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Остаётся только взорвать ядерную бомбу на территории России

Сергей Климовский

Блогер, кандидат исторических наук

28 сентября 2022, 19:20

Обещанная "чекистами" ядерная война может трансформироваться в большую спецоперацию по переделу рынка недвижимости в Москве.

Северный поток-2
"Чекисты" в ступоре от успеха своей операции с взрывом "Северного потока", говорит Климовский/ Reuters

"Чекисты" в ступоре от успеха своей операции с взрывом "Северного потока".

По случайному совпадению в понедельник 26 сентября были взорваны три трубы "Северных потоков" и несколько раньше в телеграмм-канале Дм. медведева появился текст: НАТО "проглотит" ядерный удар РФ по Украине. Некоторые аналитики накануне писали – Москва может произвести демонстративный подводный или надводный ядерный взрыв где-нибудь в Северном или Тихом океане, чтобы показать, что она не блефует. В Кремле, однако, решили ядерную бомбу в океане не взрывать, а взорвать свои трубопроводы в водах Дании и Швеции и посмотреть, как отреагируют в ЕС и НАТО. Этим Москва заодно намекнула, кто будет следующим, на фоне анонсированного на 27 сентября открытия в Гданьске газопровода из Норвегии в Польшу.

Европейские СМИ стали активно обсуждать это событие, но "Газпром" "отморозился" и не отвечал на запросы. Все три версии сайта "Газпрома" – английская, немецкая и российская 27 сентября были отключены, и он никаких заявлений не делал. "Газпром" сделал вид, что его это не касается. Похоже, в "Газпроме" сами в ауте от такой лихой спецоперации "чекистов" и согласия на неё явно не давали. Можно сказать, "чекисты" тра.....нули газпромовских без их согласия, поскольку те всё равно его не дали бы.

Газпромовские любят родину и россию не меньше "чекистов", но не до такой степени, чтобы взорвать трубы и обанкротиться. Если "чекисты" смогли бы выдавить из них согласие на эту диверсию под чужим флагом, то "Газпром" с понедельника не просто мычал бы об украинских диверсантах, а ревел в лучших традициях российской пропаганды. Но "Газпром" молчит, а не мычит. Одни только Усы пескова невозмутимо прошамкали, что это похоже на диверсию. Прошамкали с таким олимпийским спокойствием, что можно подумать: речь идёт о потёкшем сливном бачке в общежитии где-нибудь в Урюпинске Волгоградской области, и в Кремле об этом знают и сантехника уже выслали.

Что думают сейчас газпромовские о "чекистах" не сложно догадаться. Гораздо интересней, что они собираются делать и как думают жить дальше без трубы кормилицы и поилицы. Не менее интересно, что думают "чекисты" о дальнейшем развитии этой своей операции. То, что в НАТО всё правильно поняли, они не сомневаются. В немецком журнале "Шпигель" уже в 10 часов утра 28 сентября появилась "утечка" от нескольких человек из правительства ФРГ, что ЦРУ ещё летом предупреждало Бундесвер о возможных атаках русских на подводные трубы и кабеля.

Основная проблема у "чекистов" в том, что они не могут информационно продвигать эту операцию дальше. Пропагандисты Кремля не могут заявить, что русские подводные рыбаки случайно видели своими глазами, как к трубопроводу подплыла украинская подводная лодка с визиткой Яроша и выпустила по нему торпеды. Русские подводные рыбаки сразу пытались позвонить в шведскую и датскую полицию, но оказалось, что под водой мобильная связь не работает. Можно заменить подводных рыбаков на подводных археологов, но в любом случае Кремлю придётся отвечать на вопрос, почему они там находились без разрешения датчан и шведов.

Помимо продвижения темы с украинской подводной лодкой в Балтийском море у них есть и более земная проблема, – почему в трубах "Северного потока-2" находился газ, если они не сертифицированы и "Газпром" не имеет разрешения ЕС на их эксплуатацию. Иски к нему за нарушение правил эксплуатации могут предъявить Дания, Швеция и Германия. Экологи этих стран могут предъявить иски за нанесенный ущерб природе и выложить всех рыб, креветок и моллюсков, погибших от российского газа. Многомиллионные штрафы – это именно то, чего сейчас так не хватает "Газпрому". Если он откажется их оплатить, то убьёт окончательно и безвозвратно свою репутацию, и без того взорванную "чекистами".

У "чекистов" возникла и собственная техническая проблема. На минувших выходных они организовали на севере Германии митинг из трёх тысяч участников с требование включить срочно "Северный поток-2". В числе аргументов митингующих было – российский газ экологически чистый и безопасней, чем электроэнергия с АЭС. Теперь это аргумент умер. Заодно "Газпром" потерял возможность превращать газ в евро и доллары, которые очень нужны "чекистам" для раздачи протестующим, митингующим и солидным коррупционерам. "Чекисты" и раньше старались не расплачиваться рублями, чтобы не оставлять русский след, а с весны это и невозможно, поскольку банки ЕС отказались работать с рублём. Что теперь ответят газпромовские, когда "чекисты" придут к ним за валютой, не сложно догадаться.

В результате "чекисты" сейчас сами в лёгком ступоре от успешно проведенной операции. Остаётся только взорвать где-нибудь на территории РФ ядерную бомбу, чтобы не пришлось искать евро и доллары для оплаты штрафов по искам, и чтобы все поняли, они – не блефуют. Если взорвать в Белгородской или Курской области, то можно будет обвинить Украину, а если в Подмосковье – то однозначно НАТО и, наконец, таки объявить ему войну с чистым сердцем. Подмосковье предпочтительней, так как в этом случае снимется проблема любых митингов и протестов в Москве.

После этого цены на квартиры и недвижимость в Москве резко упадут, что имеет для "чекистов" ещё два других огромных позитива. Первый, многие москвичи будут согласны мобилизоваться из Москвы куда угодно, хоть на войну с Украиной. Второй, аффилированные с "чекистами" дельцы быстро и задёшево скупят большое количество недвижимости. Так как не у всех "чекистов" есть в нужном количестве квартиры в Москве, то это позволит решить их жилищные вопросы. Квартира под сдачу в Москве - это гораздо более надёжное вложение денег, чем северные и прочие потоки. Особенно, когда после окончания войны в Москве на них вырастет спрос из-за открытия представительств НАТО и массы международных фондов и структур, которые займутся обустройством россии, как завещал Солженицын.

Масштабная госзакупка на 5 млрд рублей медпрепаратов для вывода радиации, начатая 27 сентября в РФ, наводит на мысль, что обещанная "чекистами" ядерная война может трансформироваться в большую спецоперацию по переделу рынка недвижимости в Москве. Без экспроприаций на нём тоже не обойдётся, – на россии экспроприации обожают.

Источник

Владимир Путин Северный поток-2 Сергей Климовский
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