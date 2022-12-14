glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Отрицательное сальдо одного коллаборанта

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

14 декабря 2022, 08:13
Сальдо ловят наши партизаны. И медленно таки к нему подбираются.
Отрицательное сальдо одного коллаборанта
Коллаборант Сальдо / скриншот

На днях мне позвонил знакомый из Херсона. Когда-то он был при должностях в области (при Ющенко), знает многих и общается с разными людьми.

Рассказал вот такую историю: когда Сальдо предложил оккупантам свои услуги и стал формировать какое-то оккупационную "администрацию" он рассказывал, что мскли вбухают кучу бабла в регион, и все, кто станет на их сторону, получат не только "конфискованное" имущество и бизнесы, но и сядут на потоки "федерального бюджета".

Но случилось немного не так... Им действительно удалось что-то урвать из имущества и бабла местных, но вот с "федеральным баблом" вышел облом.

Во-первых, этими деньгами распоряжаются русские назначенцы. Они определяют, кто будут выполнять работы. Пилят бабло они, а не люди. Кроме того, с самого Сальдо требуют "изыскать резервы" чтобы закрыть те или иные "дыры" финансирования:) Например, гуманитарку, которую он раздавал в Скадовске Сальдо покупал за собственные деньги, иначе ему обошли "проблемы", как те что возникли у жены Губарева (месяц назад ее задерживали за "коррупцию" фсбшники).

Во-вторых, Сальдо ловят наши партизаны. И медленно таки к нему подбираются. В Скадовске взорвали авто известного "смотрящего" за таможней и зама Сальдо по оккупационной администрации - Виталия Булюка.

В-третьих, Сальдо может в какой-то момент стать совсем не нужным оккупантам и ему устроят ДТП как со Стремоусовым.

Источник

Владимир Сальдо
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:15

Католическое Рождество 2022: когда празднуют и ждать ли выходного

08:13

На Украину с юга летит новая волна дронов – журналист

08:13

Отрицательное сальдо одного коллаборантамнение

07:43

Путин непредсказуем, но Запад может обеспечить ВСУ всем, что нужно Украине – посол США в НАТОВидео

07:32

"Войсками в Беларуси нас отвлекают": Арестович заявил, что РФ готовится к масштабному наступлениюВидео

Реклама
07:30

Возьмут в оперативное окружение: полковник ВСУ раскрыл сценарий освобождения КрымаВидео

07:00

День зимнего солнцестояния 2022: значение праздника и его традиции

06:53

Зачем в Беларусь прилетели три российских МиГ-31Кмнение

06:50

Каким знакам зодиака повезет в любви в 2023 году: астролог назвал трех счастливчиковВидео

06:47

Как правильно хранить хлеб: 5 правил, чтобы он был рыхлым и свежим даже через неделю.

06:46

РФ запустила "шахеды" по Украине, в Киеве "прилет" в одном из районов: что известноВидео

06:25

"РФ беспомощна против ударов Украины по ее территории": эксперт объяснил причинуВидео

06:03

Ирония истории: если будет "новая Ялта"мнение

05:30

Ударят морозы до – 21°: синоптики предупредили украинцев о резком похолоданииВидео

05:00

Россия прогнозирует выход ВСУ на границы 1991 года и укрепляет свои границы – СвитанВидео

04:30

В протертых носках на фоне Эйфелевой башни: Ирина Шейк удивила новым фото

04:03

"1 января будет самым опасным": астролог предсказала изменения в войне в УкраинеВидео

03:35

Три знака Зодиака ждет сногсшибательный роман в январе: кому повезет в первый месяц 2023 года

03:10

3 непревзойденных рецепта бутербродов на Новый год 2023: эффектная закуска, которую оценит КроликВидео

02:35

"Я 46 дней не снимал обувь": военный о тяжелых боях в Мариуполе и взятии в пленВидео

Реклама
01:36

Военный эксперт спрогнозировал, преодолеет ли РФ в плане оружия западные санкции

01:31

"Это незаконно": дзюдоистка Дарья Белодед сверкнула ложбинкой декольте в ресторане

00:51

Приметы на 14 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в семью не привлечь бедыВидео

00:30

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

00:02

Выходные на Новый год 2023 и Рождество: что изменилось

13 декабря, вторник
23:58

"Света станет больше": украинцам сообщили хорошие новости по ситуации с энергетикойВидео

23:52

Волосы будут сиять как после салона: максимально простой рецепт маски из оливкового маслаВидео

23:32

"Будет пылать, пока не сгорит вся Москва": Данилов прокомментировал пожары и взрывы в РФВидео

23:18

"На ситуации на фронте не отразится": к чему приведут инциденты на аэродромах в РФ – экспертВидео

23:14

Наркодилера, для которого жена клянчила залог, отправили в тюрьму

23:06

"Усложняет нашу работу": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на востокеВидео

22:47

Денежный гороскоп 2023: каким знакам зодиака ждать богатства в год КроликаВидео

22:45

"Зависит от количества": эксперт рассказал, может ли РФ истощить украинскую ПВОВидео

22:37

"Раки будут довольны": мэр Никополя намекнул на массовую "демилитаризацию" захватчиков

22:27

Частота ракетных ударов по Украине уменьшится: эксперт назвал причинуВидео

22:15

Собчак публично поссорилась с молодухой клоуна Петросяна

21:50

"Ищи другую": путинистка Валерия ошалела от безумств ПригожинаВидео

21:40

Россия распадется по Уральскому хребту, а управлять ее развалом будет Китай - СвитанВидео

21:12

К Новому году цены станут "золотыми": какие продукты можно купить уже сейчасВидео

20:30

Вывод войск России на Рождество: Данилов сделал заявлениеВидео

Реклама
20:25

На телеканалах ПЛЮСПЛЮС и ТЕТ покажут украинский анимационный фильм "Украденная луна. Кум"

20:15

В начале 2023 года армия РФ может возобновить большое наступление против Украины - КулебаВидео

20:10

Приметы на 15 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы привлечь богатствоВидео

19:52

Готовятся к отправке: Украина получит от США долгожданные системы Patriot - CNNВидео

19:37

"Хотите испортить свадьбу, зовите Седокову": певица опозорилась на миллионной свадьбе одессита Джигана

19:23

Какой цвет лака старит руки после 40 лет: 8 вариантов маникюра, от которых ни капли радости

19:21

Виталина Библив рассказала, как ее спас Виталий Кличко в одном из столичных ресторанов

19:20

Сосед, который вечно портит всем нервымнение

19:20

Гороскоп на завтра 14 декабря 2022: Тельцам – рухнувшие планы, а Львам – лидерство

19:15

"Диктатор поднимает ставки": Маломуж рассказал, как Путин будет "кошмарить" УкраинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять