Конституция Украины отмечает 25-летний юбилей / ZIK

Конституции Украины – 25 лет! Юбилей! И хороший повод поразмышлять об особенностях нашего конституционализма. Но поскольку мне нравятся парадоксы (они притягательны своей необычностью), тезисно отмечу парадоксы украинского конституционализма.

Конституция Украины рождалась в острой политической борьбе (прежде всего, между Президентом Л.Кучмой и председателем Верховной Рады А.Морозом), но стала плодом гибкого политического компромисса. Это полезный урок и на будущее.

Читайте такжеКонституция Украины: сакральный текст или рабочий документОсновной Закон Украины рождался (готовился) долго – около четырех лет, но был принят быстро, лихо, красиво и почти романтично – в течение одной ночи. С тех пор у нас принято некоторые важные голосования (например, по бюджету) проводить ночью. Больше шансов на утверждение.

Первые годы после принятия Конституции Украины было принято ее хвалить, называть одной из лучших среди новых европейских конституции. Но уже через несколько лет стали появляться предложения, а затем и попытки изменения нашего недавно рожденного Основного Закона.

Изменение Конституции стало любимой забавой всех наших Президентов (начиная с Л.Кучмы), да и некоторых лидеров оппозиции также. Вот только оказалось, что изменить сложно. 300 парламентских голосов, необходимых для утверждения конституционных изменений, находились редко, и то, как правило, в особых обстоятельствах.

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Но наши политики очень находчивы. Они нашли способ менять редакцию Конституцию, обходя сложную процедуру конституционных изменений. При президентстве В.Януковича вернулись к прежней (изначальной) редакции Основного закона через решение Конституционного суда. А после бегства В.Януковича решением Верховной Рады вернули ту редакцию Конституции, которая действовала с 2006 г. по 2010 г. Заметьте, оба эти способа не прописаны в Конституции Украины.

Читайте такжеБольшой герб Украины и Конституция Пилипа Орлика: Зеленский объявил в Раде о новых планах КиеваОсобая песня - наш Конституционный суд. Главные и эксклюзивные "стражи" Конституции нередко в первую очередь защищали свои собственные интересы, или интересы своих спонсоров и патронов. Это искусство так "толковать" Конституцию, как это выгодно конкретным людям. И менять, вроде ничего не нужно, главное правильно "истолковать". Заодно на этом можно хорошо заработать.

У нас модно восхищаться вроде бы неизменной Конституцией США (хотя и в нее за 200 с лишним лет внесли 27 поправок), но не менее модно обсуждать необходимость написания и утверждения новой Конституции Украины, а заодно и самого способа ее принятия.

Уже лет 15 (если не больше) обсуждается идея Конституанты – специального собрания, созданного (избранного) для подготовки и утверждения новой Конституции Украины. Интересно было бы посмотреть на ее работу. Тут в Верховной Раде не могут толком договориться о необходимых конституционных изменениях. Так почему договорятся в Конституанте, которая также, как и парламент, будет состоять из представителей различных политических сил? Чем больше "претендентов на отцовство" у новой Конституции, тем сложнее будет договориться. Знаю об этом и по собственному опыту. Единственный способ договориться – наличие общей опасности или общего врага (как это случилось и в 1996 г.).

Еще один способ принятия новой Конституции – на всеукраинском референдуме. Эта идея также давно обсуждается, есть даже толкование Конституционного суда на этот счет. И что-то мне подсказывает, что мы к этой идее можем вернуться в недалеком будущем. Другое дело, удастся ли ее реализовать на практике.

В заключение о главном парадоксе нашего конституционализма. Все мы дружно говорим о необходимости уважать и выполнять Конституцию. А вот на практике не очень следуем этому призыву. В первую очередь я о политиках. Хотя и простые граждане не прочь обойти неприятную норму закона, если для этого есть возможность и желание. Что касается политиков, то отношение многих из них (не будем обобщать) к Конституции диктуется политической конъюнктурой и "местом сидения" (во власти или в оппозиции), а также конкретными интересами, зачастую не только политическими (как в случае с борьбой против антикоррупционного законодательства).

В общем, с Днем Конституции вас, друзья!