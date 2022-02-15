Отказ Украины от НАТО ничего не изменит

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Украины от членства в НАТО / УНИАН

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире британским СМИ допустил отказ от членства Украины в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

В частности, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в Конституции Украины, Пристайко ответил: "Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому".

Позднее в Министерстве иностранных дел Украины слова посла Украины в Великобритании назвали вырванными из контекста, после чего сам Пристайко заявил, что его заявление стало последствием "недоразумения".

Как бы там ни было, Пристайко может говорить что угодно, но есть процедура.

Поскольку евроатлантический курс Украины закреплен в Конституции, то для отмены этой поправки необходимо 300 голосов в Верховной Раде. Естественно, такое количество голосов не найдется даже в мирное время, а тем более - на фоне угрозы российского вторжения, что будет воспринято значительной частью населения, которая поддерживает евроатлантический курс, как сдача национальных интересов и слабость.

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Именно поэтому "ЕС", "Голос" и в значительная часть "Слуги народа" не станет голосовать за смену курса по своим личным соображениям.

Но кроме отсутствия голосов, для этого необходимо время, консультации и потому сейчас это всего лишь политическое заявление и личное мнение Пристайко.

Посол, безусловно, может высказать свое личное мнение, но нужно понимать реальный контекст. Чтобы всерьез рассматривать этот вопрос, Украине нужно иметь гарантии безопасности Запада и России. Но чего стоят такие гарантии, которые были даны Украине по Будапештскому меморандуму в обмен на третий в мире ядерный потенциал на тот момент, мы уже убедились в 2014 году.

Читайте такжеПочему Украина не может отказаться от вступления в НАТОТем не менее, одним из возможных вариантов урегулирования ситуации могут быть консультации с той же Россией. Во всяком случае, это допустимо в качестве дипломатического маневра, чтобы тем самым выбить едва не главный аргумент Путина, который он может использовать для вторжения.

Однако до этого тему возможного отказа Украины от членства в НАТО нужно прорабатывать в украинском обществе. Но уже очевидно , да и многие западные политики (включая Джо Байдена) заявили, что в ближайшие 10 лет Украину в НАТО никто не ждет.

Тут стоит вспомнить саммит в Бухаресте в 2008 году, где выдвигалась инициатива Украины о предоставлении ПДЧ в НАТО, но тогда ее заблокировали Франция и Германия. Сейчас попытки взаимодействия Украины с НАТО в рамках существующих программ и механизмов сотрудничества блокируются Венгрией, причем даже на уровне заседаний совета Украина-НАТО и инициатив по кибербезопасности. А учитывая процедуру, в рамках которой страны-члены НАТО должны достичь консенсуса и дать свое согласие, это будет маловероятно.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета, специально для Главреда