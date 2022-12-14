Отрицательное сальдо одного коллаборанта

Сальдо ловят наши партизаны. И медленно таки к нему подбираются.

Коллаборант Сальдо / скриншот

На днях мне позвонил знакомый из Херсона. Когда-то он был при должностях в области (при Ющенко), знает многих и общается с разными людьми.

Рассказал вот такую историю: когда Сальдо предложил оккупантам свои услуги и стал формировать какое-то оккупационную "администрацию" он рассказывал, что мскли вбухают кучу бабла в регион, и все, кто станет на их сторону, получат не только "конфискованное" имущество и бизнесы, но и сядут на потоки "федерального бюджета".

Но случилось немного не так... Им действительно удалось что-то урвать из имущества и бабла местных, но вот с "федеральным баблом" вышел облом.

Во-первых, этими деньгами распоряжаются русские назначенцы. Они определяют, кто будут выполнять работы. Пилят бабло они, а не люди. Кроме того, с самого Сальдо требуют "изыскать резервы" чтобы закрыть те или иные "дыры" финансирования:) Например, гуманитарку, которую он раздавал в Скадовске Сальдо покупал за собственные деньги, иначе ему обошли "проблемы", как те что возникли у жены Губарева (месяц назад ее задерживали за "коррупцию" фсбшники).

Во-вторых, Сальдо ловят наши партизаны. И медленно таки к нему подбираются. В Скадовске взорвали авто известного "смотрящего" за таможней и зама Сальдо по оккупационной администрации - Виталия Булюка.

В-третьих, Сальдо может в какой-то момент стать совсем не нужным оккупантам и ему устроят ДТП как со Стремоусовым.

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