Парад мирных договоров: что дальше?

Мирные переговоры, по состоянию на сейчас, зависят от четырех точек зрения: Вашингтона, Пекина, Киева и Москвы.

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Никаких конкретных мирных планов пока не существует / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот: видео

В последние дни на нас посыпались разнообразные мирные планы, которых не существует физически, но которые, к сожалению, проникают в подсознание миллионов украинцев. Итак, что это такое?

1. Разговоры о переговорах - это, кроме всего прочего, часть переговоров. Просто это надо всегда иметь в виду.

2. Никаких конкретных мирных планов, а особенно, мирных планов от РФ, не существует. Все, что мы видим - это попытка навязать определенный информационный фон в разных точках мира. К сожалению, в Украине, это удается.

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3. И Вашингтон (в меньшей степени), и Пекин, рассматривают нашу войну, как прокси-войну Запада и Глобального юга. Это наша главная проблема.

4. Мирные переговоры, по состоянию на сейчас, зависят от четырех точек зрения: Вашингтона, Пекина, Киева и Москвы. К сожалению, точка зрения ЕС пока не является, но, может стать одной из важных.

5. Москва считает, что в течение следующих полгода может сломать ситуацию в свою пользу и повторить все то, что было в конце прошлого - начале этого года, когда мы семь месяцев не получали оружие. В Кремле понимают, что их главная задача сейчас - заставить Запад предложить такой мирный план, который 100% не устроит Киев и выставит Украину, страной, которая не договороспособна.

6. Вашингтон занят своими вопросами и украинский вопрос отошел на второй план. Единственное, что мы сейчас можем точно прогнозировать, так это то, что при условии победы Трампа, будет попытка предложить относительно простое решение, которое должно предусматривать частичное снятие санкций с РФ, в обмен на "охлаждение" отношений РФ с Китаем. Все, что мы видели по действиям России в КНДР, активность РФ в Африке, показывает нам, что Путин готовится к такому предложению. Это угрожающий вариант для нас и главное, как по мне, что мы можем противопоставить этому - это сверхсложную работу со всей республиканской партией и их спонсорами. Эта идея должна стать токсичной.

7. Поднебесная хочет оторвать ЕС от США, если очень упрощать мотивацию Пекина. Единственное, что может заставить Пекин начать серьезное давление на Москву, так это угроза потери рынков стран ЕС.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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