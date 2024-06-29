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От Байдена требуется самопожертвование – отказ от номинирования

Леонид Гозман
29 июня 2024, 09:54
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Редко, по-моему, в истории человечества были ситуации, когда столь многое – выживание человечества – зависело бы от одного человека.
трамп байден
Трамп и Байден во время дебатов / скриншот

Демократия, наверняка до сих пор лучше любой другой системы правления, но ее слабости демонстрируются все чаще. Последний пример – выборы в СЩА, когда за самый важный пост на планете конкурируют старость и психопатия. И процедуры таковы, что без доброй воли самих участников состязания сделать ничего нельзя.

Отцы-основатели американской демократии гордились тем, что они создали систему, в которой качества людей не столь уж и важны – соблюдайте правила и все будет более или менее нормально. Героизм политиков, самопожертвование – это туда, в до-демократические системы.

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Но складывающаяся сейчас ситуация говорит об обратном. От Байдена требуется именно самопожертвование – отказ от номинирования. А от истеблишмента Демократической партии – способность встать над своими личными и групповыми интересами ради спасения страны и мира и выдвинуть консолидированного кандидата. Демократия – это не только власть процедуры, но и власть достойных власти людей.

Редко, по-моему, в истории человечества были ситуации, когда столь многое – выживание человечества – зависело бы от одного человека, от Байдена, от того, окажется ли он по-настоящему достойным той величайшей ответственности, которая выпала на его долю?

Дай Бог ему сил отойти в сторону!

Кто такой Леонид Гозман?

Леонид Гозман – российский оппозиционный политик, президент общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил". Член общественного совета Российского еврейского конгресса, президент фонда "Перспектива".

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