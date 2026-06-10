От чего зависят переговоры о мире: Портников - о важной детали

Почему возможность мирного урегулирования зависит от решений Москвы, а у США пока нет достаточных рычагов влияния для запуска реального переговорного процесса

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Трамп надеялся оказать давление на Путина через цены на нефть / Коллаж: Главред, фото: скриншот

На фоне дискуссий о возможных мирных переговорах и роли международных посредников в завершении российско-украинской войны все более актуальным становится вопрос о реальных механизмах влияния на стороны конфликта. Журналист и политический обозреватель Виталий Портников анализирует, от чего на самом деле зависит перспектива переговорного процесса, какие инструменты остаются в распоряжении США и почему решения о завершении войны сегодня в значительной степени определяются позицией Кремля. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Любые шаги по завершению российско-украинской войны — это не вопрос Киева, а вопрос Москвы. Мы хотим закончить войну с февраля 2022 года.

Президент Зеленский и другие украинские чиновники каждые несколько недель говорят о возможности завершения войны с участием американских посредников. Зеленский отмечал, что они приедут, когда будет решен вопрос Ближнего Востока, однако он сейчас заходит в тупик.

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Чтобы переговоры с участием США реально заработали, у Вашингтона должны быть реальные рычаги давления как на Москву, так и на Киев. Сейчас таких возможностей нет.

Дональд Трамп надеялся оказать давление на РФ через цены на нефть и энергетические санкции, однако лицензии на продажу российской нефти, находящейся в море, продлеваются. Если война будет продолжаться и Ормузский пролив останется заблокированным, Соединенные Штаты не только продлят эти лицензии, но и позволят России продавать новую нефть, чтобы поддержать иллюзию баланса.

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О личности: Виталий Портников Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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