Открытие Олимпиады и путь вооруженных сил Европы

И своей заведомо эпатажной манифестацией на открытии Олимпиады Франция демонстрирует, что ей плевать на реакцию мира.

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Открытие Олимпиады 2024 / Коллаж Главред, фото НОК, скриншот из видео

Вижу, что обсуждение эпатажного открытия Олимпиады-2024 продолжается.

Обращаю внимание, что на самом деле никакого художественного, тем более, политического события в Париже не произошло. Потому что еще была геокультурная манифестация Франции. А она, по определению, должна быть провокативной - иначе не заметят.

Какой меседж посылает современная Франция миру и в первую очередь - самой себе, своему обществу, которое откровенно устало от отсутствия понятных перспектив, господства бюрократии и засилья мигрантов?

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Привычный мировой порядок стремительно рушится. США, отчасти добровольно, сдают позицию мирового гегемона. Европе придется многое решать самостоятельно - в сфере безопасности, экономики, миграции, но главное - в поиске новой модели мира и места европейских стране в нем.

И своей заведомо эпатажной манифестацией на открытии Олимпиады (шоу смотрели сотни миллионов, обсуждают еще больше), Франция демонстрирует, что ей плевать на реакцию мира, ей важнее напоминание о значительных и славных страницах собственной истории и собственная их интерпретация. То есть, Франция снова хочет быть (не факт, что сможет!) одним из лидеров сверхсложного процесса обновления мира, что, кстати, предполагает примат собственного видения над общепринятым.

Напомню, что в "золотое время Европы" именно во Франции появлялись новейшие, соответственно, контроверсионные, философские, экономические и культурные течения, которые впоследствии стали цивилизационным мейнстримом. Париж был мировой столицей не только искусства, но и прогресса, а также революций, которые, собственно, расчищают прогрессу путь.

Изменение мирового порядка предполагает значительно большую ответственность Европы в обеспечении собственной безопасности, а также развития на базе прорывных технологий будущего. Франция, в отличие от слишком консервативной Германии, выступает за создание Объединенных вооруженных сил ЕС, а также расширение экономических связей с Глобальным Югом. И здесь Киев мог бы стать полезным равноправным партнером для Парижа.

Это если реально заниматься позиционированием Украины в геополитике, а не ставить все в зависимость, кто там зайдет в Белый Дом.

А вы говорите - "Тайная Вечеря", как можно? Кстати, фреска Леонардо да Винчи, которую вызывающе спародировали во время открытия Олимпиады, после своего появления считалась слишком смелой, чуть ли не кощунственной.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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