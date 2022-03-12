Панический страх Беларуси: почему Украина выиграет войну с Лукашенко

Если белорусов втянут в войну, люди выйдут на протесты против Лукашенко / Reuters

Ситуация между Путиным и Лукашенко дошла до того, что Путин, чтобы втянуть белорусов в войну, нанес авиаудар по их территории. Но белорусы настолько не хотят входить, что назвали это фейком.

Во-первых, белорусы всегда молились на русскую армию. Теперь, когда они видят тысячи трупов и раненых "второй армии в мире", у них не просто мотивации нет, у них вообще панический страх.

Во-вторых, белорусская армия никогда не готовилась к серьезным боевым действиям. Они всегда считали, что этот вопрос решит старший брат. Поэтому их армия носит более формальный характер, и отстала по большинству параметров.

В-третьих, исторически белорусы никогда не были воинственной нацией. Они всегда избегали войны и противостояния. В конце концов, это одна из причин почему они до сих пор не сбросили Лукашенко, который во время последних протестов уже стоял одной ногой на лыжах.

Поэтому в случае вхождения белорусов в войну произойдет следующее. В армии массово солдаты напишут отказ. После первых разбитых колонн и гробов, а это неизбежно как мы видим с русскими, на улицы таки выйдут тысячи белорусов. Потому что в отличие от россиян, они поддерживают власть до тех пор, пока она не угрожает их жизни и благополучию. Страна дестабилизируется и Лука побежит к Путину. Последний получит дестабилизацию в своих тылах, и будет выбирать - тратить ли ресурс на подавление восстания в Беларуси, отступать ли из Украины.

Вдобавок, Беларусь уже воюет с нами, предоставив аэропорты и горючее для россиян. Но мы с ней не воюем. Поэтому когда они дадут повод для полной войны - мы сможем наносить удары по базам русских в Мозыре и Гомеле.

Читайте такжеПутин ни с кем не общается и считает, что России пора отомстить за униженияИстория знает замечательный пример на эту тему. В 1916 году Румыния решила вступить в войну на стороне Антанты. Штаб русской армии был радикально против этого решения, поскольку считал румынскую армию не боеспособной. В результате за 4 месяца державы Тройственного союза захватили Бухарест, а русские войска были вынуждены перебрасывать серьезные силы на спасение румынского фронта, и оголяли фронта Украины и Беларуси.

Сейчас ситуация похожая. Так что господа белорусы - welcome to hell!