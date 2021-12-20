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Остановят ли санкции Россию: чего учит история

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

20 декабря 2021, 06:28

В ответ на военную угрозу СССР создавались новые танки и самолеты, формировались механизированные корпуса и танковые дивизии.

Россия, самолеты, Кремль, агрессия России
Только санкции никогда не сдерживали Россию / Фото Reuters

Ещё раз про санкции. Бесспорно (с историей не поспоришь) Запад не однажды вводил в действие санкции против СССР. Некоторые даже считают, что именно санкции Рейгана стали причиной краха Союза, но я замечал причины грядущей катастрофы ещё в детском саду, задолго до Рейгана, в виде постоянно протекающих кранов, подгоревшей каши и заплесневелых простыней...

Страны Антанты ввели первые санкции против тогда ещё Р.С.Ф.С.Р. в 1919 году. Потом санкции вводились против большевиков чуть ли не ежегодно, однако мировой экономический кризис тридцатых ("Великая депрессия") заставил Запад отказаться от высоких идеалов - в обмен на зерно и золото в СССР были поставлены тысячи предприятий, что стало основой сталинской индустриализации.

Читайте такжеВ Сенате США согласовали сроки ведения санкций против Северного потока-2В 1939-м, в ответ на агрессию СССР против Финляндии США ввели так называемое "моральное эмбарго", а Лига Наций исключила страну Советов из своих списков. Надо сказать, что в то время коллективный "демократический" Запад рассматривал финнов то ли как старых вассалов России, то ли как новых вассалов Германии, и не спешил им сильно помогать. Каждый был сам за себя.

Потом Гитлер напал на СССР и все санкции были сняты. Сталин стал союзником западных демократий.

В 1949-м, с началом Холодной войны, США инициировали создание Координационного комитета по экспортному контролю (COCOM), который ограничивал поставки в СССР критически важного для оборонной промышленности оборудования и передачу технологий.

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Впрочем, советская разведка прекрасно обходила все запреты, и просто крала технологии и чертежи пачками, обеспечивая страну ядерным оружием, подводными лодками, противосамолетными ракетами, компьютерами, оптикой, радиотехникой, и всем-всем-всем...

Самые интересные санкции США вводили против будущего Газпрома (на картинке). История этих санкций один в один повторяет историю современных санкций против "Северного потока - 2".

В 1962-м США продавили через НАТО эмбарго на поставку труб большого диаметра для строительства газопровода "Дружба". Немцы и французы уже два года как поставляли эти трубы Советам, в первую очередь потому, что рассчитывали на советский газ, и вдруг - эмбарго...

Понятно, что США просто не хотели, чтобы их европейские союзники попали в энергетическую зависимость от главного врага. Но политика-политикой, а денежки врозь: в 1970 году ФРГ и СССР подписали контракт на поставку 3 млрд кубов советского природного газа.

В 1980-м по предложению президента США Джимми Картера 61 страна мира бойкотировала Олимпиаду в Москве в ответ на введение советских войск в Афганистан в декабре 1979-го. Так себе санкции, конечно...

В 1981-м уже Рональд Рейган ввёл санкции против СССР, которые касались в основном, оборудования и материалов, которые поставляли американские и европейские фирмы для строительства газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (наша "нитка" газопровода строилась).

Формальным поводом для санкций стало введние в Польше военного положения (самими поляками, между прочим), но всем было очевидно, что на самом деле Штаты противятся подсаживанию Западной Европы на советскую (теперь российскую) "газовую иглу".

Американские санкции привели к конфликту между США и их западноевропейскими союзниками. Западные правительства поддержали своих производителей. В 1982-м Рейган объявил об отмене эмбарго на поставку нефтегазового оборудования в СССР. Строительство газопровода завершилось в 1984 году.

Это, конечно, неполная иcтория санкций против СССР. Ничего, умники сейчас допишут в комментах, и укажут автору на неизбежные неточности и неполноту освещения вопроса... Но суть не в этом.

Ни разу - ни разу! - санкции не вводились в ответ на угрозу применения силы, или в качестве реакции на прямую агрессию. Санкции были методом и формой экономической борьбы, скорее даже войны, и часто - экономической войны между США и их западноевропейскими союзниками.

Читайте такжеЕС ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и трех энергокомпанийВ ответ на военную угрозу СССР создавались новые танки и самолеты, формировались механизированные корпуса и танковые дивизии, размещались в Европе ядерные ракеты и стратегические бомбардировщики.

Военная угроза парировалась ответной военной угрозой - именно так работало и работает сдерживание войны.

Сегодня же в ответ на состоявшуюся уже агрессию России против Украины и нависшую угрозу полномасштабной войны коллективный импотентный Запад грозится ввести против Кремля новый, "разрушительный" пакет санкций...

Вот дело-то в чём.

viber
санкции санкции США
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