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От чего зависит победа Украины

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

14 марта 2022, 19:14

Чудовищному безумию Путина и ресурсам России мы можем противопоставить только жесткую организацию новой государственности Украины.

обстрелы, война на Донбассе
В Украине нужно создавать мозговой центр на период войны / Reuters

Либерализация, которую анонсировал Гетманцев - шаг в правильном направлении. Но мы должны понять, что победа Украины зависит от четырех слов - план, координация, контроль, мобилизационные проекты.

Нужно создавать Комитет обороны, который должны иметь чрезвычайно широкие полномочия и директивными методами проталкивать необходимые решения.

При Комитете обороны должен быть создан мозговой центр, который будет в режиме 24/7 генерить решения.

Правительство можно сокращать и оставить несколько министерств, которые будут решать базовые вопросы: обороны, экономики, инфраструктуры, внешней политики, социальной политики и переселенцев, министерство ВПК и военных технологий, образования, медицины. Обязательно нужно создавать Министерство планирования и ресурсов.

Весь балласт нужно сбрасывать.

Все нормы, которые замедляют принятие решений и их выполнений, должны быть отменены.

Все люди, которые мешают действовать государству военного времени должны устраняться и отодвигаться.

Украина должна стать военным лагерем в прямом смысле этого слова.

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Все происходящее надолго. Любое промедление по выстраиванию адекватной организации обороны - смерти подобно.

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война в Украине экономика Юрий Романенко
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