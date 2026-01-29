Укр
Относительно очередного "воздушного" перемирия: что надо знать

Александр Коваленко
29 января 2026, 19:10
Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем россии.
Энергетическое перемирие / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com, Главред

Почему очередного?

Ну, потому, что, буквально в августе 2025, в преддверие визита спецпосланника Трампа Уиткоффа в Москву, мы с вами слышали аналогичную дичь, источником распространения которой было уважаемое издание Bloomberg. И как? "Помирились"?

А теперь источником этой информации является не иностранное издание, а… российские военкоры? Серьёзно?

Но, речь даже не об этом, а несколько о другом.

Прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем россии. Уже предвижу многочисленные восклицания возмущённых, мол, каждую ночь Украину атакуют дроны-камикадзе, а ты рассказываешь про то, что нам это невыгодно? Но, как бы это неприятным не было бы, а эмоции следует запихнуть в дальний, пыльный ящик и включить рациональное мышление.

Каждую ночь РОВ осуществляют налёты на тыловую Украину дронами-камикадзе и дронами-приманками Shahed-136/БМ-35/"Гербера"/"Пародия". Удары приходятся в большинстве своём по гражданским объектам. Каждую ночь осуществляется не просто террор, а геноцид гражданского населения Украины.

В свою очередь, по каким объектам осуществляют удары украинские дроны? Перечислю некоторые из них, осуществлённые за последнее время.

Только в прошлом году мы нанесли удары по заводу "Купол" в Ижевске, где производятся Shahed-136. Удар по ПАО "Энергия" в Ельце, единственному во всей россии предприятию с замкнутым циклом производством литиевых аккумуляторных батарей. Удар по АОМЗ в Азове, производителю ГСН для 9М723, 3М14 "Калибр", Х-35 и т.д. Удар по НИИ Прикладной химии, разработчику и производителю термобарических смесей. Удар по ВНИИР "Прогресс" в Чебоксарах, производителю навигационных модулей "Комета". Удар по Невинномысскому Азоту, единственному производителю в россии уксусной кислоты. Удар по заводу "Сигнал" в Ставрополе, одному из крупнейших производителей РЭБ. И это не полный список по объектам связанным с ВПК россии, не считая классики в виде горящих НПЗ, задымлённых аэродромов и закрытых на ремонтные работы ЖД узлов.

В то время как РОВ терроризирует мирное население Украины, украинские дроны методично терроризируют российские предприятия ВПК, порою уникальные, единственные в своём роде на территории рф, истощая её и создавая кризисные ситуации по отдельно взятым отраслям.

Чувствуете разницу и почему на россии, хотят чтобы удары хотя бы на время приостановились? Восстановить повреждённые объекты, подтянуть ПВО, обеспечить прикрытие не традиционными средствами защиты и...

И накопить средства террора.

За время "перемирия" РОВ будет иметь возможность накопить Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

Сейчас производство Shahed-136 составляет 100-120 единиц готовой продукции в сутки, по "Гербера"/"Пародия" показатель такой же. Таким образом, в сутки, РОВ имеют около 220-250 Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" для осуществления системного террора. Но им нужно больше. Они хотят масштабировать террор, как за счёт производства, так и за счёт накопления. И вот тут включается элементарная математика.

Если РОВ не будут осуществлять налёты Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" по Украине неделю, сколько у них будет накоплено дронов? Верно – минимум 1 700. А через две недели? Три? И это без учёта того, что у них уже на сегодняшний день есть накопленный резерв около 2 000.

Да, будет возможность выспаться, хотя, откровенно говоря, большая часть тыловой Украины и так спокойно высыпается, а в некоторых городах и сёлах вообще не знают, что такое звук Shahed-136, но всё же… В какой-то момент РОВ вернётся к террору и тогда у них в наличие, только накопленных дронов будут тысячи, а новых пусковых площадок не менее полусотни, которые спокойно будут строиться, без опаски ударов на упреждение, пуски с которых в течение, например, 48 часов бесконечными группами, в несколько смен, так может перегрузить систему нашей ПВО и истощить её, что последствия могут быть необратимыми.

Как бы это цинично не звучало, но любое перемирие Украине во вред. Я, всё же, уверен, что сейчас идёт речь больше об ИПСО, накануне очередной встречи в Абу-Даби.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
