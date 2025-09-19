Отставка Козака - это информационная ловушка Кремля

"История о "миролюбивом" Козаке - не более чем продуманная информационная спецоперация Кремля, направленная на дестабилизацию Украины и введение в заблуждение Запада".

https://opinions.glavred.info/otstavka-kozaka-eto-informacionnaya-lovushka-kremlya-10699304.html Ссылка скопирована

Дмитрий Козак / Фото: скриншот из видео

Информационная кампания вокруг отставки Дмитрия Козака из администрации президента России снова демонстрирует уязвимость не только нашего, но и западного медиапространства перед кремлевскими информационными манипуляциями.

Информация о якобы "миролюбивых" взглядах Козака основывается на рассказах некоторых "кремлевских инсайдеров". Я убежден: таких "инсайдеров" просто не существует в свободном вакууме - эти сообщения согласовываются в администрации президента России и затем сообщаются западным журналистам. Для чего? Чтобы навязать нужный нарратив.

Нас пытаются убедить, что якобы на известном заседании Совбеза Козак выступал "против войны", а потом часть его выступления изъяли. Но на том заседании вообще речь не шла о войне с Украиной - речь шла о признании "народных республик". Козак, вместе с Нарышкиным, был одним из чиновников, которые обсуждали дальнейшее присоединение этих территорий к России. И даже в конце заседания никто не понимал, в каких именно границах эти "республики" признаются - то есть публично вопрос войны или мира там просто не стоял.

видео дня

Нам также навязывают миф, будто Козак убедил Путина, что Украина якобы договорилась не вступать в НАТО, поэтому оснований для войны нет. Это - типичный кремлевский нарратив в руках западных СМИ. Вступление Украины в НАТО никогда не было главной причиной агрессии - это на примере Финляндии видно лучше всего. Настоящая причина войны - само существование суверенной Украины. Задача Козака заключалась в другом: заманивать украинских руководителей в политические ловушки, дестабилизировать ситуацию в Украине и способствовать разрушению ее государственности через политические, а не только военные методы.

Козак действительно пытался работать по этому пути - так же, как делал это раньше в Молдове - и поэтому его разочарование на последних раундах переговоров никого не удивляет. Он мог верить, что еще сумеет "поработать" на это, чтобы разрушить Украину без прямых боевых действий. Но в этом и заключается разница между теми, кто считает, что врага можно уничтожить политически, и теми, кто готов "срезать голову" силой.

Итак, история с Козаком - это не частная драма кремлевского чиновника. Это классический пример спецоперации информационного характера и продвижения кремлевских нарративов. А Путин тем временем продолжает войну и мечтает стереть украинскую государственность с политической карты мира. Именно этим в последние годы, по сути, и занимался Дмитрий Козак.

Источник

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред