'Орешник' заправляют микстурой 'боярышник'?

Боеголовки "Орешника" падали на Южмаш в Днепре со скоростью 10-12 скоростей звука.

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Путин и его Орешник / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

28.11.2024 года сумасбродный недофюрер выступил на заседании ОДКБ с очередными пугалками Украины и мира "Орешником".

Вроде бы "Орешники" у него, как орехи на базаре, уже серийно выпускаются. И путин будет бить по центрам принятия решений в Киеве.

С самого начала войны слышим эти угрозы, и только несколько раз обломки ракет падали возле Верховной Рады. А еще "Орешник" этот такой мощный, что в городе падения боеголовки температура достигает 4 тысяч градусов, и все вокруг распадается на молекулы. И по разрушительной силе это тоже самое, что ядерное оружие.

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Всем лежать и бояться...

На самом деле, недоучка Путин пересказал то, что смог запомнить из того, что ему втюхали помощники о принципах кинетического оружия. Теоретические принципы, подчеркиваю!

Действительно, если метеорит падает на землю с космической скоростью, и он достаточно большой, чтобы не сгореть полностью в атмосфере, то при ударе о поверхность освободится такая огромная энергия, что разрушение можно сравнить с использованием ЯО. Тунгусский метеорит тому примером, хотя до земли он не долетел, мощно взорвался в воздухе над тайгой, повалив десятки тысяч деревьев.

Но для больших разрушений при столкновении с землей боеголовка должна иметь скорость где-то 50 скоростей звука. Хотя бы 30, иначе энергии будет недостаточно. Боеголовки "Орешника" падали на Южмаш в Днепре со скоростью 10-12 скоростей звука. Поэтому катастрофических разрушений там не было, никакого взрыва и распада на молекулы тоже, хотя эти боеголовки зашли в грунт очень глубоко.

Никакого запуска в серию "Орешника" нет и быть не может - он еще не прошел летные испытания, как недоимперия проводит, используя Украину как полигон - чистое военное преступление. У России, скорее всего, есть три-четыре таких ракеты в разных стадиях завершенности, потому что только так можно учитывать результаты испытаний и доработать конструкцию.

"Старшип" от Спейс Х Илона Маска потенциально мог бы стать основой для разработки настоящего ужасного кинетического оружия - потому что он достаточно большой и мощный. Маленький "Орешник" - вряд ли. Ну, или у путина депутаты Госдумы действительно отменили все законы Ньютона и вышли в параллельное пространство без применения ускорителя "Боярышник".

Кстати, орэшник, боярышник, новые физические принципы... Из одного семантического ряда.

К сожалению, несколько ударов "Арешником" по Украине возможны. Пострадавшие и разрушения возможны. Но они не будут принципиально отличаться от последствий ударов другими ракетами, которыми нас постоянно атакует враг.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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