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Орский потоп: маленький рубикон с неплохими перспективами

Вадим Денисенко
10 апреля 2024, 08:10
Я уже неоднократно писал, что 2024 год - это год мелких черных лебедей для Кремля.
Потоп в РФ
Потоп в РФ / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Потоп в Орске впервые зафиксировал контуры нового общественного договора в РФ. И этот договор очень обнадеживающий для нас.

1. До 2022 года общественный договор сводился к формуле "мы обеспечиваем вам нормальное благосостояние, вы не мешаете нам воровать и играть в геополитику". Последние два года россиянам предложили другой договор: "Вы будете жить хуже чем раньше, но мы подарим вам величие, а вы не лезете в наши дела". Орск неожиданно внес (точнее очертил то, что было скрыто) свои коррективы: "Вы будете жить хуже чем раньше, но мы подарим вам величие, а вы не лезете в наши дела. Но если у нас что-то не получается - виноватыми будете вы и именно вы за все заплатите".

2. Новая формула касается не только Орска, где люди отказались эвакуироваться из-за мародеров, это касается Кургана, где людям сказали обеспечить себе месячный (!) запас воды, Белгорода, где фермерам приказали обеспечить самих себя РЭБами и т.д. Собственно, неожиданно, россияне оказались в ситуации, когда власть врет не ради какой-то выгоды, а из-за бессилия. Это один из базовых моментов для десакрализации власти. Правда, проблема заключается в том, что Оренбург и Курган далеко. И особенно жителей Москвы их проблемы не волнуют. Хотя и недооценивать все эти вещи точно не стоит. Ведь все, что мы видим - это классический пример очень большой несправедливости, которая затронула большие массы людей. При этом, пойти классическим путем и быстро уволить губернаторов нельзя: это будет означать проявить слабость.

видео дня

3. В то же время, нынешняя ситуация показывает пробелы в возможностях информвойны на российской территории. Я уже неоднократно писал, что 2024 год - это год мелких черных лебедей для Кремля. Но эти лебеди будут оставаться мелкими на фоне того, что наши информ возможности, к сожалению ограничены, российская оппозиция переживает кризис жанра и явно не попадает в повестку дня РФ, а коллективный Запад (прежде всего США), де-факто, отказались от ведения информвойны на российской территории.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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