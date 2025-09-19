Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Отставка Козака - это информационная ловушка Кремля

Виталий Портников
19 сентября 2025, 09:29
93
"История о "миролюбивом" Козаке - не более чем продуманная информационная спецоперация Кремля, направленная на дестабилизацию Украины и введение в заблуждение Запада".
Дмитрий Козак
Дмитрий Козак / Фото: скриншот из видео

Информационная кампания вокруг отставки Дмитрия Козака из администрации президента России снова демонстрирует уязвимость не только нашего, но и западного медиапространства перед кремлевскими информационными манипуляциями.

Информация о якобы "миролюбивых" взглядах Козака основывается на рассказах некоторых "кремлевских инсайдеров". Я убежден: таких "инсайдеров" просто не существует в свободном вакууме - эти сообщения согласовываются в администрации президента России и затем сообщаются западным журналистам. Для чего? Чтобы навязать нужный нарратив.

Нас пытаются убедить, что якобы на известном заседании Совбеза Козак выступал "против войны", а потом часть его выступления изъяли. Но на том заседании вообще речь не шла о войне с Украиной - речь шла о признании "народных республик". Козак, вместе с Нарышкиным, был одним из чиновников, которые обсуждали дальнейшее присоединение этих территорий к России. И даже в конце заседания никто не понимал, в каких именно границах эти "республики" признаются - то есть публично вопрос войны или мира там просто не стоял.

видео дня

Нам также навязывают миф, будто Козак убедил Путина, что Украина якобы договорилась не вступать в НАТО, поэтому оснований для войны нет. Это - типичный кремлевский нарратив в руках западных СМИ. Вступление Украины в НАТО никогда не было главной причиной агрессии - это на примере Финляндии видно лучше всего. Настоящая причина войны - само существование суверенной Украины. Задача Козака заключалась в другом: заманивать украинских руководителей в политические ловушки, дестабилизировать ситуацию в Украине и способствовать разрушению ее государственности через политические, а не только военные методы.

Козак действительно пытался работать по этому пути - так же, как делал это раньше в Молдове - и поэтому его разочарование на последних раундах переговоров никого не удивляет. Он мог верить, что еще сумеет "поработать" на это, чтобы разрушить Украину без прямых боевых действий. Но в этом и заключается разница между теми, кто считает, что врага можно уничтожить политически, и теми, кто готов "срезать голову" силой.

Итак, история с Козаком - это не частная драма кремлевского чиновника. Это классический пример спецоперации информационного характера и продвижения кремлевских нарративов. А Путин тем временем продолжает войну и мечтает стереть украинскую государственность с политической карты мира. Именно этим в последние годы, по сути, и занимался Дмитрий Козак.

Источник

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виталий Портников Дмитрий Козак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

10:06Фронт
Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

09:22Война
После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

09:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Последние новости

10:08

Вынужденное признание: Харчишин рассказал про отношения с Яниной Соколовой

10:06

"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

09:29

Отставка Козака - это информационная ловушка Кремлямнение

09:22

Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

09:21

После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
09:21

Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответилВидео

09:20

"Враг Украины": Насте Каменских светит новый статус после скандала

09:01

В автокатастрофе погиб молодой американский актер

09:00

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакВидео

Реклама
08:51

Минус логистический хаб: ССО Украины накрыли базу 810-й бригады морпехов РФВидео

08:40

Возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины: Кремлю поставили ультиматум

08:18

"Это не жестоко": в Нидерландах изменят условия для беженцев из Украины

07:40

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

07:10

Чем отличаются два курьера: только самые умные ответят за 18 секунд

06:53

РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

06:10

Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальшемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми на остановке за 29 секунд

05:44

Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение

05:15

Как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска": ответ удивитВидео

04:30

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Реклама
04:09

Китай поставил дедлайн Путину для окончания войны - стали известны сроки

03:54

Конец сентября подарит облегчение: какие ТОП-3 знака закроют старые гештальты

03:24

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

02:40

Судьбоносное затмение 21 сентября: кому улыбнётся удача, а кому придётся расстатьсяВидео

01:37

Оккупанты атаковали Киев, тревога звучала дважды: были слышны взрывы и работа ПВО

01:30

После клинической смерти и покушения: как сейчас выглядит Лесик

00:54

Новая стратегия защиты от "Шахедов": Шмыгаль рассказал о масштабном плане

00:06

Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну

18 сентября, четверг
23:47

Осенний щит для винограда - простой раствор, который поможет пережить зиму

22:45

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

22:14

"Можно набить морду": муж Мозговой высказался о насилии в ее браке с Пономаревым

22:11

В Латвии на пляже нашли обломки российского дрона: насколько он опасен

21:57

Музыка для кошек: какие звуки их успокаивают, а какие раздражаютВидео

21:44

"Правило 10 секунд": эксперты раскрыли, как реально уменьшить расход топлива в городе

21:33

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"Видео

21:22

Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

21:12

Известный певец показал "компромат" на Андрея Данилко и Ирину Билык: "Было дело"

20:53

Были ли ваши предки творческой элитой - тайна рода кроется в фамилии

20:51

Кремль пытается скрыть: раскрыто, сколько НПЗ смогла поразить Украина

20:32

"У них и спросите": Ребров жестко ответил насчет перехода в европейский гранд

Реклама
20:30

Худший сосед: с чем категорически нельзя хранить лукВидео

20:23

Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг перенес операцию

20:18

Украина могла вступить в НАТО еще 71 год назад - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

20:00

В рейтинге ФИФА впервые за 10 месяцев сменился лидер, Украина ухудшила позицию

19:53

Сможет ли РФ производить 1000 "Шахедов" ежедневно: в ЦПД рассказали о реальной ситуации

19:28

Доллар с евро рванули вверх: установлен новый курс валют на 19 сентября

19:25

Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

19:22

Путинистка Шукшина приготовилась к собственной смерти

19:17

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

19:10

Сколько будет воевать Россия?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять