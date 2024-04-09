Ожидаем массированных ракетных атак с использованием всего смертоносного дерьма

Тот нечастый случай, когда я согласен с официальной информацией: нам следует готовиться к двум-трем воздушным атакам с использованием всего смертоносного дерьма, что есть в арсенале недоимперии. Но по количеству примененных средств эти атаки не будут принципиально отличаться от того, что мы уже отбили и пережили.
Ситуация, которая складывается с атаками с воздуха, связана с несколькими факторами.
Во-первых, недоимперия завершает перестройку ракетной логистики из Севастополя, откуда мы их практически выбили, в Новороссийск, куда мы пока не достаем. Речь об обустройстве складов и позиций для загрузки крылатых ракет "Калибр" на корабли. И сейчас у врага есть заряженные установки суммарным залпом 50 "Калибров".
Во-вторых, участились дальние атаки нашими беспилотниками военных аэродромов врага, этой ночью состоялась очередная. То есть, российская стратегическая авиация, которая терроризирует Украину ракетами, под угрозой. И враг пытается нанести нам наибольшие разрушения, пока мы не сократили существенно количество их самолетов.
В-третьих, у наших европейских партнеров новая волна активности. Сейчас это поиск "лишних" зенитно-ракетных комплексов, которые можно передать Украине. Конечно, оно бы на год раньше, но и сейчас - тоже пригодятся. Вполне вероятно, что штук 5 ЗРК для нас найдут. Это не полностью закроет небо над Украиной, но увеличит наши возможности. А тут еще F-16 на подходе. Поэтому агрессор спешит.
При имеющихся возможностях Украина сбивает в целом около 70% ракет и примерно 80% "шахедов". Состояние украинской энергетической инфраструктуры, по сообщению "Укрэнерго", уже такое, что каждая результативная атака может привести к катастрофическим последствиям. Так что сейчас многое решает везение.
Надо понимать, что Украина имеет достаточно энергетических мощностей, в первую очередь, за счет АЭС. Но у нас сложности с перераспределением этой энергии. Так что в худшем варианте общая система распадется, и возникнут энергетические острова: где-то свет и коммунальные услуги будут, где-то - нет.
Что радует: уже весна, поэтому любые энергетические проблемы решаются легче. Прорвемся!
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
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