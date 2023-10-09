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Основной вывод из событий в Израиле

Богдан Яременко
9 октября 2023, 06:04
Гражданину должна быть обеспечена возможность на спасение, когда государство не справляется со своими обязанностями.
Основной вывод из событий в Израиле
Украинцам следует разрешить держать дома оружие / фото: УНИАН

Основной вывод, который я делаю из событий в Израиле - граждане должны иметь право владеть и хранить дома оружие.

Как мы постоянно можем наблюдать, не существует такого государства, которое бы периодически временно не теряло контроль над ситуацией безопасности и спецслужбы и сектор безопасности и обороны которого работал бы десятилетиями без ошибок и грубых проколов.

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Да, мы должны постоянно укреплять сектор безопасности и обороны государства, и сосредотачивать основные ресурсы именно там.

Но "последняя линия обороны" - это наши дома и квартиры. Гражданину должна быть обеспечена возможность на спасение, когда государство не справляется со своими обязанностями (будь то внешнее вторжение или неукротимая преступность).

Я бы зашел так далеко, что позволил бы резервистам терробороны владеть и хранить дома автоматическое нарезное и другое огнестрельное оружие калибра 12,7 и меньше.

А вот право на владение пистолетами, полуавтоматическими ружьями и карабинами меньших калибров должно быть обусловлено лишь способностью гражданина безопасно и законно их применять - психическое состояние и обязательно минимальная подготовка по хранению, уходу и применению.

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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Богдан Яременко
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