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Оттавская конвенция "давай до свиданья"?

Александр Коваленко
1 июля 2025, 06:10
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После ратификации Оттавской конвенции Украина методично уничтожала свои запасы противопехотных мин.
Зеленский, ВСУ
Зеленский и ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 31 отдельная механизированная бригада

Если это действительно так, то с великим облегчением могу сказать… Наконец-то!

Но эффект от этого мы ощутим не сразу. В лучшем случае, к концу года. Много бюрократических моментов, которые ещё нужно будет преодолеть и технического характера – отсутствие того количества противопехотных мин, которое позволило бы уже завтра ощутить эффект от принятого решения на поле боя.

Напомню, что на момент ратификации Оттавской конвенции Верховной Радой в 2005-м, Украина имела пятый в мире арсенал противопехотных мин и второй в мире по наличию мин ПМН и ПФМ-1. Первый арсенал по количеству этой компоненты был у россии, которая Оттавскую конвенцию не подписывала и, соответственно, не ратифицировала. К слову, точно также и США.

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После ратификации Оттавской конвенции Украина методично уничтожала свои запасы противопехотных мин. Даже после того, как в 2014 году россией было осуществлено гибридное вторжение в Украину, мы продолжали соблюдать конвенцию и обязались с 2015 по 2018 год утилизировать три миллиона противопехотных мин…

А теперь только представьте, если бы эти три миллиона мин были размещены вдоль границы с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской области. Это, грубо говоря, по четыре мины на метр (размещаются мины по другой системе, это просто для понимания масштаба). Но вместо этого мы их утилизировали.

Теперь нужно будет навёрстывать упущенное и с лихвой. Думаю, вопрос о производстве противопехотных мин в Украине должен стать такого же стратегического уровня, как и производство дронов и боеприпасов.

Радует, что все наши усилия относительно того, что Украине следует поставить крест на Оттавской конвенции, не были напрасны и голоса были услышаны, наконец-то это случилось. Дальше уже как мы этим воспользуемся. Случилось сие и так, позднее, чем хотелось бы, поэтому упускать имеющуюся возможность критически запрещено! Только навёрстывание упущенного и масштабирование!

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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