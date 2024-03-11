УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Папа всегда был пророссийским леваком

Вадим Денисенко
11 марта 2024, 19:24
Нам уже сейчас нужно строить другой тип отношений со святейшим престолом, чтобы потом второй раз не сесть в лужу.
Папа всегда был пророссийским леваком
Папа римский / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Начать нужно с того, что главный (если хотите, зонтичный) нарратив российской пропаганды сводится к одной фразе: "мирные россияне хотят переговоров, а марионеточные украинцы не хотят". Собственно это и является основной коммуникационной и дипломатической линией россиян. Я здесь не открываю Америки, об этом я пишу и говорю с октября-ноября.

К сожалению, россияне, проводя политику единого голоса начинают постепенно закладывать эту рамку, как относительно понятную не только для части мировых элит, но и для широких слоев населения в разных частях мира.

видео дня

План-массимум Кремля на этом этапе - заморозка конфликта по линии соприкосновения, с официальными обещаниями частичного снятия санкций. Сейчас, давайте попробуем посмотреть, как расшивается этот главный нарратив РФ.

1. Все, что мы видим сейчас - это попытка создания конкурентных площадок для переговоров. Россияне играют в рискованные игры, потому что, судя по всему, разным игрокам предлагают одно и то же. Но факт есть факт: Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Швейцария уже вступили в эту игру. Ватикан не в игре. Он четко на российской стороне. И надо понимать: мы с ним не в игре. У нас нет контактов на уровне вторых-третьих лиц Ватикана.

2. Единственное требование россиян к будущим площадкам - отбросить украинскую формулу и заставить садиться за стол переговоров всех участников. И повторюсь еще раз: на этом этапе им нужна просто артикуляция отказа от этой формулы и увеличение количества таких площадок.

3. Россияне пробуют донести месседж, что фронт вот-вот посыплется и поэтому нужны переговоры (далее идут разветвления, в зависимости от аудитории) от того, что это станет поражением Запада (Байдена, Макрона ит.д.), до того, что это месть за Газу. Это главный вспомогательный месседж. И, здесь, стоит обратить внимание, россияне часто используют абсолютно проукраинские месседжи западных политиков о необходимости дать оружие Украине, как некий резонатор наизнанку. И на это нужно особенно обращать внимание.

4. Один из важнейших посылов россиян - Украина самая коррупционная страна Европы (оставлю без комментариев)

5. Российская экономика может выстоять еще годы и поэтому, эта война не убьет Россию, а подорвет Запад (такие себе вывернутые виртуальные космические гонки времен холодной войны). Надо понимать, что Запад по-настоящему еще не включился в гонку вооружений. И для россиян, которые уже прошли свой пик, сверхважно не допустить, чтобы Запад принял окончательное решение: поражение России - это победа Запада. Для Кремля - это архиважная задача и поэтому, один из ключевых нарративов Москвы - о безграничности возможностей российской экономики.

6. План Б (или параллельный план) россиян поиск и создание точки напряжения по сирийскому сценарию. Пока за два года им ничего не удалось ни в гражданской войне в Нигере, ни спровоцировать войну Хезболлы против Израиля, ни спровоцировать конфликт Венесуэлы против Гайаны. Но поиски продолжаются непрерывно и это одна из базовых задач российской дипломатии.

7. И последнее. Что касается Ватикана, то Папа всегда был пророссийским леваком. Причины - не суть важны. Для нас более важно, что в понятной для нас перспективе, будут выборы нового Понтифика. Сейчас Папа провел ряд кадровых изменений, которые усиливают, как минимум, его родной орден и иезуитов. Я не специалист по кухне Ватикана, но я точно понимаю, что нам уже сейчас нужно строить другой тип отношений со святейшим престолом, чтобы потом второй раз не сесть в лужу.

Но, уже сейчас должны понимать:

Все, что выше описано - это пунктирная линия российской информационной атаки по всему миру. И мы должны иметь свои ответы и исполнителей, ответственных за донесение этих ответов на эти и другие вопросы (потому что это всего лишь мое видение ситуации).

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
папа римский Франциск
Реклама

Главное за день

Макрон отложил визит в Украину: СМИ узнали главный мотив лидера Франции

Макрон отложил визит в Украину: СМИ узнали главный мотив лидера Франции

19:39 Украина
Бешеный ветер и дождь со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение

Бешеный ветер и дождь со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение

19:32 Синоптик
Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии: у Лаврова сделали заявление

Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии: у Лаврова сделали заявление

19:26 Мир
Все главные новости

Популярное

Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни 16416

Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни

Атаковал почти 7-балльный шторм: в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря 5793

Атаковал почти 7-балльный шторм: в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря

Хотел бы отдать эту честь России : впервые в истории украинский фильм получил Оскар 5470

