Остановка поставок газа в ЕС, или как Путин пытается переиграть Запад

Ослаблять ЕС - это любимое занятие Путина / Reuters

Прокачка газа по газопроводу Ямал-Европа упала до нуля. Если бы еще неделю назад газопровод работал на полную, то мы бы констатировали, что россияне перешли от блефа к действиям. Но правда в том, что в этом газопроводе минимум Газа где-то последние полгода. То есть ничего почти не изменилось. Основные маршруты, украинская труба и Северный поток-1 не демонстрируют изменений.

Значит ли это, что русские только блефуют? Что не остановят поставки газа в Европу? Еще полгода назад можно было бы сказать, что точно так. Ибо накладывать самим на себя эмбарго не очень разумно. Но тогда мы исходили из мысли, что Россией правит банда во главе с коррумпированным вором. А сейчас мы осознали, что Путин не только вор и коррупционер, но и лидер тоталитарной секты славянофилов-милитаристов. Короче говоря, аятолла Путин, лидер православного Ирана. Может ли аятолла Путин остановить газ европейцам? Даже если это экономически не выгодно? А вот на этот вопрос уже гораздо труднее ответить.

Тем более, что до 24 февраля мы и войска на украинской границе считали блефом. Блефом коррупционера. Но оказались неправы те из нас, кто так думал. И сейчас, даже понимая, что Путин зависит от экспорта в Европу гораздо больше, чем Европа зависит от российского газа, он может пойти на это.

Пока что консолидированное решение ЕС-это твердое "нет" идее Путина рассчитываться в рублях. Так же, как и консолидированная позиция ЕС, что Россия больше не является надежным поставщиком топлива. ЕС может почувствовать себя на месте Украины в 2006 и 2015 годах. В том числе потому, что ЕС принял политическое решение отойти от покупки российских энергоносителей. И, собственно, Путину уже не важно, считает ли ЕС его надежным поставщиком. Потому что все равно контракты не будут продлены. И поэтому он может пойти на эскалацию.

Что дальше? Теоретически Путин рассчитывает, что бизнес лобби может продавить позицию политиков и заставит власти согласиться на выплату рублями. Бизнесу то безразлично чем платить. Плюс, такая конфронтация точно должна привести к противоречиям в самом ЕС, где в некоторых странах лобби может быть сильнее. А ослаблять ЕС - это любимое дело Путина.

Понимают ли это в самом ЕС – да. И вряд ли будут радушно подыгрывать Путину.

Зачем Путину те рубли? Опять таки, по логике ему бы доллары иметь получше. Но то по логике коррумпированного вора. Во-первых, Путин хочет подорвать санкции против Центрального Банка России, а для того хочет, чтобы европейцы сами были вынуждены их нарушить. Во-вторых, Путин боится, что эти платежи могут быть заморожены, полностью или частично, и поэтому хочет получать в своей валюте.

Читайте такжеАдекватность на нуле: что получит Путин от продажи газа за рублиУдастся ли Путину? Сможет ли он, если перейдет от блефа к делу. А вот тут есть сомнения. Все же 24 февраля он недооценил единство Запада, так же как недооценил стойкость Украины и силу украинской армии. Так что аналитик из него так себе. Фрау Бербок, второй человек в немецком правительстве, недавно сказала, что Запад платит цену за то, что усилил свою зависимость от России после 2014 году. Вряд ли признание той ошибки может привести к новой ошибке в виде прогибания перед Путиным.

Что будет, если Путин остановит поставки газа? В начале он сможет заполнять хранилища в самой России. Но не долго. Потом придется жечь газ. Или "усыплять" скважины. И это самоубийственно. Но опять же, аятолла Путин может пойти на то, чтобы жечь газ и греть атмосферу планеты, передавая привет еще и Грете Тумберг, ради своих извращенных планов. Но сможет ли он этим прогнуть Европу? Он же может думать, что если НАТО боится воевать, то они испугаются и экономического кризиса.

Но фишка в том, что НАТО, страны Запада не хотят войны потому что очень сильно ценят человеческую жизнь. А вот газовая война - это не про человеческие жизни. Это об экономическом падении. О дискомфорте. А тут уже на рычагах, где с одной стороны риск войны у будущего, ценности, а с другой – экономические убытки. С одной стороны бизнес интересы отдельных лоббистов, с другой стороны – коллективная позиция Запада, которую выразил Байден в своей речи в Варшаве. И политики в Европе уже могут выбрать именно ценности и единую позицию, что уже было продемонстрировано в консолидированных решениях G7 и ЕС по предложению платить рублями.

Тем более, что расчеты говорят, что война и так принесет в Европу экономические проблемы. И чем дольше война, тем большие экономические проблемы, тем больше беженцев, тем больше дискомфорта в самой Европе. И если за счет само-эмбарго можно ударить по Путину, то это уже имеет и экономический смысл. Потому что это уменьшит время войны, это заставит Россию пойти на прекращение боевых действий, что очень полезно для европейской экономики. Долгосрочно это выгодно, даже европейским экономикам. Политикам трудно решиться на такие решения, но если это решение принято не ими, то уже гораздо легче.

Да, мы не можем считать 100% вероятным сценарий, что в случае газового кризиса политики в Европе не пойдут на компромиссы с Путиным. Но, похоже, вероятность этих компромиссов не так уж велика.

ЕС долго не решался ввести эмбарго против Путина. Потому что это больно для самой Европы. И, похоже, только Путин может им помочь сделать это.