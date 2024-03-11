Папа всегда был пророссийским леваком

Нам уже сейчас нужно строить другой тип отношений со святейшим престолом, чтобы потом второй раз не сесть в лужу.

https://opinions.glavred.info/papa-vsegda-byl-prorossiyskim-levakom-10549139.html Ссылка скопирована

Папа римский / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Начать нужно с того, что главный (если хотите, зонтичный) нарратив российской пропаганды сводится к одной фразе: "мирные россияне хотят переговоров, а марионеточные украинцы не хотят". Собственно это и является основной коммуникационной и дипломатической линией россиян. Я здесь не открываю Америки, об этом я пишу и говорю с октября-ноября.

К сожалению, россияне, проводя политику единого голоса начинают постепенно закладывать эту рамку, как относительно понятную не только для части мировых элит, но и для широких слоев населения в разных частях мира.

видео дня

План-массимум Кремля на этом этапе - заморозка конфликта по линии соприкосновения, с официальными обещаниями частичного снятия санкций. Сейчас, давайте попробуем посмотреть, как расшивается этот главный нарратив РФ.

1. Все, что мы видим сейчас - это попытка создания конкурентных площадок для переговоров. Россияне играют в рискованные игры, потому что, судя по всему, разным игрокам предлагают одно и то же. Но факт есть факт: Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Швейцария уже вступили в эту игру. Ватикан не в игре. Он четко на российской стороне. И надо понимать: мы с ним не в игре. У нас нет контактов на уровне вторых-третьих лиц Ватикана.

2. Единственное требование россиян к будущим площадкам - отбросить украинскую формулу и заставить садиться за стол переговоров всех участников. И повторюсь еще раз: на этом этапе им нужна просто артикуляция отказа от этой формулы и увеличение количества таких площадок.

3. Россияне пробуют донести месседж, что фронт вот-вот посыплется и поэтому нужны переговоры (далее идут разветвления, в зависимости от аудитории) от того, что это станет поражением Запада (Байдена, Макрона ит.д.), до того, что это месть за Газу. Это главный вспомогательный месседж. И, здесь, стоит обратить внимание, россияне часто используют абсолютно проукраинские месседжи западных политиков о необходимости дать оружие Украине, как некий резонатор наизнанку. И на это нужно особенно обращать внимание.

4. Один из важнейших посылов россиян - Украина самая коррупционная страна Европы (оставлю без комментариев)

5. Российская экономика может выстоять еще годы и поэтому, эта война не убьет Россию, а подорвет Запад (такие себе вывернутые виртуальные космические гонки времен холодной войны). Надо понимать, что Запад по-настоящему еще не включился в гонку вооружений. И для россиян, которые уже прошли свой пик, сверхважно не допустить, чтобы Запад принял окончательное решение: поражение России - это победа Запада. Для Кремля - это архиважная задача и поэтому, один из ключевых нарративов Москвы - о безграничности возможностей российской экономики.

6. План Б (или параллельный план) россиян поиск и создание точки напряжения по сирийскому сценарию. Пока за два года им ничего не удалось ни в гражданской войне в Нигере, ни спровоцировать войну Хезболлы против Израиля, ни спровоцировать конфликт Венесуэлы против Гайаны. Но поиски продолжаются непрерывно и это одна из базовых задач российской дипломатии.

7. И последнее. Что касается Ватикана, то Папа всегда был пророссийским леваком. Причины - не суть важны. Для нас более важно, что в понятной для нас перспективе, будут выборы нового Понтифика. Сейчас Папа провел ряд кадровых изменений, которые усиливают, как минимум, его родной орден и иезуитов. Я не специалист по кухне Ватикана, но я точно понимаю, что нам уже сейчас нужно строить другой тип отношений со святейшим престолом, чтобы потом второй раз не сесть в лужу.

Но, уже сейчас должны понимать:

Все, что выше описано - это пунктирная линия российской информационной атаки по всему миру. И мы должны иметь свои ответы и исполнителей, ответственных за донесение этих ответов на эти и другие вопросы (потому что это всего лишь мое видение ситуации).

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.