафиксировать эту цену или скорректировать ее в сторону снижения. Запас ресурса для этого есть, все, что от него требуется – уменьшить аппетиты и перестать быть фискальным агентом, который осуществляет поборы в бюджет, тем самым облегчив жизнь людям.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда