Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремля

Дмитрий Снегирев
21 сентября 2025, 09:30
Российский диктатор Путин официально уволил Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя "администрации президента" России.
Дмитрий Козак
Дмитрий Козак / Фото: скриншот из видео


Примечательно, что отставка Козака подается в СМИ, как увольнение "голубя мира" из-за его позиции против войны в Украине. Так, например, "Институт изучения войны" связывает увольнение Козака с разногласиями во взглядах с Владимиром Путиным. По мнению "аналитиков", Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение о его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной.

"Вероятное решение Путина вытеснить из своего близкого окружения известного чиновника Кремля после выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на многочисленные публикации в российских СМИ в "Институте изучения войны" заявили, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как в течение последних нескольких месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и уменьшить влияние российских служб безопасности.

Зато, по моему мнению, это может рассматриваться, как информационный "вброс" Кремля о радикализации российской позиции относительно войны.

Информация российской стороны об отставке Козака, как представителя "партии мира", абсолютно не соответствует действительности. Объясню почему.

Козак отвечал за постсоветское пространство, не только Украину, а все постсоветские республики, в том числе Молдову, Грузию, Беларусь. И именно Козак предлагал идею молдавского сценария, то есть так называемой Приднестровско-Молдавской Республики, но на территории Украины.

Во время так называемых "Минских встреч" российская сторона распространяла информацию о Козаке, как более либеральном, в отличие от Суркова, человеке. В украинские СМИ вбрасывалась тогда информация, что сценарий урегулирования войны на Востоке Украины предложенный Козаком будет более благоприятным для Украины. Но это не соответствовало действительности.

Козак в свое время был связан с так называемым "молдавским процессом урегулирования". Именно он в 2003 году предложил для Молдовы "формулу Козака" - аналог "формулы Штайнмайера". Она предусматривала федерализацию Молдовы, фактическую демилитаризацию молдавской армии и сворачивание процессов интеграции в ЕС и НАТО. Плюс выдвигали идею предоставления особого статуса не только Приднестровью, но и Гагаузии. Поэтому те, кто тогда рассказывал, что приход Козака вместо Суркова - позитив для Украины, - это полезные идиоты.

В 2003 году молдавскому руководству в лице тогдашнего президента Воронина хватило политической воли отказаться от этих предложений Козака. Хотя предварительно он давал на них согласие. Другое дело, что тогда было вмешательство США.

Уже тогда звучало предложение о создании пророссийского анклава, который де-юре будет в составе Украины, а де-факто будет подчинен Российской Федерации. Именно Козаком тогда продвигались идеи вхождения так называемых "ДНР" и "ЛНР" в политический круг Украины. А это было бы для Украины еще хуже, чем замороженный конфликт. Потому что мы бы получили бомбу замедленного действия под фундаментом украинской государственности.

Так о каком "голубе мира" нам сейчас рассказывают? Фактически создавались предпосылки замороженного конфликта по примеру Карабаха или Приднестровья.

Сообщая о выходе из окружения Путина якобы противников войны, Кремль пытается продвинуть тезис, что Россия радикализируется и побеждает, условно, партия "ястребов". Это происходит на фоне других взаимосвязанных событий.

К таким событиям я отношу и появление российского диктатора в военной форме на учениях "Запад-2025".

В СМИ акцент делают на том, что он за все время широкомасштабного вторжения только дважды надевал военную форму. Первый раз во время визита в Курскую область.

По мнению "Института изучения войны", появление Путина 16 сентября в военной форме может быть попыткой "продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне эскалации против государств НАТО".

В отчете в частности отмечается, что это "сигнал" для Польши, Норвегии, стран Балтии и Финляндии, которым Кремль в последнее время регулярно угрожает.

По данным "Института изучения войны", вместе с Путиным учения посетили министр обороны Андрей Белоусов и его заместители.

Но что происходит на самом деле? Почему неправильно расставлены акценты?

А говорится о том, что накануне этого публичного появления Путина в военной форме, на территории Беларуси происходят весьма показательные моменты. А именно - присутствие американских военных на этих же учениях. Причем американских военных встречает лично министр обороны Беларуси Хренин. И это свидетельствует о потеплении отношений Республики Беларусь с Соединенными Штатами.

Не понимать этого Россия не может. Кстати, именно визит американских военных и их встреча на высшем представительском уровне фактически ставит точку в сценарии Российской Федерации о возможности повторения событий февраля 2022 года: либо вторжение в Украину, либо вторжение на территорию стран НАТО.

Соответственно, Путин, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, на следующий день выходит в форме - такой весь милитаристский. Но разделять эти два события нельзя. То есть первое событие - это Путин в милитаристской форме, второе - отставка, соответственно, Козака, как вроде бы представителя "партии мира".

Демонстративное отсутствие главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на учениях "Запад-2025" также является частью информационных операций Кремля.

Накануне отставки Козака россияне активно продвигали версию, что соответственно и Герасимова могут подвинуть из-за его умеренных позиций. И взамен назначить на его место более радикального человека, который будет, соответственно, эскалировать напряжение на линии боевого соприкосновения. То есть нас пытаются убедить в том, что Российская Федерация перешла к эскалации ситуации.

А это и есть информационные операции. Причем все это происходит на фоне возможной встречи Зеленского с Трампом, которая пролонгировалась, и заявлений Трампа о возможности трехсторонней встречи Путина и Зеленского. И соответственно, главное, накануне принятия Еврокомиссией 19-го пакета санкций, который был отсрочен.

Все эти информационные воздействия происходят одновременно с появлением российских дронов в воздушном пространстве Польши, когда РФ пошла на "повышение ставок".

Примечательно, что накануне проведения военных учений "Запад -2025" глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание. Большинство вбросов будут со стороны РФ.

"Эти учения, после того как произошли события 2022 года в Украине, получили четко очерченные границы восприятия. Их начинают воспринимать уже не как учения, а как нечто, возможно большее, чем просто военные маневры. И в этом есть проблема", - сказал он.

По словам руководителя ГУР, с первых дней начала активной фазы проведения учений, будет бешеная волна информационного обострения.

"Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон. Процентов 90 там будут российские, 10, к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия",- заявил он.

То есть, это многовекторная информационная операция российской стороны. Сначала провокации, совместные учения, Путин в военной форме, отставка Козака, возможно отставка Герасимова.

Стоит заметить, что российская пропагандистская машина постоянно наращивает интенсивность антиукраинских действий в информационном пространстве, расширяя тематику информационной агрессии и усиливает давление на наше общество с целью, что называется, "взять на испуг" противника.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

