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Последнее предупреждение Трампа: что США будут делать с Россией

Петр Олещук
12 июля 2025, 19:30
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Белый дом согласовал принятие законопроекта Линдси Грэма, но последний шаг останется за Трампом.
Последнее предупреждение Трампа: что США будут делать с Россией
У Трампа очень много рычагов против России, ему придется принимать решения / Главред

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Небольшая встреча, которая длилась всего 50 минут, вряд ли привела к решению глобальных вопросов или принятию прорывных решений. Скорее всего, стороны лишь обменялись определенными мнениями и, возможно, месседжами для своих руководителей. Результаты этой встречи мы можем проанализировать на основе дальнейших шагов со стороны США и России. Дальнейшие сценарии будут зависеть от того, будут ли продолжаться переговоры и встречи на разном уровне, вроде визитов Стива Уиткоффа.

Что касается заявления Рубио о том, что Россия предложила "новый и другой подход" к завершению войны, его можно расценивать как естественную дипломатию. Эта предельно-нейтральная дипломатия нужна для того, чтобы потом Трамп смог трактовать линию в отношении России так, как он захочет. Например, Трамп может сказать, что Россия предложила новые подходы, в рамках которых будет дальнейшее сотрудничество, или наоборот заявить об отсутствии желания Москвы завершать войну и переходе Вашингтона к другим определенным шагам.

Кроме того, стоит обратить внимание на слова Рубио после встречи с Лавровым об американском оружии для Украины. Он сказал, что США работают над тем, чтобы Европа покупала оружие у Штатов и передавала его Киеву.

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Лавров, в свою очередь, вообще подчеркнул, что встреча с Рубио была не очень серьезной. Как по мне, его слова о передаче Рубио "заявлений" украинских государственных деятелей и президента Зеленского о якобы призывах к убийству россиян, это фактически издевательство.

Не исключено, что встреча Рубио и Лаврова - сигнал России о том, что у Вашингтона лопается терпение. Но из тех заявлений, которые прозвучали, мы это установить не можем. Только дальнейшие шаги и действия определят будущие события. Мы уже знаем, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог приедет в Украину и должен провести здесь неделю. Очевидно, будут обсуждаться определенные важные вопросы. Какими будут решения, мы узнаем уже в ближайшее время.

Если говорить о новых американских санкциях в отношении России, думаю, пока что Трамп больше склонен к тому, чтобы на них намекать, но не реализовывать. После различных изменений позиции Трампа и его администрации, американцы, очевидно, полностью согласовали принятие законопроекта Линдси Грэма о возможных санкциях в виде тарифов против государств, торгующих с РФ.

Но здесь есть определенный нюанс. Этот законопроект прописан таким образом, что введение или невведение ограничений будет исключительно в компетенции Трампа. Президент США по итогам принятия закона может не предпринимать никаких действий. Никаких новых механизмов закон не даст, но его можно рассматривать как последнее предупреждение со стороны Трампа - мол, смотрите, я действительно рассматриваю все эти действия, хватит со мной шутить.

В целом у Трампа очень много рычагов давления на Россию. Просто большинство из них он не любил применять. Среди них поставки оружия Украине, санкции в отношении российской нефти и много других вариантов. Трамп серьезно критиковал решения администрации Байдена и говорил, что с Россией лучше договариваться. Впрочем, теперь уже Трампу придется принимать соответствующие решения.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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