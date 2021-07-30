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Отложили на "после праздников": зачем Кабмин перенес подорожание электроэнергии

Геннадий Рябцев

Директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

30 июля 2021, 07:45

Единственная причина продления ПСО – нежелание принимать непопулярные решения накануне грандиозных торжеств ко Дню независимости.

Электроэнергия
Электроэнергия до 1 сентября не подорожает / Reuters

Кабмин продлил действие механизма ПСО (спецобязательств) на электроэнергию до 1 сентября. Как ни странно, недавно президент назвал все ранее звучавшие предложения Минэнерго о новом ПСО фейками, хотя на самом деле – это всего лишь деятельность Кабмина. До вчерашнего дня не было решения правительства о продлении спецобязательств. По-видимому, президента либо кто-то неправильно информирует, либо он до сих пор не знает, как работает система государственного управления.

Через три недели – празднование Дня независимости. Если бы решение об отмене ПСО было принято, то цены на электроэнергию выросли бы в два раза – замечательный подарок к празднику, не находите? И об этом бы, конечно, все говорили. Потому единственная причина продления – нежелание принимать непопулярные решения накануне таких грандиозных торжеств, на которых нужно будет рапортовать о выдающихся достижениях.

Пересматривать тарифы сейчас власти невыгодно с точки зрения политической целесообразности. Потому решение и было перенесено на "после праздников".

Каким оно будет после – неизвестно. Потому что по регламенту Кабмина проект соответствующего регуляторного акта должен быть обнародован за месяц до того, как он будет направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти.

То есть в течение месяца этот акт должен быть открыт для всех желающих. Но ни одно из постановлений, которыми вводились или продлевались ПСО, таких этапов не проходило и я на 99% уверен, что ни один из этих пунктов регламента и сейчас не будет соблюден.

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Это свидетельствует о том, что система госуправления в Украине разваливается, если уже не развалилась – решения принимаются без какого-то экономического обоснования, согласования, обсуждения, причем принимают такие решения некомпетентные люди.

Исходя из этого, проблемы в будущем отопительном сезоне будут колоссальными. Уже сейчас органы местного самоуправления заявили о повышении тарифов на централизованное отопление и горячую воду от 30 до 70%.

При этом будет повышена и цена на электроэнергию, целый сегмент операторов газового рынка будут вынуждены уйти, потому что они не смогут обеспечивать годовой тариф.

Не говоря уже о том, что никто не будет компенсировать гражданам средства за то, что они отказались от газа и перешли на электроотопление, хотя еще несколько лет назад это им гарантировали.

Читайте такжеУкраинцам взвинтили цены на газ: кому придется раскошелиться с 1 августаВсе те расчеты, который сейчас подаются как возможные проекты ПСО, не имеют под собой экономического обоснования, за исключением привязки к тем средствам, которые есть в госбюджете на субсидии.

То есть определили, исходя из количества субсидиантов, при этом никто не обращает внимания на то, что Энергоатом уже работает на пределе и не имеет оборотных средств, чтобы обеспечить выполнение программ надежности на следующий год.

И никто на это не обращает внимания – в первую очередь те лица, которые принимают решения о пересмотре тарифов.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда

тарифы на электроэнергию Геннадий Рябцев новости Украины
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