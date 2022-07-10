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Парадокс Бориса Джонсона: что изменит для Украины отставка британского премьера

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

10 июля 2022, 08:52

Отставка Бориса Джонсона не связана с Россией, Украиной, войной России против Украины.

На фоне других западных политиков Джонсон выглядел ярко и решительно в своей поддержке Украины
В Украине возник культ личности Джонсона, еще немного и у нас начнут называть улицы его именем / Фото president.gov.ua

Новость об отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании (которая, правда, растянется во времени на несколько месяцев) вызвала бурю эмоций в Украине. Это было сочетание больших положительных чувств миллионов украинцев (от простых граждан до президента Зеленского) к Борису Джонсону, грусти из-за его отставки и определенных опасений относительно того, не уменьшится ли поддержка Украины со стороны Великобритании после смены руководителя правительства этой страны. Я бы даже сказал, что у нас возник определенный культ личности Бориса Джонсона. Еще немного и у нас начнут называть улицы его именем.

И это очень контрастирует с отношением к Борису Джонсону в самой Великобритании. На его родине доминируют прямо противоположные эмоции, чем в Украине.

Собственно, в этом и заключается парадокс Бориса Джонсона. И это очень удивляет украинцев. Поэтому давайте разбираться.

Сначала о том, почему возник культ Бориса Джонсона в Украине. В первую очередь это связано с очевидным контрастом между британским премьером и другими западными лидерами в отношении к Украине и войне России против Украины. На фоне вялых, слишком осторожных и довольно оппортунистических руководителей влиятельных западных стран (от Олафа Шольца до Джо Байдена) Борис Джонсон выглядел мощно, ярко и решительно в своей безоговорочной поддержке Украины и жесткой позиции в отношении Путина и российской агрессии.

И чем больше проблем было у Бориса дома, тем более активным он был на украинском направлении. Он понял, что именно в украинском вопросе он может себя проявить наиболее эффективно. Постепенно во взаимоотношениях Бориса Джонсона с Украиной стал возникать эффект взаимной любви. Украинцам нравилась гиперактивность британского премьера, его последовательность и решительность в поддержке нашей страны. А Борис Джонсон компенсировал свои политические проблемы в собственной стране положительными эмоциями, искренними добрыми чувствами, которые он получал в Украине.

Но почему же такого человека, которого так любят в Украине, отправляют в отставку? Нет ли здесь "руки" Москвы? Сразу успокою. Отставка Бориса Джонсона не связана с Россией, Украиной, войной России против Украины. Она имеет внутриполитические и внутрипартийные корни.

Относительно поддержки Украины и противостояния российской агрессии у консерваторов и британских политических элит есть полный консенсус. Поэтому нам не стоит волноваться, что политика Великобритании по отношению к Украине изменится в связи со сменой премьер-министра этой страны.

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Мы до сих пор смотрим на западную политику слишком персонифицированно. А там политика (особенно внешняя) определяется национальными интересами, государственными и политическими институтами, а не личными симпатиями или антипатиями первого лица. В этом смысле западная политика, в том числе и британская, существенно отличается от украинской, и еще больше от российской.

Также причиной отставки Бориса Джонсона не является его некоторая эксцентричность. Многочисленные скандалы вокруг премьер-министра Великобритании скорее стали поводом для бунта на его партийном корабле. Они ухудшили личный имидж Бориса Джонсона и были использованы политическими противниками премьер-министра Великобритании. Не вдаваясь в детали, главная причина отставки Бориса Джонсона – снижение рейтингов Консервативной партии, поражение на промежуточных выборах вследствие ухудшения социально-экономической ситуации в Великобритании. В туманном Альбионе, как и у нас, и в большинстве других демократических стран, на рейтинги правящей партии и ее лидера определяющим образом влияет внутриполитическая ситуация, а не внешняя политика.

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Еще один фактор, который обусловил отставку Бориса Джонсона, – это его конфликт с большинством влиятельных группировок в Консервативной партии. Британские партии, в отличие от наших, не являются карманными организациями, которые лишь обслуживают политические интересы своего лидера. Наоборот, кто будет или не будет лидером партии, определяют партийные элиты. Борис Джонсон стал премьер-министром благодаря определенной конфигурации интересов в руководстве Консервативной партии, и, когда потерял контроль над балансом этих интересов, вошел в конфликт с влиятельными группами в своей партии и в конце концов лишился шансов удержать пост лидера партии и руководителя правительства. Такая ситуация и в Консервативной партии, и в британской политике вообще складывается регулярно. В свое время в похожих ситуациях уходили в отставку даже такие выдающиеся политические деятели как Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер.

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Парадокс Бориса Джонсона нам надо иметь в виду на будущее. Мы можем иметь большие симпатии к отдельным зарубежным лидерам. И если их популярность в нашей стране, как у Бориса Джонсона, возникает стихийно, органически и закономерно, то в этом нет ничего плохого. Это нормальное проявление искренних политических чувств и благодарности за поддержку нашей страны. Но в нашей внешней политике мы не можем делать ставку только на симпатичных нам лидеров. В странах, которые являются нашими партнерами или могут ими стать, мы должны строить широкие межпартийные и общественные коалиции в поддержку Украины. И тогда не будет оснований для волнений, что изменение политической конъюнктуры в той или иной стране может негативно повлиять на наши отношения с этим государством.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

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