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Ответы на важнейшие вопросы о войне

Юрий Бутусов

журналист

4 августа 2022, 08:51

Война не закончится в ближайшее время, ни к концу осени, ни к концу зимы, все прогнозисты которые рассказывают о сроках просто пытаются завладеть вниманием публики.

Ответы на важнейшие вопросы о войне
У россиян достаточно оружия, потому что они долго готовились к войне / Коллаж Reuters

Основные вопросы

1. Когда закончится война?

Война не закончится в ближайшее время, ни до конца осени, ни до конца зимы, все прогнозисты рассказывающие о сроках просто пытаются завладеть вниманием публики. Война продолжалась 8 лет и может продолжаться еще долгие годы.

2. От чего зависит окончание войны?

Окончание войны зависит исключительно от способности украинской армии наносить российской армии такие потери, которые она не способна восстановить.

3. Остановится ли Россия, если захватит Донбасс?

Нет. Россия сосредоточила войска на Донбассе для создания максимального преимущества, поскольку у российской армии не хватает сил. Российская армия остановится только там, где она будет разбита, как была разбита под Киевом, Харьковом и Николаевом.

4. Заканчиваются ли в России ракеты, снаряды и бомбы?

Россия тратит много, но они готовились. Поэтому Россия сохраняет и значительное время будет сохранять преимущество в боевой технике и боеприпасах, ее запасы боеприпасов и техники пополнялись последние годы, работает военная промышленность.

5. Почему НАТО дает нам так мало оружия?

На самом деле НАТО дает очень много оружия, но Украина не создала собственных запасов оружия и развернула большую армию, поэтому все, что дает НАТО с колес, идет на фронт и этого постоянно не хватает. Если посмотреть на сообщения в СМИ, НАТО предоставило за 5 месяцев более 400 танков, 18 РСЗО калибра 227 мм и тысячи управляемых и неуправляемых ракет, более 250 орудий 155 мм, включая новейшие САУ, более 500 тысяч снарядов 155 мм, включая высокоточные. снарядами, десятки орудий советских калибров 152 и 122 мм, сотни тысяч снарядов 152 мм, 122 мм, тысячи реактивных снарядов 122, 220, 300 мм, десятки минометов 120, 82 мм, десятки тысяч мин на них, почти 2000 ракет переносных зенитно-ракетных комплексов, более 8000 ракет противотанковых ракетных комплексов, зенитно-ракетные комплексы, противокорабельный ракетный комплекс "Гарпун", десятки радаров, сотни зенитных ракет к ЗРК, сотни авиационных ракет, 10 вертолетов, и большое количество других видов вооружения.

5. Почему НАТО не передает нам большинство своего оружия?

НАТО не может предоставить нам все свои запасы оружия, потому что у них не было больших запасов для большой наземной войны, и потому что Россия, Китай, Иран создают новые военные угрозы в мире, и НАТО должно обеспечивать резервы.

6. Когда заработает ленд-лиз и НАТО даст столько оружия, сколько нужно?

Страны НАТО сейчас резко увеличивают мощности производства оружия, но это нельзя сделать слишком быстро. Чтобы развернуть масштабное производство вооружения НАТО, нужно минимум год, по некоторым видам — два года.

7. Выиграет ли Украина войну России?

Да, стратегически мы выигрываем в войне с Россией, политически и информационно на нашей стороне весь мир. Но Россия сохраняет военное преимущество, и война дается нам очень высокой ценой — многими тысячами жизней, мы остановили большое русское наступление, но мы не можем разгромить ударные российские группировки и уничтожить российскую артиллерию. Россия владеет тактической инициативой на большинстве участков фронта.

8. Какое главное преимущество Украины в войне?

Качество людей. Поэтому и главная задача войны — сохранять и качественно применять людей. Чтобы на тот момент, когда оружие НАТО пойдет на фронт более массово, у нас были опытные и слаженные войска.

9. Что нужно делать государству?

Необходимо готовить армию и страну к многолетней наземной войне. Для этого необходима мобилизация всей страны, четкая оборонительная доктрина, документы планирования, изменения в качестве комплектования, подготовки резервов, применения войск, изменения в качестве обеспечения и организации логистики. Количество решает не все — преимущество создает качество, и именно качественные и системные изменения имеют ключевое значение.

10. Можем ли мы освободить оккупированные территории?

Других вариантов окончания войны нет — пока мы не освободим оккупированную Украину, война будет продолжаться. Россия не хочет мира, она требует капитуляции и фактического уничтожения Украины. Поэтому наше спасение — это только победа.

война в Украине Юрий Бутусов
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