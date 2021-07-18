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"Пандемия" неизбежно аукнется самой настоящей эпидемией психических расстройств

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

18 июля 2021, 19:30

Террор и война, которые проводит режим Путина против народа под прикрытием заботы о его здоровье, просто обязаны были вызвать резкий рост психических расстройств.

Пандемия
"Пандемия" неизбежно аукнется самой настоящей эпидемией психических расстройств / Reuters

В России уровень смертности от употребления наркотиков в прошлом году вырос на 60%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2020 году этот показатель составил 7316 человек, в 2019 году — 4569, тогда как в 2016 – 2018 годах – от 4,4 до 4,8 тысячи человек.

Привязка к "пандемии" здесь выглядит очень даже уместной. Террор и война, которые проводит режим против народа под прикрытием заботы о его здоровье, просто обязаны были вызвать резкий рост психических расстройств и заболеваний.

Сергей Переслегин на одном из семинаров сказал, что, по его мнению, до 20 процентов населения в странах, в которых террор бушует с особой ожесточенностью, станут психически больными, и "пандемия" неизбежно аукнется самой настоящей (без дураков) масштабной эпидемией психических расстройств.

Для России всё это более чем актуально. У нас и без коронавируса потоки ненависти льются из телевизоров и всех пропагандистских источников, сметая всё на своём пути. А если учесть, что параллельно с этим истребляются любые непропагандистские СМИ, то противостоять этим потокам крайне сложно.

Люди, как и в случае с вакцинацией, спасают себя тем, что просто игнорируют источники этой ненависти. Перестают смотреть телевизор, читать официоз. Другого способа оградить свою психику от кошмара нет - только бойкот. Ненасильственное сопротивление. Другого способа нет.

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Читайте такжеКому выгодна пандемия? Один ответ точно естьК сожалению, террор не ограничивается "Вечерним пометом" и его бесконечными клонами по всем каналам. Он везде. Ненависть стала духовной скрепой путинского режима. Ничуть не менее скрепной, чем бесконечная ложь. Логично, что в таких условиях кто-то пытается уйти от реальности. В том числе и в наркотики.

Думаю, если будет озвучена (хотя бы оценочно) статистика числа самоубийств, картина вряд ли будет сильно отличаться. И это при том, что Россия с 16 года входит в тройку стран с самым высоким уровнем самоубийств - после Гайаны и Лесото. А в 2019 году Россия стала первой страной в мире по числу самоубийств среди мужчин. Хоть где-то Путин всех победил.

Рост смертности, вызванный психическими проблемами - это не причина, это симптом. Причина - в самом характере выстроенной в России системы, которая генерирует отказ от любой человечности.

смертность Владимир Путин пандемия коронавируса доведение до самоубийства Эль Мюрид
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