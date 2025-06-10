Пациент и терапия: как Трамп стал "посмешищем"

В терапевтических целях пациенту полезно также дарить игрушки.

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Дональд Трамп / Коллаж Главред, фото скрин из видео

Пациент и терапия. Мерц продемонстрировал образец правильного обращения с пациентом из бывшего Белого, а с недавних пор желтого дома. Теперь мировые лидеры знают, что бред больного, называющего себя стабильным гением и лучшим в истории президентом США, необходимо выслушивать с серьезным сочувственным лицом, периодически покачивая в знак согласия головой. И ни в коем случае не опровергать и не спорить. Тогда больной успокаивается, становится доброжелателен и контактен.

В терапевтических целях пациенту полезно также дарить игрушки. Достаточно подарить ему, например, клюшку для гольфа и он надолго увлечется ей, пытаясь играть прямо в кабинете, забывая о своих бредовых идеях и агрессивных намерениях.

Но нет предела совершенству. С Трампом необходимо продолжать работать. Во время следующего своего визита Мерц, наверное, предложит пациенту лечь на диван в Овальном кабинете и рассказать о своей детской психотравме. Трамп расскажет о том, как Байден жестоко надругался над ним, украв любимый горшок и ведерко для песка, а потом ещё и выборы в придачу.

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Мерц все это выслушает сочувственно, а потом объяснит пациенту, что теперь Байден (или новый враг Маск) пытается украсть у него также большие и красивые санкции против России. Это Трампу не понравится. Он возьмет, да и примет таблетки (зачеркнуто) новый пакет санкций, пока их не украли.

По-моему, это единственный способ добиться от него чего-то конструктивного.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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