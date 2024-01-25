Падение самолета - провокация, виноват всегда агрессор

Публиковать любую информацию о войне до официальной информации от военных - подвергаться коммуникационным рискам.

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Катастрофа Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

1. Всегда виноват агрессор. Абсолютно во всем происходящем виноват тот, кто начал войну. Войну начала Россия.

2. На данный момент мы не знаем, были ли на борту наши пленные.

3. Независимо от того были или нет - вся эта кампания является провокацией. Смотрите пункт 1.

видео дня

4. Российские официальные источники и пропагандисты врут всегда. Смотреть пункт 1.

5. Публиковать любую информацию о войне до официальной информации от военных - подвергаться коммуникационным рискам. Инсайды о войне должны быть наказуемы.

6. Переврать россиян не получится. Это ошибочная стратегия. Это понимают украинские военные - и понимают далеко не все журналисты, лидеры мнений и политики.

7. Наше оружие - правдивая и проверенная информация. Потому что у нас есть репутация, а у россиян - нет. Поэтому лучше позже, но не ложь. Как это и было с Боингом, Бучей, ГЭС, Еленовкой и тому подобное.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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