Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

"Орешник" заправляют микстурой "боярышник"?

Александр Кочетков
3 декабря 2024, 06:10
44
Боеголовки "Орешника" падали на Южмаш в Днепре со скоростью 10-12 скоростей звука.
'Орешник' заправляют микстурой 'боярышник'?
Путин и его Орешник / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

28.11.2024 года сумасбродный недофюрер выступил на заседании ОДКБ с очередными пугалками Украины и мира "Орешником".

Вроде бы "Орешники" у него, как орехи на базаре, уже серийно выпускаются. И путин будет бить по центрам принятия решений в Киеве.

С самого начала войны слышим эти угрозы, и только несколько раз обломки ракет падали возле Верховной Рады. А еще "Орешник" этот такой мощный, что в городе падения боеголовки температура достигает 4 тысяч градусов, и все вокруг распадается на молекулы. И по разрушительной силе это тоже самое, что ядерное оружие.

видео дня

Всем лежать и бояться...

На самом деле, недоучка Путин пересказал то, что смог запомнить из того, что ему втюхали помощники о принципах кинетического оружия. Теоретические принципы, подчеркиваю!

Действительно, если метеорит падает на землю с космической скоростью, и он достаточно большой, чтобы не сгореть полностью в атмосфере, то при ударе о поверхность освободится такая огромная энергия, что разрушение можно сравнить с использованием ЯО. Тунгусский метеорит тому примером, хотя до земли он не долетел, мощно взорвался в воздухе над тайгой, повалив десятки тысяч деревьев.

Но для больших разрушений при столкновении с землей боеголовка должна иметь скорость где-то 50 скоростей звука. Хотя бы 30, иначе энергии будет недостаточно. Боеголовки "Орешника" падали на Южмаш в Днепре со скоростью 10-12 скоростей звука. Поэтому катастрофических разрушений там не было, никакого взрыва и распада на молекулы тоже, хотя эти боеголовки зашли в грунт очень глубоко.

Никакого запуска в серию "Орешника" нет и быть не может - он еще не прошел летные испытания, как недоимперия проводит, используя Украину как полигон - чистое военное преступление. У России, скорее всего, есть три-четыре таких ракеты в разных стадиях завершенности, потому что только так можно учитывать результаты испытаний и доработать конструкцию.

"Старшип" от Спейс Х Илона Маска потенциально мог бы стать основой для разработки настоящего ужасного кинетического оружия - потому что он достаточно большой и мощный. Маленький "Орешник" - вряд ли. Ну, или у путина депутаты Госдумы действительно отменили все законы Ньютона и вышли в параллельное пространство без применения ускорителя "Боярышник".

Кстати, орэшник, боярышник, новые физические принципы... Из одного семантического ряда.

К сожалению, несколько ударов "Арешником" по Украине возможны. Пострадавшие и разрушения возможны. Но они не будут принципиально отличаться от последствий ударов другими ракетами, которыми нас постоянно атакует враг.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Кочетков Ракета Орешник
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

06:00Синоптик
Враг хочет прорваться через границу с войсками КНДР: Зеленский назвал направление

Враг хочет прорваться через границу с войсками КНДР: Зеленский назвал направление

01:02Украина
КНДР несет потери в войне против Украины: Зеленский озвучил детали

КНДР несет потери в войне против Украины: Зеленский озвучил детали

23:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Выплата 1000 гривен стартовала: гендиректор "Укрпочты" объяснил, как получить средства

Выплата 1000 гривен стартовала: гендиректор "Укрпочты" объяснил, как получить средства

Вывод войск из двух областей: Кремль уже готовит население к концу войны - росСМИ

Вывод войск из двух областей: Кремль уже готовит население к концу войны - росСМИ

Чем отличаются 2 изображения: непросто будет отыскать отличия за 15 секунд

Чем отличаются 2 изображения: непросто будет отыскать отличия за 15 секунд

В Украину придет потепление: синоптик назвала даты

В Украину придет потепление: синоптик назвала даты

Что ждет все знаки зодиака до 15 декабря: гороскоп Таро на новолуние

Что ждет все знаки зодиака до 15 декабря: гороскоп Таро на новолуние

Последние новости

06:10

"Орешник" заправляют микстурой "боярышник"?

