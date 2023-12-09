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Пацанский миф Путина

Игорь Эйдман
9 декабря 2023, 06:10
В любой пацанской кампании был трусоватый шибзик, отчаяно пытающийся доказать свою крутизну и лютость.
Путин громко опозорился историей о своей матери
Путин / Коллаж: Гларвед, фото: УНИАН, скриншот

Известный сериал не смотрел и не буду. Но поделюсь мыслями, на которые натолкнуло его бурное обсуждение.

Пацаны и чуваки.

В России с советских времён сосуществуют два социо-культурных типа молодых мужчин: пацаны и чуваки.

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Пацаны: это культ силы и ориентация на насилие, решение любых задач с помощью силовых инструментов, воинствующий антиинтеллектуализм и антиэстетизм, психология авторитарной личности, ксенофобия, сексизм, гомофобия... драки, качалки, гопстоп, армия, зона.

Чуваки: это ориентация на западную культуру и ценности (одна из расшифровок - "человек уважающий высокую американскую культуру"), отказ от насилия, открытость к миру, выраженные эстетические потребности, интерес к современной музыке, идеям, кино, искуству, моде, а также путешествиям, контактам с иностранцами, фарцовке.

Пацаны и чуваки друг друга никогда не любили. Во время перестройки были даже попытки пацанов объединяться против чуваков (люберы и т.п.).

В конце концов, пацаны нашли свою нишу в постсоветском обществе, став основой многочисленных частных банд и государственных силовых структур.

При Путине пацаны пришли к власти и выстраивают политику государства в соответствии со своими социальными практиками.

Теперь они на коне: развязывают войны, убивают в Украине, пытают в тюрьмах, избивают демонстрантов, бычат на международной арене.

Чуваки же в основном свалили зарубеж, ушли во внутреннюю эмиграцию или стали интеллектуальный обслугой правящих пацанов.

"Пацанство" - это такой примитивный, низовой культурфашизм. Не случайно, что когда его носители пришли к власти в России, фашизм стал политической основой их режима.

Пацанский миф Путина.

В любой пацанской кампании был трусоватый шибзик, отчаяно пытающийся доказать свою крутизну и лютость. Он больше всех суетился, кипишился и кидал понты. Однако позорно сбегал при первом же шухере.

Говорят, одного такого Вова Путин звали.

Путин постоянно подчеркивает своё пацанское происхождение и ценности, пытается демонстрировать их во всем: от шуточек, до обоснования политических решений. Пацанскими принципами он оправдывает и свои агрессивные войны: "Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым".

Нарочитость с которой Путин пытается показать свою пацанскую крутизну выдаёт его глубокие комплексы и неуверенность в себе. Стремясь доказать всем, что он крутее всех крутых, Путин демонстрирует брутальное насилие и жестокость. Однако, в случае реальной опасности, он трусит, проявляет слабость и беспомощность (как было во время путча Пригожина).

Западным лидерам давно пора понять, что не надо бояться давить Путина. Он сам вас сильнее боится. Столкнувшись с реальной угрозой для собственной шкуры, он быстро забудет дерзкое "слово пацана" и сбежит, не дожидаясь, пока появится его "кровь на асфальте".

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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Владимир Путин Игорь Эйдман
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