Оружие "вдогонку" или Как Запад прозевал атаку Путина на Украину

Рискнули бы Путин с Шойгу и Герасимовым напасть на Украину, если бы знали, что их встретят Javelin и байрактары?

Танк Leopard 2 / bundeswehr.de

Хотя Путин в последнее время полюбил изображать обиду на то, как его все обманули с Минскими соглашениями, сам он их соблюдать, конечно, не собирался. А готовил вторжение. О чем недавно проговорился автор соглашений Сурков. Надеясь взять Киев за три дня, он, наверняка, исходил среди прочего из того, что противостоять ему будет армия примерно с тем же оружием советских времен, только у России его гораздо больше.

Так и было в начале во многом. Рискнули бы Путин с Шойгу и Герасимовым напасть на Украину, если бы знали, что их встретят Javelin и байрактары? Если бы у Украины сразу были американские Himars и M777, немецкие установки Mars и гаубицы 2000, зенитные танки Gepard, установки Iris-T, системы Nasams и комплексы Patriot? Как далеко бежала бы путинская армия, если бы у Украины были раньше начинающие поступать только сейчас танки Leopard? Все это оружие в любом случае уже есть у Украины. Но зачастую это были поставки "вдогонку", в ответ на действия Путина.

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Когда погибли люди и были разрушены города. Российские танки идут на Киев? Украинцам нужно противотанковое оружие. Российские ракеты обрушились на объекты инфраструктуры? Нужна современная ПВО. И многие виды вооружений украинцы получают после многочисленных просьб. Как это происходило с танками Leopard, происходит с обсуждением поставок боевой авиации.

Хотя всем уже понятно, что Украина – это ведущий борьбу форпост Европы на границе с агрессивным мафиозным государством. Это означает, что к поставкам оружия должен быть стратегический подход – комплексное оснащение украинской армии всеми видами современного вооружения. И без того, чтобы вынуждать героически сражающихся за свободный мир украинцев просить об этом.

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