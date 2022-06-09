В кремлевском доме престарелых уже рвутся панталоны: почему запахло поражением России

Развоевавшиеся кремлевские старики победить в войне по определению не способны / Reuters

Нет, что ни говори, а система монструозна. Кавалерийским наскоком ее не свалить. Больше ста лет она мимикрирует и трансформируется, переливаясь красно-коричневыми цветами и оттенками. Было время – и оттаивала, цепляясь за жизнь нежными лапками шестидесятников, после чего опять впадала в криогенный сон. А когда стало совсем понятно, что Холодная война проиграна, и жрать больше нечего – ударилась оземь и обернулась демократической красавицей со слегка помятыми щечками после бурных приключений в обкомовских парилках.

Очень быстро выяснилось, что красавица эта – еще та крестная мать, благословляющая своих отпрысков на мафиозно-криминальные похождения. Но мировая общественность продолжала очаровываться ее стремлением к демократии, охотно разделяя с ней нефтегазовые трапезы и соблюдая общепринятый политес.

И только когда она переоделась во все рашистско-коричневое, выпустив из декоративных матрешек зигующих медведей – стало стрёмно. Запахло говном и кровью. Через Чечню и Грузию, а позже – Донбасс и Сирию – вчерашняя красотка с Ленинградки живо мутировала в дикую разбойницу, помахивающую ядерным кистенем над взлохмаченной головой. А когда получила по озверевшей морде – живо включила план "Б".

Просто в атмосфере запахло грядущим поражением. Во-первых, сил на быстрый захват Украины нет, а долгую войну путиномика под санкциями не потянет; во-вторых, всем этим путиным и патрушевым даже не 60, и развоевавшееся старичье по определению победить не способно; и, в-третьих, война против всего Запада – это, конечно, дерзость и широкий шаг, но панталоны уже рвутся, вываливая наружу содержимое старческих подгузников.

Система почуяла неладное: глаза режет от благоухания засранцев кремлевского дома престарелых. Еще немного – и задохнется вся пещера, пора спасать ситуацию.

И зажужжали всяческие управления и отделы ФСБ, зашуршали оперативники, забубнили избы-вербальни: "Кручу – верчу – вербануть хочу". И спец-блохи поскакали галопом по Европам: кто в Вильнюс, кто в Ригу, кто в Амстердам. Овсянникова здесь – Невзоров там. Муратов – в Риге, Волков – в Вильнюсе. И у всех одна цель: спасти поруганную честь обкомовской купальщицы, вывалявшейся в нацистском дерьме и в пьяном угаре укокошившей сотни тысяч своих и чужих граждан. Заметались расчехляшки: "Надоело нам зиг-хайлить! Мы хотим, как неваляшки, хайпить!". Латвия запрещает трансляции всех российских телеканальчиков? – у нас есть спец-прогрессивный канал "Дождь", уже получивший европейскую лицензию на вещание. Сейчас мы вам расскажем душещипательную сказку про "хороших русских", которых гнобит лубянская фашня на отмороженных просторах империи!

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А еще есть внук генерал-майора МГБ. Генерал Георгий Невзоров с 1946 по 1955 год возглавлял Управление МГБ СССР по борьбе с бандитизмом в Литовской ССР и занимался борьбой с "лесными братьями". Скажем проще: отлавливал и ставил к стенке литовских партизан и патриотов, боровшихся за независимость своей страны, оккупированной большевиками. Как думаете: просто так в конце 80-х на инфо-небосклоне зажглась его внучатая звезда? Как и звезды яркой молодежи в перестроечной программе "Взгляд", отважно выходящей в эфир под неустанным кураторством соответствующего отдела КГБ. Много их было, воспламенившихся в пещерной полутьме протухающего "совка".

Надо отдать должное партийным старцам: они хоть и бредили борьбой за мир вплоть до атомной бомбы, но не трясли обвисшими причиндалами на виду у всей планеты. Вероятно, угасающая память хранила в себе ужасы Второй мировой, которую повторять – ну никак не хотелось.

А нынешние старпёры – смелые и дерзкие. Вот и настало время офигительных историй психических орнитологов, где шизофреническая двуглавая курица терзает саму себя. Вот ее имперская башка со всего размаху клюет в глаз либеральную наймитку Запада со словами "будь ты проклята, агентесса!", а та уворачивается и клюет в ответ с воплем: "Получай, рашистка проклятая, от всего нашего прогрессивного спецотдела!".

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И опытный вербовщик Невзоров, потупив лживый взгляд, признается, что это он раньше был сволочью, инфицированной фашизмом, ибо ходил в должниках у Путина. Красивая легенда с налетом романтических отношений. Дескать, Собчак заказал, а Путин спас. И вот теперь фашистский долг списан братоубийственной войной, и нет больше сил молчать и сдерживать буйство справедливости. Пепел Бандеры стучит в его сердце, заставляя размовлять в полнолуние. И только украинский паспорт вернет его к полноценной жизни, избавив истощенную душу от клочков орочьей шерсти.

Спец-лауреатша премии Вацлава Гавела мадам Овсянникова скакнула еще шире и уже рассекает по просторам Украины, рассказывая о том, что готова вернуть свою девичью фамилию – Ткачук. Но уши ее любовника – ГРУшника Валерия Чернышова – все равно торчат из методички, равно как и тень куратора Алексея Громова – первого зама Вайно.

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Агенты системы пришли в движение: белые личинки поплавками всплывают то там, то здесь. Машут бело-синими тряпками и верещат: "Мы – хорошие русские, не топите нас, добрые дяденьки! Мы приплыли к вам с хорошим русским миром!" И перекрашиваются, и переобуваются, и меняют цвета в надежде на выживание. И встревоженный Чубайс со скулящим Кудриным спешат им на помощь в сумерках надвигающегося дефолта. И тщательно сливается с ландшафтом Израиля, прикидываясь пожарным шлангом, старый еврей Прохоров.

И только упоротый Медведев бескомпромиссно отливает в шизеющем телеграм-канале: "Почему мои посты… такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли". Похоже, в непросыхающего гнома вселился дух протухшего Жирика, овладев телом окончательно "между первой и второй".

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Систему колбасит и растопыривает. Где-то в бункере раздает генеральские звания ядерный дед, восседающий на газовой трубе в обоссанных памперсах. Этот сладкий паттерн, разработанный кабинетными психологами ФСБ, еще поюзают какое-то время в своих стримчиках недалекие блогеры и системные пиарщики, пока мохнатая лапа взбесившегося совкопитека не приведет в действие сценарий Судного дня. Ну, а там – кто останется в живых, тот и китаец.

И слышен между строк бубнёж тупой толпы: "Опять всех обгадил, каждого извалял в фашистском говне. Получается, ты один весь в белом?" Да, забодай тебя Путло. Ядерной ракетой забодай.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист, для Sotnik-TV