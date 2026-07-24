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Кремль пошел ва-банк: Россия хочет экономически задушить Украину - Денисенко

Вадим Денисенко
24 июля 2026, 19:10
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Политический эксперт рассказал, почему задержка судов в украинских портах и провокации на границе с Польшей могут стать частью единого сценария давления со стороны Кремля.
Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое условие в отношении Украины
Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое условие в отношении Украины / Коллаж: Главред, фото: МИД РФ

Пока в Киеве готовятся созвать Совбез ООН на 27 июля, в Черном море впервые за долгое время не прошло ни одного судна по украинскому морскому коридору - а это ударило по экспорту зерна в разгар уборки урожая. Политический эксперт Вадим Денисенко считает, что за этим стоит попытка России организовать экономическую блокаду Украины, воспользовавшись провалом переговоров Рубио и Лаврова. В своей колонке он объясняет, почему провокации на границе с Польшей могут затруднить поставки оружия и насколько реальна угроза для украинского экспорта. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Беседа Рубио-Лаврова. Сможет ли Россия провести экономическую блокаду Украины

Черное море, де-факто, закрыто для наших кораблей. Азовское полностью закрыто для России. Мы продолжим наносить удары по российскому флоту, Россия - по нашей железнодорожной инфраструктуре и, возможно, по инфраструктуре Польши.

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1. На фоне политических баталий вокруг министра обороны и главнокомандующего практически незаметно для широкой общественности прошло сообщение министра иностранных дел Сибиги о том, что Украина созывает Совбез ООН на 27 июля. Дело в том, что 22 июля впервые ни одно судно не прошло по украинскому морскому коридору, что может стать серьёзным ударом по экспорту зерновых в разгар сезона сбора урожая.

2. Последний раз нечто подобное происходило в 2022 году, но тогда, в июле, были подписаны соглашения о зерновом коридоре, согласно которым Украина экспортирует свои товары из трёх портов Одесской области, а России открываются возможности для экспорта удобрений и зерна. Через год Россия вышла из этого соглашения, но Украина перенаправила грузопотоки по другому маршруту.

3. Сейчас ситуация становится критической в том плане, что Россия приняла решение наносить удары по судам, заходящим в украинские порты. И теперь мы будем вынуждены переориентировать свой грузопоток, как и в 2022 году, на сухопутные коридоры. Но сейчас ситуация несколько иная, чем четыре года назад. Главное отличие - потенциальные конфликты, прежде всего с Польшей, и попытки перекрытия границ фермерами, которые на этот раз будет гораздо легче организовать. Проще говоря, план России - попытка экономической блокады Украины.

4. В этом контексте совсем по-другому следует смотреть на заявления спецслужб о возможности российских провокаций на территории Польши с использованием украинских дронов. Эти провокации нужны прежде всего для подстрекательства местного населения и легитимизации усиленной блокады (пусть даже временной) украинского экспорта, а следовательно, и импорта оружия и комплектующих. Большой плюс в том, что информационная контркампания уже запущена. Но ситуация все равно может стать очень напряженной.

5. Разговор Рубио с Лавровым показал полное нежелание Кремля вести диалог. Россияне просто сделали вид, что они обижены, и завели песню о том, что их обманули. Они прекрасно понимают, что у США, несмотря ни на что, нет достаточных рычагов влияния на Россию. А в Кремле считают, что экономические потери России менее важны, чем те проблемы, с которыми столкнется Украина.

6. К сожалению, без серьёзного внешнего давления на РФ решить эту, пока ещё потенциальную проблему, практически невозможно. Давление на Россию может оказать исключительно Китай. Готовы ли мы к переговорам с Китаем? Вопрос риторический.

7. Сейчас, во многом, началась игра на нервах. Россияне блефуют, что могут воевать вечно при условии нашей морской блокады. Максимум, на что они способны, - это краткосрочный блицкриг. И то при условии, что удастся резко ограничить сухопутные коридоры.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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