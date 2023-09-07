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От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украине

Игорь Эйдман
7 сентября 2023, 09:00
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Путин хотел бы закончить войну уничтожением независимой Украины. Но эта задача не реализуема, и война закончится неизбежным поражением российской армии.
От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украине
От Путина отвернутся, как только он проиграет в войне в Украине - Игорь Эйдман / коллаж УНИАН, Telegram

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о планах "ярко и торжественно" отпраздновать 80-летие Дня Победы 9 мая 2025 года. Однако невозможно из того, что он сказал, сделать вывод, что таким образом поставлен некий срок окончания войны, который Путин для себя обозначил.

Мы, конечно, можем гадать, как какие-нибудь психоаналитики, пытаться понять, что у него там в подсознании, но прямо он об этом не сказал. Безусловно, он хотел бы закончить войну как можно скорее, но на своих условиях, то есть фактическим уничтожением независимой Украины. А так как эта задача не реализуема, то война закончится только одним путем – проигрышем российских властей и поражением российской армии. Когда это произойдет я не готов гадать, но это произойдет неизбежно.

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Конечно, Путин может ставить какие-угодно сроки. Другой вопрос, что реальность не позволит ему реализовать свои планы. При этом Путин контролирует инструменты насилия и пропаганды, и с их помощью он удерживается у власти. Пока он, фактически, контролирует и силовую бюрократию. Был шанс, что силовики и наёмники начнут воевать друг с другом во время пригожинского мятежа (и, очевидно, к этому шло дело) и, фактически начнется гражданская война, но Путину в данном случае повезло. Пригожин сдрейфил и вся эта история закончилась тем, что его убили. Тем не менее, я практически уверен, что подобные события в том или ином виде еще повторятся. Силовики, как это было во время мятежа Пригожина, начнут противостоять друг другу, а не защищать власть Путина, тогда его режим неизбежно падет. И тогда же начнется русская смута.

Пока Путин внешне контролирует ситуацию, но в элитах (и это видно по разным прямым и косвенным признакам) назревает недовольство ситуацией и складывается понимание, что Путин своей политикой лишает представителей российской "верхушки" привычного образа жизни – возможностей вести бизнес, путешествовать, жить в свое удовольствие. Из-за западных санкций они этого в значительной степени лишены. И это недовольство через какое-то время выльется в нечто подобное уже не мятежу Пригожина, а заговору против Путина.

Катализатором такого процесса может стать поражение России на фронте. Пока в Кремле считают, что их дела идут неплохо, и Путин еще держится. Но как только "верхушка" поймет, что он терпит поражение, от него довольно быстро, как это бывало в российской истории, отвернутся, а его холуи и клевреты превратятся в его врагов и решат, что от него надо избавиться.

Пока то, что происходит на фронте в Украине еще не оказывает существенного влияния на ситуацию. Но когда украинская армия прорвет российскую оборону и освободит оккупированные территории, хотя бы те, что были оккупированы в прошлом году, этого будет достаточно для того, чтобы внести раздрай в российской "верхушке" и, фактически, опрокинуть путинский режим.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Игорь Эйдман, российский социолог, публицист, автор книг, специально для Главреда

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война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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