"Хотел бы отдать эту честь России": впервые в истории украинский фильм получил Оскар

Как Трамп хочет закончить войну в Украине: Орбан раскрыл детали плана 3683

Как Трамп хочет закончить войну в Украине: Орбан раскрыл детали плана

Последние новости

19:53

Лунный календарь на 12 марта: какие дела лучше отложить в этот день

19:39

Макрон отложил визит в Украину: СМИ узнали главный мотив лидера Франции

19:32

Бешеный ветер и дождь со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение

19:26

Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии: у Лаврова сделали заявление

19:24

Папа всегда был пророссийским левакоммнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:20

Когда РФ может массированно ударить ракетами: эксперт назвал опасные даты

19:17

"Иначе эта война не закончится": при каких условиях Украина сможет бить по РФ

18:52

Макрон говорит глупости, НАТОвские войска не приедут в Украину - Жданов

18:47

Мир фантазий зовет: топ-7 лучших фильмов в жанре фэнтезиВидео

Реклама
18:46

Компании, внесшие залог за Пашинского, задолжали Минобороны 364 млн грн - эксперт актуально

18:39

"Это сыграет на руку Путину": Жданов сказал, когда НАТО может ввести войска в Украину

18:32

Войска РФ собрали силы на левобережье Херсонщины: ВСУ назвали "цель" врага

18:26

Уксус не нужен: как очистить чайник от накипи за 5 минут

18:24

Как убрать прыщи на лице в домашних условиях: действующие советы

18:11

Надо положить монеты на стол: приметы 12 марта, которые принесут вам деньги

17:50

В Словакии предложили вернуть украинцев с возмутительным объяснением

17:47

РФ производит почти в три раза больше снарядов, чем США и ЕС для Украины – CNN

17:46

Ошибка, которую делает большинство: эксперт назвал 5 средств для мытья, которые портят пол

17:38

Протестующие в Польше останавливают автобусы и держат украинцев: ответ Украины

17:35

У Путина испугались НАТО в Украине и увидели "опасную линию"

Реклама
17:26

Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ: появились детали

17:01

"Ничего кроме слез и боли": Могилевская отреагировала на "Оскар" для "20 дней в Мариуполе"

16:54

Весенняя премьера: телеканал Бигуди покажет турецкий сериал "Запретный плод"

16:44

"Темпы хорошие": Зеленский - о создании мощных укреплений на фронте

16:28

WSJ: Россия может вести войну в нынешних масштабах еще 2-5 лет

16:27

Об этом знают единицы: как найти секретную игру в Инстаграм

16:18

Никакой капитуляции Украины: Столтенберг указал Путину жесткое условие переговоров

16:18

Сколько надо зарабатывать, чтобы получить бронь от мобилизации: ответ нардепа

16:15

Генсек НАТО назвал большую ошибку Путина: "Украина еще ближе к членству, чем раньше"

16:15

"Пол будет чистый и блестящий": женщина поделилась гениальным лайхаком

16:09

Люди с инвалидностью могут получать повестки от ТЦК: в ВСУ объяснили, для чего

15:57

"О чем он думал": в ФРГ разнесли скандальные слова Франциска насчет "белого флага"

15:55

Кейт Миддлтон сделала публичное заявление на фоне скандала с ее портретом

15:36

Алла Мазур рассказала, что ее телеграмм-аккаунт взломали мошенники

15:33

Почему в супермаркетах всегда ставят фрукты и овощи прямо у входаВидео

15:20

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину придет серьезная непогода

15:15

Денис Казанский. Мариупольцы показали качество российского строительстваВидеоблоги

15:01

Почему потеют ладони: распространенные причины и способы решения проблемы

15:00

РФ забрасывает позиции "оружием последней надежды": в ВСУ признались, что это значит

14:50

Россиян выбили в Черном море: в ГУР показали, как отжали "Вышки Бойко"Видео

Реклама
14:45

Орхидеи пышно зацветут: специалисты раскрыли, что необходимо добавлять в водуВидео

14:42

В Украине повысят стоимость бензина и дизеля: на сколько вырастет цена

14:41

Войска РФ провалили "план" к "выборам" Путина: в ВСУ раскрыли детали

14:29

"Потеряем страну": актриса Римма Зюбина осудила некоторых украинцев

14:22

Оптическая иллюзия на проверку внимательности: за 13 секунд нужно найти потерянный телефон

14:02

Россияне с трех направлений сунут на Часов Яр: в ВСУ раскрыли ситуацию на фронте

13:52

"Заплатили ужасную цену": Зеленская высказалась о победе Украины на Оскаре-2024Видео

13:50

У Лукашенко резко объявили о проверке боеспособности войск и сделали заявление

13:45

"Боятся запаха": чем обработать место, чтобы кот не гадил в домеВидео

13:39

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять