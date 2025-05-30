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Паника относительно Ил-76, зачастивших на авиабазу Энгельс: подробности

Александр Коваленко
30 мая 2025, 19:10
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Вместо эволюции 2022 года, уже не первый год наблюдается деградация.
Энгельс, взрыв
Энгельс / Коллаж: Главред, фото: Maxar Technologies, скрин из видео

По сети несутся панические сообщения, подхватываемые без элементарных пояснений, нашими продуманными и ответственными СМИ, о том, что на российскую авиабазу "Энгельс-2" за 4 дня прибыло уже 8 транспортников Ил-76, и, что такая активность наибольшая за прошедшие 3 года.

Апокалипсис рядом?

А давайте по существу.

видео дня

Один транспортный Ил-76 способен перевезти до 8 крылатых ракет Х-101. Таким образом, за 4 дня на авиабазу было доставлено максимум 64 ракеты Х-101, если они, конечно же, являлись основным грузом для перевозки, помимо разного прочего МТЗ.

А теперь, по ракетным ударам и применению РОВ ракет Х-101, которые имели место быть в ночь на 25 мая – 55 ракет Х-101 и 26 мая - 9 ракет Х-101. Суммарно – 64 ракеты Х-101 были применены российской авиацией за 48 часов. И это всё необходимо компенсировать, пополнить запасы, дабы обеспечить очередной удар.

Думаю эти цифры немного вправили мозги тем, кто из фраз "такого никогда раньше не было", пытаются словить хайп на панике, без разъяснений, что даже такая интенсивность Ил-76, даже если они перевозят именно Х-101, какого-то рекордного количества ракет на авиабазу "Энгельс-2" не завезли.

Но – нет, хайп – наше всё!

Наблюдаем и критически оцениваем ту информацию, которую публикуют даже наши информационные ресурсы, превратившиеся по большей части в генерацию бездумного шок-контента, а не пищи для размышлений. Вместо эволюции 2022 года, уже не первый год наблюдается деградация. Далеко пойдём.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Ил-76 Александр Коваленко
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