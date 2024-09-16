Оточення Трампа розкололося

Трамп объединяет вокруг себя и своей политической программы очень разных неадекватов.

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Выборы в США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Donald J. Trump

О технологии Трампа.

Окружение Трампа раскололось: нацисты конфликтуют с конспирологами. Конфликт между двумя яркими трампистками - Марджори Тейлор Грин и Лорой Лумер - разгорелся из-за расистских высказываний Лумер в адрес Камалы Харрис.

Лумер, которая является приближенной к Трампу праворадикалкой, заявила, что в случае победы Харрис в Белом доме "будет пахнуть карой", а все речи будут проходить через "колл-центр". Эти высказывания касались индийского происхождения матери Харрис.

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Марджори Тейлор Грин публично осудила Лумер, назвав эти заявления "ужасными и чрезвычайно расистскими". Она подчеркнула, что это не представляет ни движение MAGA, ни Трампа, и что такое поведение должно осуждаться.

Несмотря на это, Лумер продолжает поддерживать тесные отношения с Трампом - недавно она летала вместе с ним на дебаты в Филадельфии и сопровождала его на мероприятиях, посвященных 11 сентября.

Грин и Лумер не впервые публично конфликтуют - в прошлом Грин также критиковала Лумер, называя ее "психически нестабильной лгуньей". Несмотря на это, Трамп продолжает поддерживать обеих дам.

Марджори Тейлор Грин - конгрессвумен от Джорджии, известная своими радикальными правыми взглядами и громкими заявлениями. Ее карьера отмечена скандалами, включая поддержку конспирологических теорий. Она - откровенная украинофобка.

Лора Лумер - праворадикальная активистка и журналистка, дважды баллотировалась в Конгресс. Она часто использует провокационную риторику, которая привела к блокировке ее аккаунтов в соцсетях за экстремистские заявления.

Если более серьезно, то то, что Трамп объединяет вокруг себя и своей политической программы очень разных неадекватов - типичная история для правых популистов с диктаторскими замашками.

Их задача - работать с реальными или вымышленными страхами людей очень разных маргинальных групп. Главное - грамотно сегменировать и поддерживать их страхи. Поэтому рядом оказываются нацисты, конспирологи, хейтеры женщин и ненавистники Украины.

Конечно, когда ты объединяешься с разными ебанашками одаренными личностями - подобных конфликтов невозможно избежать. Но общий эффект от сбора голосов разных групп все равно оправдывает твою стратегию. Ты собираешь весь спектр правых маргиналов и часть умеренных.

И дальше уже или твоя ставка сыграет, или оппоненты все же перевесят. Узнаем 5 ноября, собственно.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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