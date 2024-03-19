УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Оружие, которое прекратит войны?

Александр Кочетков
19 марта 2024, 08:10
Численность подготовленных операторов является более сложным лимитирующим фактором, чем даже наличие самих дронов.
Оружие, которое прекратит войны?
Дроны / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

После окончания российско-украинского непримиримого противостояния все последующие войны будут иными. Писал в начале войны и даже сериал с коллегами сделали, что развитие дроновых роев, которые управляются искусственным интеллектом, способно обеспечить победу в войне. И даже нивелировать наличие у врага ядерного оружия.

И вот уже сейчас видим, как стремительно меняется картина боя.

На тех участках фронта, где в наличии достаточное количество воздушных дронов всех специализаций - разведывательные, бомберы, камикадзе - результативная активность врага становится невозможной. Бронетехника уничтожается артиллерией по координатам, которые предоставляют разведывательные дроны, остатки добиваются камикадзе. Они же вместе с бомберами уничтожают живую силу, как только она вылезает из укрытий.

видео дня

Фактически, вопрос лишь в количестве беспилотников и, соответственно, количестве операторов для их управления. Но это все имеет значение до использования искусственного интеллекта и неотвратимой миниатюаризации дронов всех типов.

Что, собственно имеется в виду под ИИ и почему его применение приведет к революционным последствиям?

Сегодня классический подход: один дрон - один оператор. Конечно, есть варианты, когда один оператор способен доставить к вражеской позиции несколько беспилотников, которые будут следовать за ведущим дроном на автопилоте, но боевую задачу все равно выполняет человек. Именно он определяет приоритетность целей и каким образом их поражать - сверху, сзади, сбоку или фронтально. Существуют и полностью автоматические дроны-камикадзе: "выпустил и забыл", но на реальной войне результативность их оказалась явно недостаточной.

То есть, численность подготовленных операторов является более сложным лимитирующим фактором, чем даже наличие самих дронов. Также управление дроном со стороны оператора во время боевого использования и делает работу РЭБ относительно эффективной. Потому что эти системы в основном разрушают именно связь "оператор-дрон", чем превращают боевой беспилотник в слепого Карлсона (не того слепого, что журналист, а того, что с пропеллером).

С распространением ИИ картина меняется принципиально. Он способен управлять несколькими десятками дронов разного типа, которые будут доставляться к позиции врага по координатам, без участия человека. Далее ИИ самостоятельно будет управлять этим роем дронов, и за счет небольших расстояний систему связи в рое можно сделать очень надежной - РЭБ отдыхает.

Кстати, с развитием спутникового Интернета проблема защищенной связи вообще отпадет.

ИИ - это, фактически, компьютерная программа, и ее можно сконфигурировать распределенным образом между всеми дронами роя. Поэтому невозможно будет уничтожить какой-то главный дрон, и весь рой выключится. Нет, с уменьшением во время боя количества дронов ИИ несколько замедлится, но все равно будет выполнять задачу - это принцип голографии.

Дроны уже уменьшаются в размерах при увеличении эффективности - времени нахождения в воздухе, боевой нагрузки, скорости, защищенности против РЭБ. И уже скоро массово появятся противопехотные дроны - небольшие, почти незаметные, способные проникать в траншеи, блиндажи и другие укрытия, и с зарядом, достаточным для гарантированно уничтожения одного вражеского бойца.

Добавьте к этому стремительное развитие наземных и морских беспилотников. При этом, вооруженные силы обороняющейся страны смогут оказать эффективное сопротивление, находясь в стационарных защитных сооружениях, построенных заранее (вместе с дорогами, как же без дорог!). А вот агрессору придется наступать по открытой местности, что является гарантированным самоубийством, на что даже зеков подписать не удастся.

А теперь попробуйте представить, каким образом агрессор сможет физически захватить любые территории соседней страны, если большая часть его армия вторжения будет уничтожаться сразу после пересечения государственной границы?

Что можно противопоставить роям защищенных дронов с искусственным интеллектом? Только таки же рои, только с функционалом истребителей. Но это будет работать против относительно крупных дронов. А с небольшими противопехотными что-то сделать будет почти невозможно. Потому что фактически - это пуля, которая всегда попадает в цель. Кто-то способен сделать перехватчик автоматной пули?

Пригодиться может стать разве что какой-то боевой скафандр для штурмовиков. Но он будет на порядки дороже противопехотного дрона, что сделает агрессию экономически абсурдной.

Между прочим, в противостоянии Израиля и ХАМАСа рои дронов почти не помогут. Потому что боевики ХАМАСа удачно маскируются под гражданское население. Поэтому с различением, кто перед тобой, возникают не абы какие сложности даже у естественного - человеческого - интеллекта, что же говорить об искусственном.

Авиация при наличии современной ПВО теряет свою определяющую роль, мы это видим в этой войне. У агрессора остаются только ракеты. Но это пока не будут созданы средства доставки дроновых роев в район базирования вражеских ракетных комплексов.

Мировыми лидерами этого стратегического направления являются США и Китай, причем Китай даже несколько опережает Штаты. Далее следуют Израиль и Великобритания. Но нет сомнений, что наблюдая за ходом российско-украинской войны, темой дронов начали активно заниматься все развитые страны мира.

А сейчас - внимание - вопрос: вы думаете, что где-то в тайном бункере под руководством наших Минцифры и Стратегпрома забраны лучшие специалисты, которые круглосуточно работают над разработкой украинских роев дронов с искусственным интеллектом? Да вот же... Хотя больше всего это нужно именно нам.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине дроны Александр Кочетков
Реклама

Главное за день

Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

09:00 Украина
ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

08:44 Украина
Си Цзиньпин поедет к Макрону: в Politico узнали цель визита и причем тут Путин

Си Цзиньпин поедет к Макрону: в Politico узнали цель визита и причем тут Путин

08:43 Мир
Все главные новости

Популярное

Белгород теперь может спать спокойно 11016

Белгород теперь может спать спокойно

Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается 7787

Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон 4980

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни 4405

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни

Последние новости

09:00

Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

08:53

Гороскоп на завтра 20 марта 2024: Львам - проблемы на работе, Ракам - пора отдохнуть

08:44

ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

08:43

Си Цзиньпин поедет к Макрону: в Politico узнали цель визита и причем тут Путин

08:10

Оружие, которое прекратит войны?мнение

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армияВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия
07:47

Европа начнет производить достаточно боеприпасов для ВСУ в ближайшее время - Павел

06:59

Путин использует "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине – ISW

06:10

Главная идея Путина и России уже не Украинамнение

05:30

6 причин, почему горит ухо: о чем говорит древняя примета

Реклама
05:05

Почему нельзя спать лицом в подушку: чем это грозит человеку

04:33

Головоломка на удачу: нужно найти четырехлистный клевер за 11 секунд

03:30

Чем лучше засеять пустующий огород: новый урожай попрет как на дрожжахВидео

03:00

"Я проникну в Украину": предательница Лолита нашла способ вернуться

02:32

И черную, и красную: как правильно обрезать кусты смородины весной

02:00

Экс-жена Кличко похвасталась, как выглядит без единой капли косметики

01:15

Когда использовать средства для уничтожения сорняков: садовод назвал идеальное время

00:59

В небе будет не одна "птичка": Дания летом передаст Украине самолеты F-16

18 марта, понедельник
23:35

Шторм "врежет" сразу с 6-балльной мощностью: скоро страну накроет магнитная буря

23:14

Только люди с орлиным зрением найдут три яйца за 12 секунд: сложная загадка на внимательность

22:46

РЭБ и беспилотники: Сырский заявил о поиске "асимметричных решений" на фронте

Реклама
22:10

Убийство ради "маленькой принцессы": всплыли детали гибели украинки в ФРГ

21:53

Россияне лупят ракетами по Конотопу: в Сумской области продолжается эвакуация

21:25

Маленькая дочь не сможет обнять папу: россияне убили украинского командира

21:18

Путина на Красной площади "защищал" бронежилет в паху - СМИ

21:13

В США ищут варианты: сенатор раскрыл неожиданный план помощи Украине

20:38

Роман Цимбалюк. Путин сказал, что ждёт РоссиюВидеоблоги

20:06

Повстанцы говорят о новом наступлении: РДК подошел к ядерному объекту – Newsweek

19:54

Путинофила Джигурду заметили на Запорожье: спекулировал на украинских корнях

19:44

На Украину налетит шторм: регионы будет засыпать снегом, будет бешеный ветер

19:10

Белгород теперь может спать спокойномнение

19:07

Угроза наступления РФ на севере: в ГУР оценили вероятность атаки

18:55

Кто убил Навального: Трамп промямлил одну вещь - Politico

18:51

Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил ВСУ: что о нем известно

18:36

4 лучших способа, как проверить воду на качество в домашних условиях

18:34

Лучше не станет: у Зеленского сказали, почему Путин говорит о "санитарной зоне"

18:29

Некоторым украинцам можно выходить на пенсию досрочно: кто может это сделать

18:24

Молодая жена престарелого Петросяна раскрыла детали рождения дочери

18:08

"Залп" из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

17:36

К чему снится падение и полет: ответ удивит

17:25

Кому молиться 19 марта, чтобы в семье был мир, здоровье и богатство: приметы

Реклама
17:18

Угроза затяжной войны: генерал ВСУ назвал, чем и как заставить РФ выдыхаться

16:43

ЕС принял решение о выделении €5 млрд на поддержку ВСУ: когда Украина получит их

16:42

"Уже завидуют": Ксения Мишина показала фото с новым возлюбленным

16:42

США продают России спутниковые снимки Украины - The Atlantic

16:26

Шахматист-беглец Карякин назвал "запредельным цинизмом" требование к РФ прекратить войну

16:13

Сотни солдат РФ "покрошили" вместе с техникой: повстанцы о потерях армии Путина

16:11

Базилик: польза и вред, что нужно знать каждому

16:08

Надо найти банан, кекс и зубную щетку за 15 секунд: необычайная загадка на внимательность

16:01

Церковный праздник 19 марта: почему сегодня нельзя выходить на огород и в сад

15:59

Медсестра хосписа рассказала, что делают собаки, когда их хозяин вот-вот умретВидео

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять