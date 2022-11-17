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Падение ракеты в Польше: почему Запад изменил риторику

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

17 ноября 2022, 19:08

Мы видим комплексную работу в ракурсе военно-политического принуждения, в частности стран Запада, к переговорам на российских условиях.

Падение ракеты в Польше: почему Запад изменил риторику
Последствия взрыва ракеты в Польше

Падение ракеты в Польше, произошедшее 15 ноября, продолжает оставаться топ-темой. Сначала звучали заявления, что это - одна из российских ракет, выпущенных по Украине во время массированной атаки. Однако президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что это могла быть ракета от украинской системы ПВО.

Уверен, что не случайно массированный ракетный обстрел Украины, который, в частности, привел к падению ракеты в Польше, произошел именно 15 ноября – во время саммита "Большой двадцатки". Саммита, который Путин, напомню, проигнорировал. Акция была спланирована заранее. И готовилась она именно под саммит. Поэтому и неслучайное отсутствие на саммите российского диктатора.

Таким образом, РФ проводит так называемое "повышение ставок". Фактически тестирует реакцию Запада на возможное обострение. При этом, страна-оккупант продолжает продвигать альтернативу – свои так называемые "мирные инициативы". Не случайно накануне встречи G20 россияне особенно активно продвигали предложения по "мирным соглашениям".

Мы видим комплексную работу в ракурсе военно-политического принуждения, в частности стран Запада, к переговорам на российских условиях. Дается понять, что РФ готова к эскалации и так называемому режиму самоизоляции. Соответствующая доктрина продвигается Кремлем уже лет десять. А именно - построение нового так называемого "железного занавеса" между Россией и Западом.

Насчет самой ракеты. Отмечу, что первые сообщения были в стиле – возможно, это российская крылатая ракета Х-101. Однако 16 ноября, сначала американский, а затем и польский президенты высказались в стиле – похоже, это не прилет с территории РФ. Мол, ракета класса С-300 могла стать частью украинской системы ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы во вторник вечером на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну. Более того, он добавил, что на Польшу упала ракета типа С-300 и, вероятно, это была ракета, которую использовали "украинские силы", которые вчера отражали ракетные атаки России.

В свою очередь Генсек НАТО Столтенберг заявил, что нет никаких признаков, что это была преднамеренная атака. И нет никаких признаков, что Россия готовила нападение на территорию НАТО.

Лично меня настораживает резкая смена позиций. Сперва информация о возможности российского удара, а затем – что мы видели обломки ракеты, которые стали следствием работы украинской ПВО. Все это, как и очень осторожная риторика Запада в отношении данного инцидента, указывает на то, что он не готов идти на конфронтацию с Россией.

Важно понимать, что ракетный удар по территории Польши подпадает под действие 5 статьи Устава НАТО о коллективной безопасности, когда нападение на одного из членов Альянса приравнивается к нападению на весь Альянс. И если бы этот удар квалифицировали как именно российский – можно было бы считать, что должна быть прямая интервенция РФ против Польши. И первые заявления польской стороны были выдержаны именно в таком ключе. А потом пошло снижение накала риторики.

Отмечу еще один важный момент. А именно - что в Польше сосредоточены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа "Patriot", которые должны были сначала прикрыть польское воздушное пространство. И если расследование придет к выводу, что на Польшу упали обломки с-300 в результате работы украинской ПВО, можно будет говорить о том, что не сработала собственно польская защита – американские системы "Patriot". А это очень плохой сигнал.

Польша рассматривается как основной хаб в моменте поставки западного вооружения Украине. Соответственно, закрытие польского неба - приоритет. А тут - такие бреши. Еще неприятный момент.

Йенс Столтенберг уже заявил, что не считает падение ракеты в Польше провалом работы систем противовоздушной обороны НАТО. По его мнению, системы противовоздушной обороны НАТО готовы к защите от ракетных атак, однако то, что случилось во вторник в Польше, не было атакой. "Эта ракета не имеет характеристик атаки. Поэтому это объясняет, почему реакции были такими, как они были", – пояснил свою позицию генсек Альянса.

Зато россияне будут использовать эту ситуацию как элемент информационных опериций – отстаивая непредоставление систем современных систем ПВО и необходимости подписания российского варианта "мирных соглашений". Они будут давить на то, что угроза исходит именно от Украины – для самих стран НАТО, прежде всего Польши. Мол, возможны "прилеты" и в дальнейшем. Эту тему уже пошли "качать" в русских пабликах.

В Кремле уже успели оценить осторожную позицию НАТО и похвалили США за "сдержанную и профессиональную реакцию на падение обломков ракеты в Польше.

Напомню, во время общения с журналистами в эфире телемарафона президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ракета, которая упала в Польше, была не украинской. По словам президента, он получил доклады от командования ВСУ и Воздушных сил и "не может им не доверять".

Сейчас, по словам президента Украины, наша страна не получила приглашения к расследованию обстоятельств падения ракеты в Польше.

Дмитрий Снегирев, специально для сайта Главред

новости Польши Дмитрий Снегирев
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