Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Если грубо не угомонить Путина, остановить китайский каток и перевести его в какой-то режим конкуренции-сосуществования не получится.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото:199 учебный центр ДШВ, 22 механизированная бригада

Осталась неделя.

Эмоциональный фон плохой. Кажется, что хороших новостей нет, и впереди неминуемая катастрофа. Нюанс в том, что катастрофа – это лишь один из вариантов и она – "минуемая". Как ни парадоксально, но украинское общество и государство в последние годы – практически чемпионы мира по минованию катастроф (часть которых нами же и созданы).

Если немного оглянуться, то траектория такая.

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1. Все усилия Кремля в 2024 г. были направлены на то, чтобы после 6 ноября для Украины оставался только один сценарий – ужасный.

Безоговорочная капитуляция, огромные территориальный потери, уничтожение суверенитета, временное сохранение декоративной государственности или вообще без таковой.

Весной 2024 г. Кремль выбирал варианты кампании до конца года. Самый вкусный вариант – обвал Харькова. А также движение по нескольким направлениям на Донбассе.

На секунду представьте, что у РФ получилось бы обвалить Харьков. Где был бы сейчас фронт? Что бы мы сейчас обсуждали? С какими картами Путин выходил бы на саммит БРИКС? В каких рамках был бы вынужден действовать новый лидер США, не говоря уже о ЕС, Германии, Италии. И т.д.

Харьков дважды крупно обломал замыслы Путина.

Зимой-весной 2022 – когда не сдался.

В мае 2024 – когда (благодаря поддержке всей страны) не дрогнул и не посыпался.

В итоге у РФ остался один вариант – давить на Донбассе. Украинская армия и граждане лишили его выбора, оставив неоптимальный путь.

2. Через 8 месяцев (после Авдеевки) в "активе" у Путина руины Угледара и нескольких десятков других (не)населённых пунктов, выход к Осколу (который ещё надо конвертировать в более крупный успех), "пропущенный" в Курской области, пара десятков болезненных "пропущенных" в разных регионах РФ, ныкающийся флот в Чёрном море. Такой себе триумф.

В перспективе на зиму для россиян – создание условий для операции по захвату Славянско-Краматорской агломерации (движение с севера на юг вдоль Оскола). И кровавая мясорубка на полгода, даже при условии торможения помощи запада. И наоборот. Человек, который будет сидеть на кранике с помощью, может превратить задачу для россиян в самоубийственно-невыполнимую.

Итого. Ни одна из больших задач Кремля весной-летом-до выборов не решена. Никаких оснований для выполнения июньского ультиматума нет (а выкатывался он "на вырост" к осени).

Это значит, что кроме российского сценария "ультиматум-катастрофа" на столе есть сценарий встречных ультиматумов и превращения их в компромисс.

После 6 ноября начнётся борьба за "модальность" компромисса. Будет ли он ближе к российскому ультиматуму (т.е., "компромисс за счёт жертвы агрессии") или более-менее сбалансирован – зависит от того, не развалимся ли мы в процессе вследствие дикого психологического давления со всех сторон.

Также на процесс повлияет характер подведения итогов голосования в США, (не)признание результатов одним из лидеров. Зависание на пару месяцев – это возможность для РФ придумать ещё какие-то мерзости, на которые просто некому будет реагировать.

3. В более широкой рамке за вознёй Путина наглядно проявилась мощная фигура Китая. События в Грузии, брожения среди отдельных недочленов ЕС и НАТО, подпрыгивания северных корейцев – это маркеры (возможной) победы Китая в деле реализации его стратегических замыслов по установлению "бесполюсного" мира.

Если грубо не угомонить Путина, остановить китайский каток и перевести его в какой-то режим конкуренции-сосуществования не получится…

А никаких средств от российской болезни, кроме Украины, у "свободного мира" нет. Российская оппозиция, даже при условии наличия там отдельных достойных людей, на голову превзошла даже нас в деле взаємопоборювання.

Мы крайне зависимы от западной поддержки, поэтом слово "субъектность" приходится брать в кавычки. Однако Украина безусловно является важной боевой единицей, утрата которой (а дестабилизация и развал – это утрата боевой единицы) не отвечает интересам демократий.

Что сейчас надо, помимо поддержки фронта – это морально готовиться к наступлению ясности. Когда со всех сторон туман неопределённости, можно жить в иллюзиях.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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