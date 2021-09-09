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Отставка правительства: кого из министров точно не будут увольнять?

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

9 сентября 2021, 06:24

Вне зоны риска – четыре вице-премьера и шесть министров. Это около 40% состава нынешнего Кабмина.

Кабмин
Нескольких министров собираются уволить / УНИАН

Последнее время в СМИ очень активно обсуждается тема кадровых изменений в правительстве, с акцентом на то, кого из министров могут уволить.

А давайте поставим вопрос по-другому: кого из членов правительства не будут снимать с должности? Заодно попытаемся понять – почему они на данный момент вне зоны риска? Сразу оговорюсь, что у меня нет никаких особых инсайдов, я исхожу из логики и имеющейся информации. Второе важное обстоятельство: ни у кого в правительстве нет неприкосновенности. Президент Зеленский оценивают каждого члена правительства с точки зрения его эффективности и командности в работе. И если кто-то проваливает вверенный ему участок работы, или проявляет чрезмерную конфликтность и деструктивность, то таких министров будут менять, вне зависимости от прошлых заслуг и добрых отношений с Президентом.

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Итак, кто из членов правительства вне зоны риска на увольнение? На мой взгляд, среди вице-премьеров – Михаил Федоров (отвечает за цифровую трансформацию), Алексей Резников (вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий), Ольга Стефанишина (вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции). По разным данным, их работой удовлетворены, хотя и в разной степени. Первый вице-премьер Алексей Любченко на свою должность назначен не так давно. Некоторые источники даже рассматривают его как претендента на должность Премьера. Однако, как говорят информированные источники, от А.Любченко ожидали несколько большего. Тем не менее и особых претензий к нему нет, поэтому его также нет в условных списках на увольнение.

Среди министров, судя по данным из различных источников (публичных и непубличных) позитивно оценивается работа министра иностранных дел Дмитрия Кулебы (примером чему стали успешное проведение первого саммита "Крымской платформы" и визита Президента Украины Владимира Зеленского в США) и министра развития громад и территорий Алексея Чернышова (активно и конструктивно работает и с Офисом Президента и с парламентом, не занимается самопиаром, продуктивен в работе с органами местного самоуправления в технической подготовке к отопительному сезону и в проведении реформ в коммунальной сфере). Несколько министров лишь недавно назначены – Герман Галущенко (министр энергетики), Александр Кубраков (министр инфраструктуры), Виктор Ляшко (министр здравоохранения), Денис Монастырский (министр внутренних дел). Конечно, у нас были прецеденты, когда министров сменяли менее чем через месяц после начала их работы. Но здесь явно другая ситуация. Пока к этим министрам есть доверие и нет существенных претензий. Виктору Ляшко даже удалось за лето резко активизировать темпы вакцинации.

Таким образом, по моим субъективным оценкам, вне зоны риска – четыре вице-премьера и шесть министров. Это около 40% состава нынешнего Кабмина. Конечно же, по остальным 13 членам Кабмина речь не идет о немедленном увольнении (такая опасность сейчас актуальна только для 3-4 членов правительства), но потенциальные риски для них существуют.

viber
Кабмин отставка Кабмина
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