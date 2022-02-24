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Остановить Путина может только его физическая смерть

Александр Кочетков

политический аналитик

24 февраля 2022, 08:40

Путин - это человек, который одной ногой уже в кремлевской стене. И это - тот случай, когда старик перед "концом" может унести с собой огромное количество людей по всему миру.

Путин
Владимир Путин выдвинул Украине три условия для "восстановления отношений" с РФ / Reuters

После признания "ЛДНР", президент России Владимир Путин выдвинул Украине ультиматум для "восстановления отношений с РФ". Он заявил, что Украина должна выполнить три условия: фактически признать Крым территорией РФ, признав "волеизъявление" крымчан на псевдореферендуме, провести демилитаризацию и добровольно отказаться от вступления в НАТО.

Этот ультиматум - продолжение стратегии по уничтожению Украины, которую Путин публично оглашает. То есть он фактически предлагает Украине разоружиться, капитулировать и отдать себя полностью во власть агрессора, что, соответственно, приведет к превращению Украины в бесправную часть России.

Путин - это человек, который одним шагом уже в кремлевской стене, ему абсолютно на все наплевать. У ряда стариков есть желание что-то унести с собой, но они не имеют такой возможности. И это - тот редкий случай, когда старик перед "концом" может унести с собой огромное количество людей по всему миру.

Поэтому остановить его может только физическая смерть. Это могут сделать ряд "черных лебедей" - непредвиденные события, которые кардинально меняют ситуацию и смысл которых мы понимаем после того, как они произошли.

Заставить его прекратить агрессию может поражение в попытке напрямую атаковать на Донбассе. Если этого поражения не произойдет и его войска выйдут на границы Донецкой и Луганской областей, то он начнет угрожать и наступать дальше.

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Но в прямую атаку я не верю по ряду причин. Ведь Путин - чекист. И вокруг него такие же чекисты - работники спецслужб, которые привыкли орудовать в темноте. То есть в гибридности, когда все обман и всегда можно сказать, что "ихтамнет".

Но на свету эти вампиры действуют чрезвычайно неудачно - сейчас они вышли на прямое противостояние и с Украиной, и со всем миром. Мир же внезапно прозрел, даже немного с перехлестом и внезапно понял, что от России идет невменяемая агрессия. Прозрели и в Украине - власти сразу все стали называть своими именами и стало понятно, что и как нужно делать.

Читайте такжеЗапад уже понял, что имеет дело просто с шизофреникомВ свою очередь, украинская власть вынуждена действовать так, как хотело бы общество и за несколько дней они сделали гораздо больше, чем при Порошенко за все пять лет его правления - вводят чрезвычайное положение, рассматривают закон о владении оружием, отдельно собираются "безлимитно" финансировать армию и т.д.

Вся эта мобилизация общества плюс прямая поддержка оружием создает предпосылки для противостояния Путину и при тех возможностях, которыми сегодня располагает Украина, при любом прямом наступлении противника просто покрошат в фарш.

Совершенно очевидно, что Путин сначала осмотрится на предмет того, какие новые возможности ему предоставили. А потом начнется серьезнейшая эскалация на Донбассе под формальным лозунгом "выйти на границы Луганской и Донецкой области". Но по факту это будет принуждением Украины и мира к заключению "Минска-3", где будет указано все те условия, которые он выдвинул. Ведь у Путина есть ряд требований по уничтожению Украины, а также требования по уничтожению НАТО и возвращению России на позиции Советского Союза. И эти требования тоже невыполнимы.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

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Владимир Путин Александр Кочетков новости Украины
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