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Почему Россия может перейти к позиционной войне

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

14 марта 2022, 22:24

У РФ нет достаточных ресурсов для продвижения внутрь Украины, поэтому она может занять линию, в частности, на юге, и будет удерживать ее контратаками.

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Россия даже без помощи извне еще имеет ресурсы вести долгую войну / УНИАН

Ряд американских СМИ сообщили об обращение России к Китаю за военной и экономической помощью. Китай и Россия это опровергли, но тем не менее, подобные вещи надо максимально отслеживать.

В то же время известно, что состоялась встреча советника президента США по вопросам безопасности Джейка Салливана и представителя Китая Яна Цзечи в Риме, где Америка предостерегла Китай от нарушения санкционного режима.

Уже сейчас есть реакция Китая на многие санкционные инициативы как в отношении России, так и в отношении Беларуси. В частности, сворачивается деловая активность Китая в Беларуси - китайцы выходят из многих проектов, что также является следствием санкционного режима.

Поэтому наиболее вероятно, что Китай будет воздерживаться от непосредственного оказания военной поддержки РФ в войне с Украиной.

Однако политически может быть подыгрывание РФ - поиски моделей для обхода санкций, взаимодействие в военно-техническом комплексе и тому подобное. Это очевидно, потому что Китай усматривает в России не союзника, а попутчика для достижения своих интересов - ослаблении мировых гегемонов. Но участвовать в войне Китай не будет.

Когда Россия начнет распадаться (а это уже не такой призрачный и фантастический путь, а вполне реальная перспектива), Китай может использовать не только мягкую силу, но и тяжелую, связанную с обеспечением стабильности в регионах, приближенных к китайской границе. Сейчас Китай не вмешивается в войну - он удерживает нейтралитет и заявляет о соблюдении принципа о нерушимости границ, но не применяет санкций, не голосует по резолюции в ООН и Совете безопасности против России. Это - двойные стандарты, но это не значит, что Китай является военно-политическим союзником РФ или будет оказывать ей военную, техническую поддержку, хотя определенный обмен информацией возможен.

Стоит понимать условность подобной информации, что в этой ситуации невозможно говорить о том, что РФ исчерпала свои возможности и обращается к Китаю. Есть информация лишь о том, что такие переговоры, скорее всего, велись.

Читайте такжеВойна, которую начала Россия в Украине-самый большой провал в историиНо даже без поддержки Китая, Россия способна в дальнейшем вести войну - надо быть реалистом, у нее есть для этого ресурсы. Я надеюсь, что затяжной войны не будет, но экономический и политический анализ показывает, что внутренний ресурс прочности РФ достаточно большой, он полностью не иссяк, поэтому Россия может пойти на затягивание конфликтов и позиционную войну. То есть пойти на затягивание переговорного процесса, обстрелы, разрушение территорий и городов, геноцид - на что угодно, поэтому исключать этого нельзя.

Ведь есть процессы, которые мы еще не видим с точки зрения статистики и экономического анализа - это, например, готовность российского политического класса, военных, российской бизнес-среды, среднего бизнеса, который обеспечивает продуктовую безопасность РФ. Готовы ли они дальше нести бремя санкционных ограничений и не пойдут ли на возмущения, которые могут скрыто проявляться в определенный бунт в провинциях или в Москве - эти вещи трудно прогнозировать.

Объективные факторы показывают, что Россия может затягивать войну, что у них есть ресурсы для долгой войны. Сколько это будет - неизвестно, но различные пессимистические прогнозы указывают, что это может длиться от нескольких месяцев до года. Но это не значит, что все это время будет происходить осада городов - у России нет достаточных ресурсов для продвижения внутрь страны и полноценной оккупации территорий. Поэтому, скорее всего, это будет линия, которую они распространят за пределы "ЛДНР" - возможно, на Юге, и будут удерживать ее контратаками с обстрелами.

Сейчас главная задача - обезопасить Харьков и Киев, выбить российские группировки из Чернобыльской зоны и из окрестностей Киева. Тогда можно было бы считать, что основные тактические цели могли бы быть достигнуты, после чего был бы окончательный перелом в войне в нашу пользу. Но Россия действительно может все затянуть - надо быть к этому готовым.

Впрочем, Украина способна защищаться и контратаковать - вопрос в том, что оккупанты прячутся за людьми и мы не можем их крушить в жилых кварталах. Россияне применяют террористическую борьбу - они ведут запрещенные международным правом способы ведения войны, используют надновітню оружие массового поражения, угрожают ядерным объектам. На все эти вызовы Украина достаточно условно готова отвечать, но у нас есть дух, развертывание территориальной обороны и огромное количество резервистов, которые готовы защищать Украину.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

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