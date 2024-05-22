Отключения света в Украине: что нужно успеть до зимы

Зимой отключения электроэнергии могут быть более длительными. Чтобы это минимизировать, нужны определенные меры.

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Отключения света зимой могут стать более длительными / Коллаж Главред, фото - УНИАН

В течение нескольких последних дней по всей Украине происходят отключения электроэнергии из-за большого дефицита в энергетической системе из-за разрушения основных объектов после ракетных атак России. Импорт и генерации не всегда покрывают этот дефицит, поэтому другого способа сохранить целостность энергетической системы, кроме как введение графиков почасовых отключений, не существует.

Ситуация очень тонкая и точно сказать, что до конца лета вся Украина ежедневно будет с отключениями, нельзя. Они будут, но не постоянно и не ежедневно.

На мой взгляд, чтобы их было меньше, необходимо принять определенные меры. Прежде всего, увеличить эффективность использования импорта, поскольку сейчас он используется не полностью - из 1700 МВт импорта, которые нам предоставляются, из-за прайс-кэпов не все попадает к нам, когда это нужно в связи с зарегулированностью цен на рынке на сутки вперед.

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Кроме того, украинцы должны экономить электрическую энергию в течение суток, а особенно в пиковый период с 18.00 до 23.00. В это время желательно не использовать энергоемкие приборы и использовать аккумуляторы. Если эти факторы будут эффективно использоваться, тогда и отключения у нас будут минимальными.

В целом отключения в течение всего лета возможны вследствие влияния еще одного фактора - вывод в ремонт атомных блоков. Этот процесс необходим для проведения профилактики, ремонта атомных блоков и перезагрузки топлива.

Но отключение до конца лета - это, пожалуй, оптимистический сценарий, поскольку еще в сентябре у нас может быть хоть и ослабленный, но дефицит. А с наступлением осенне-зимнего периода, то есть с конца октября, ситуация ухудшится не только из-за увеличения потребления, но и из-за того, что мы не успеем восстановить даже половины тех потерь, которые мы понесли.

Соответственно, зимой отключения электроэнергии могут быть более длительными. Чтобы это минимизировать, нужны определенные меры. В частности, использование всего имеющегося потенциала импорта электроэнергии и увеличение его лимита за счет переговоров с оператором европейского энергообъединения ENTSO-E с 1700 до 2500 МВт, закупки или получения по грантам малых электрогазовых электростанций и тому подобное. Все это требует времени, и вряд ли до октября ситуация существенно изменится.

Возможно, определенную часть энергетических мощностей мы сможем отремонтировать. Но и после ремонта нужно, чтобы эти мощности были защищены, ведь можно потратить миллиарды гривен, но при отсутствии достаточного количества систем ПВО россияне могут снова их уничтожить. А по словам президента, сегодня у нас есть лишь 25% от тех систем ПВО, которые нам нужны.

Если Украина увеличит потенциал использования импорта и улучшит ситуацию с управлением спроса, тогда зимой отключения будут не такими длительными, как ожидается.

Кроме того, до этого времени очень важно уладить вопрос очередности отключений. Потому что в первую очередь отключать должны не население, а предприятия, которые не оплачивают услуги по поставке электроэнергии (а таких около 5000), а также предприятия, которые могут импортировать электроэнергию. Понятно, что предприятия, которые связаны с оборонным комплексом и критической инфраструктурой отключать нельзя.

Еще один вопрос, на который стоит обратить внимание до зимы - равномерность отключений. Мы видим, что в одних регионах отключения происходили по 9-12 часов, как в Киеве, а в других регионах их или почти не было, или они были минимальными. Это - не нормально, ведь отключения с разными перерывами будут продолжаться до завершения войны и как минимум еще два года после завершения, поскольку мощности нужно будет восстанавливать. Вопрос в их интенсивности, то есть того, можем ли мы избежать длительных отключений. И здесь уравнение со многими неизвестными.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, специально для Главреда

Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

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