06:00

Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

05:37

Блестящей или матовой: какой стороной класть фольгу на противень - ответ удивитВидео

05:07

Гороскоп на декабрь 2024 для Дев: хорошая работа, наследство и любовьВидео

05:00

Забьются все трубы: что нельзя выбрасывать в унитаз и сливать в раковину

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:30

Большинство людей готовят неправильно: как жарить картошку, чтобы она была хрустящей

03:33

Традиции празднования Рождества: что нужно обязательно сделать 25 декабря

03:00

Франция и Британия могут отправить войска в Украину: СМИ узнали сценарий

02:30

Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушкиВидео

Реклама
02:00

Нашла магию: жена Уилла Смита случайно проговорилась про роман с девушкой

01:54

Враг может наступать в пределах сразу трех областей: Свитан предупредил об опасности

01:20

Буря в душе, спокойствие на лице: какие ТОП-3 знака зодиака умеют скрывать эмоции

01:02

Враг хочет прорваться через границу с войсками КНДР: Зеленский назвал направление

00:16

Первый участник Евровидения-2025 под угрозой дисквалификации - суть скандалаВидео

00:04

Почему пингвины не летают: исследователи поразили объяснением

02 декабря, понедельник
23:26

КНДР несет потери в войне против Украины: Зеленский озвучил детали

23:19

"Мы их пригласим": Зеленский рассказал об участии РФ во втором Саммите мира

22:42

Западная пресса ошибается: Зеленский озвучил правду о реальных потерях Украины

22:28

Жена Тараса Тополи прокомментировала отношения с певцом: "Я не его мама"

22:22

РФ ударила авиационными ракетами по Криворожью: есть раненые и разрушения

Реклама
22:12

Скроете все недостатки: как выбрать идеальное платье по типу фигурыФотоВидео

22:09

Путину придется идти на компромисс с Украиной в вопросе мира - британский полковник

22:00

Визит Шольца и сирийская ловушка для Путина: главные новости Украины (дайджест)

21:25

Бронь от мобилизации: кому из украинцев светит статус и как его получить

21:13

Дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины: о чем просит Байден у Конгресса США

21:04

"Тяжелая фаза войны": в Белом доме сделали заявление о переговорах с Россией

20:38

"Царицы": Соломия Витвицкая вызвала восторг редким фото с моложавой мамой

20:26

Некоторым украинцам придется возвращать "тысячу Зеленского": Шмыгаль объяснил почему

20:17

"Не последние перестановки": Зеленский анонсировал кадровые ротации в ВСУ

19:45

Вооружение на 725 миллионов долларов: США готовят военную помощь Украине - СМИ

19:33

Украина сделала собственный аналог "Шахеда": что о нем известно - Defense Express

19:30

Погода в декабре будет удивлять: когда в Украину придет потепление

19:25

Предоставление Украине Taurus: в Германии начали обсуждение, лед может тронуться

19:19

Под угрозой 20 спецобъектов: Зеленский рассказал о нехватке средств ПВО

19:12

Звезду "Гарри Поттера" оштрафовали на 1.8 миллиона фунтов - подробности

19:10

Путин нацелился на Запорожье и Херсон, но есть одна проблемамнение

18:44

Творит чудеса: эксперты призвали делать одно действие с унитазом перед каждым смыванием

18:26

Свет будут отключать в течение 14 часов: графики отключений на 3 декабря

18:18

Забрасывает "мясом": в ВСУ рассказали о продвижении РФ в Торецке

18:08

"Хотят забрать лидерство": Зеленский сделал заявление относительно звонков Путину

Реклама
17:57

Две из трех дорог уже перерезаны: где ВСУ могут взять в полуокружение - Селезнев

17:21

Конец войны в 2025 году: Зеленский обрадовал украинцев прогнозом - что известно

17:19

Storm Shadow и баллистика: в Forbes узнали детали удара по целям РФ в Крыму

17:13

Вертолеты и не только: что войдет в экстренный пакет помощи для Украины - Шольц

17:08

Только человек с глазами охотника найдет леопарда: на загадку дается всего 5 секунд

17:01

У Трампа готовятся к заморозке войны, но Украину не заставят отказываться от территорий - Клочок

16:59

В НАБУ проверят только последние месяцы работы, чтобы не признавать внутреннюю коррупцию, – эксперт

16:54

Вывод войск из двух областей: Кремль уже готовит население к концу войны - росСМИ

16:40

От чего зависит отмена графиков отключений света: в Минэнерго назвали условие

16:30

Армия РФ убегает, сдавая город за городом: как война в Сирии повлияет на Украину

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять