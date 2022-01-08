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Остановят ли санкции войну?

Геннадий Друзенко

Украинский юрист, публицист, переводчик и общественный деятель.

8 января 2022, 12:26

Сейчас инструкция к действию для всех, кто не разучился трезво мыслить: стремимся сохранить Украину - готовимся к войне.

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Санкции не остановят Россию / УНИАН

Во второй день нового года известный британский историк Niall Ferguson обнародовал на Bloomberg Opinion свои невеселые размышления о том, что победоносная война против Украины может сделать Путина снова великим. Его текст так и называется "Putin's Ukrainian War is About Making Vladimir Great Again". Автор дискутирует, что настоящим образцом для российского лидера является не тоталитарный Сталин, который закрылся от Запада за железным занавесом, а авторитарный Петр Великий, который силой прорубил окно в Европу. Статья завершается призывом: "не удивляйтесь, если победный парад Путина пройдет [в этом году] в Полтаве".

Я не знаю, какой из Фергюсона пророк. Но историк из него действительно хороший. Поэтому для меня наиболее интересной оказалась часть статьи, в которой он рассуждает об эффективности западных санкций как реакции на вероятную агрессию Кремля. Ибо "неслыханные санкции" против России - это все, чем Запад обещает нам помочь, чтобы остановить путинское нашествие. Поэтому я позволю себе длинную цитату из Фергюсона, которая трезво анализирует возможную эффективность таких санкций:

Читайте такжеВ США предложили ударить по режиму Путина "невиданными" санкциями"На практике [баснословные санкции] вероятно означают остановку "Северного потока 2", наложение санкций на суверенный российский долг на вторичном рынке, а также на государственные банки (в том числе со Сбербанком России, крупнейшей финансовой организацией страны), ограничение конвертации в паре рубль-доллар, ограничение импорта российских товаров, отключение России от главной системы международных платежей SWIFT.

Это, конечно, гораздо более мощные санкции, чем те, что были введены против России в 2014 году. Однако все эти меры, которые серьезно скажутся на российской экономике, не будут иметь обратный эффект для Запада. Россия осознает это, особенно после того, как санкции 2018 года против алюминиевого гиганта "Русал" шокировали глобальный алюминиевый рынок, что в свою очередь заставило США включить заднюю.

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Санкции против "Северного потока 2", о которых больше всего говорят СМИ, сравнительно скромное наказание, которое не повлияет на газовые доходы России. И Москва сейчас в сильной позиции, чтобы выдержать санкции против суверенного долга, поскольку ее золотовалютные резервы составляют $620 миллиардов, а государственный долг равен лишь 18% ВВП. К тому же Кремль планирует профицит бюджета на следующие два года.

Самое слабое место западной стратегии [сдерживания и наказания России в случае нападения на Украину] – это, конечно, поставки натурального газа в Европейский Союз, которые в 2020 году составили 43% всего импорта газа в ЕС. Французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц недавно встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе и снова заверили его в "значительных последствиях" и "большой цене", которую Россия заплатит в случае военной агрессии против Украины. Однако жесткие высказывания были дезавуированы призывом Шульца – в его первой речи на посту канцлера – к новой Восточной политике, которая сразу вызвала аллюзии с политикой нормализации отношений между ФРГ и советским блоком, которая связана с именем канцлера Западной Германии Вилли Брандта".

Остается добавить, что санкции не останавливали даже гораздо слабее России государства от осуществления своих намерений. Назову лишь некоторые из них:

- Куба (санкции США, включающие торговое эмбарго, длятся с 1962 года);

- Северная Корея

- Венесуэла

- Иран

- Мьянма

- Беларусь

- Никарагуа

Те, кто верит, что немцы и другие западные европейцы готовы мерзнуть зимой и останавливать производство из любви к Украине и преданности территориальной целостности нашего государства и Уставу ООН, может и дальше надеяться на западные санкции. Меня же Крым и Донбасс научили: граница Украины будет проходить там, где мы остановим врага с оружием в руках.

Si vis pacem para bellum! И это сейчас инструкция к действию для всех, кто не разучился трезво мыслить: стремимся сохранить Украину - готовимся к войне.

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санкции США санкции против России
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