Парадокс искусственной сенсации Дмитрия Гордона: почему это диагноз обществу

Новогодний взрыв политической конспирологии стал своеобразным диагнозом и состояния общественного мнения в Украине, и самой политической ситуации вокруг темы войны и мира.

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Дмитрий Гордон / Коллаж: Главред, скриншот YouTube

Накануне новогодних праздников в украинском (и не только) сегменте социальных сетей наблюдался ажиотаж вокруг "прогноза" Дмитрия Гордона о "завершении горячей фазы боевых действий в Украине до Нового года". Конечно, ни один из настоящих политических экспертов да и, кажется, большая часть широкой общественности всерьез этот "прогноз" не воспринимала, было очень много ироничных сообщений, но это стало новостью, которую почти все обсуждали. А тут еще появилась информация о каком-то "тайном самолете" из правительственного спецавиаотряда РФ, который посетил Нью-Йорк и Вашингтон. И это только добавило конспирологического тумана и дало толчок разнообразным версиям о якобы тайных переговорах между США и Россией. "Тайные переговоры" между США и Россией обсуждали в соцсетях даже люди, которых раньше не замечали в склонности к конспирологическим теориям.

Этот новогодний взрыв политической конспирологии стал своеобразным диагнозом и состояния общественного мнения в Украине, и самой политической ситуации вокруг темы войны и мира. Значительная часть людей (и не только у нас) вообще склонна доверять конспирологической информации. Но нынешнее социально-психологическое состояние украинского общества и неопределенность дальнейших перспектив войны или мира создают дополнительную благоприятную почву именно для разнообразных конспирологических предположений. Многие украинцы устали от войны, хотят ее прекращения, некоторые даже любой ценой. По данным социологов около половины украинцев надеются, что президентство Трампа будет способствовать прекращению войны, которая длится уже почти три года.

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И не стоит удивляться, что некоторые деятели информационно-политического рынка начинают использовать эти ожидания прекращения войны в своих интересах, продуцируя сенсационные новости, что война вот вот прекратится, да еще и перед праздником, как волшебный подарок под новогоднюю елку. Это очень прагматичное, если не циничное, использование общественных ожиданий для того, чтобы банально привлечь внимание к себе, и поднять рейтинги своих ютуб-каналов. Если часть общества жаждет чуда, то почему бы не стать его пророком. И если чуда не произошло, то всегда можно объяснить почему так случилось. В конце концов уже была показательная история в России с сенсацией о "Путине в холодильнике". И ничего, автор этой сенсации до сих пор является популярным политическим комментатором, в том числе и в украинском информационном пространстве.

Благоприятной почвой для конспирологии является не только ожидание чего-то позитивного (в нашем случае - завершение войны), но и страхи. Кто-то надеется на скорый мир, а кто-то, наоборот, опасается, что это будет несправедливый мир, к которому нас принудят вопреки нашей воле. И именно поэтому чисто конспирологическая информация о "тайном российском самолете" порождает конспирологические предположения о "тайных переговорах", после которых нас принудят к несправедливому миру. И сторонников этой версии не волнует отсутствие каких-либо, хотя бы относительных подтверждений этих переговоров, а рациональные контраргументы не воспринимаются. Но это и не удивительно, рациональные аргументы против конспирологических утверждений, к сожалению, не работают. Кстати, история с российским самолетом в США объясняется, даже официальными российскими источниками, довольно просто - замена посла РФ в США, частичная ротация дипломатического персонала в Вашингтоне (посольство РФ) и в Нью-Йорке (представительство РФ в ООН). В условиях западных санкций прямого авиасообщения между США и Россией нет, поэтому, видимо, и воспользовались самолетом из спецавиаотряда.

Парадокс искусственной сенсации о завершении войны перед Новым годом заключается в том, что мы одновременно увидели и провал этой выдумки, и ее информационный успех (ажиотаж вокруг Дмитрия Гордона и его сенсационного "прогноза"). Правда, повторять этот трюк в будущем будет сложно - доверия к источнику информации будет гораздо меньше. А вот спрос на конспирологическую информацию, увы, никуда не исчезнет. И необходимость противостояния политической конспирологии остается актуальной.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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