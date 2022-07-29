Осенью целями россиян могут стать ТЭЦ и ТЭС

Война не закончится быстро / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К зиме стоит начинать готовиться всем.

Думаю, что в конце концов газа для отопления этой зимой хватит. Но надо готовиться к тому, что ближе к холодной части осени основными целями российских ракетных ударов станут крупные ТЭЦ и ТЭС.

Читайте также"ВСУ продвигаются": Виталий Ким назвал сроки уничтожения ракетных установок оккупантовИ несмотря на все гигантские усилия организовать эффективную систему ПРО но даже заметный прогресс в этом направлении, конечно невозможно гарантировать, что российские атаки не достигнут успеха. Понятно, что многое могут сделать власти, - пункты обогрева, запасы воды и продовольствия, возможности приготовления горячей пищи. Но все это не будет централизованно доступно для всех во всех уголках воюющей страны.

А второй аспект - помощь ВСУ. Думаю, что уже через полтора месяца возникнет острая нужда в теплых вещах и оборудовании для обогрева для подразделений теробороны на передовой (не так остро, но и в профессиональных бригадах будут вопросы).

Сам удивлялся - сколько всего того предоставлено, а нужно еще. Но теперь видел и понимаю, что скажем униформа или обувь чаще всего не выдерживает одного тяжелого боя. После каждого серьезного боя или маневра иногда теряется все или почти все остальное имущество подразделения (кроме личного оружия).

Война не закончится быстро.

Нужно готовиться.