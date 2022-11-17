Падение ракеты на польскую территорию: почему тормозят США

США не хотят менять свою стратегию в отношении войны / regnum.ru

Я думаю, что инициатива спустить на тормозах историю с падением ракет на польскую территорию исходит от США.

Они просто не хотят менять свою стратегию в отношении войны. А она долгосрочная, предполагает постепенное истощение РФ, смену режима и переговоры уже с новыми лидерами.

США хотят превыше всего держать ситуацию под контролем и не допускать прямого столкновения и чрезмерной эскалации.

Я считаю такой подход ошибочным, это только затягивает войну и увеличивает разрушения. В конце концов все равно придется вступать в прямое столкновение, если этого захочет РФ... А она стремилась к этому с самого начала - из ультиматума США и НАТО от 15 декабря 2021 года.

Страх перед эскалацией парализует волю к действию. В условиях разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры Украины слишком поздно опасаться эскалации. Это уже делали и продолжают делать россияне.

Проведение гуманитарной операции НАТО для восстановления энергетической инфраструктуры под закрытым небом Украины отнюдь не спровоцирует III Мировую войну. Оно ее упредит.

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