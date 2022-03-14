От чего зависит победа Украины

В Украине нужно создавать мозговой центр на период войны / Reuters

Либерализация, которую анонсировал Гетманцев - шаг в правильном направлении. Но мы должны понять, что победа Украины зависит от четырех слов - план, координация, контроль, мобилизационные проекты.

Нужно создавать Комитет обороны, который должны иметь чрезвычайно широкие полномочия и директивными методами проталкивать необходимые решения.

При Комитете обороны должен быть создан мозговой центр, который будет в режиме 24/7 генерить решения.

Правительство можно сокращать и оставить несколько министерств, которые будут решать базовые вопросы: обороны, экономики, инфраструктуры, внешней политики, социальной политики и переселенцев, министерство ВПК и военных технологий, образования, медицины. Обязательно нужно создавать Министерство планирования и ресурсов.

Весь балласт нужно сбрасывать.

Все нормы, которые замедляют принятие решений и их выполнений, должны быть отменены.

Все люди, которые мешают действовать государству военного времени должны устраняться и отодвигаться.

Украина должна стать военным лагерем в прямом смысле этого слова.

Читайте такжеНе только массовый голод: чем грозит миру и Украине затяжная войнаИллюзии о том, что мы можем устоять перед Россией с помощью махновщины, то есть на горизонтальных связях - это опасная иллюзия, опрокинутая итогами Гражданской войны. Чудовищному безумию Путина и ресурсам России мы можем противопоставить только жесткую организацию новой государственности Украины, нацеленную на долгое противостояние и победу над врагом.

Все происходящее надолго. Любое промедление по выстраиванию адекватной организации обороны - смерти подобно.