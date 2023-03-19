Ордер на арест Путина и провал китайской дипломатии

Неважно, ратифицировала ли Россия или Китай Римский статут или нет. Здесь важна не буква закона, а дух закона.

Путина ожидает арест из-за депортации украинских детей / скриншот из видео

Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Все, никаких переговоров с Путиным на его условиях не будет, как бы не надеялись некоторые, особенно в Германии.

Разрушен миф о "дальновидности" и "мудрости" китайской дипломатии, которая не просчитала такой шаг. Теперь Си со своим визитом в Москву в попал в ловушку. Или он теперь вынужден встречаться с преступником, подтвердив что он является его соучастник с большой перспективой получить такой же ордер. Плюс ордер выдан одновременно и на "установленную по правам ребенка" за похищение детей. Что выглядит для Си совершенно бесподобно.

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Или он может отменить свой визит, тогда покажет, что испугался и засунуть свои амбиции на "второй полюс" подальше. Лет на 50.

События ускоряются. И это очень хорошо для нас.

Не важно, ратифицировала ли Россия или Китай Римский статут или нет. Здесь важна не буква закона, а дух закона. Вообще то у действующих лидеров государств вообще есть юридический иммунитет. Путина обвиняют в самых отвратительных преступлениях даже для диктаторских режимов и даже преступного мира любой страны - в преступлениях против детей.

Интересно, что в качестве доказательства взят сюжет на российском ТВ, где эта "уполномоченная по правам ребенка" кичится, что похитили ребенка из Мариуполя. То есть можно поднимать архивы российского телевидения за последние 10 лет и привлекать всех, кто там что наговорил.

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