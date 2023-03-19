УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Ордер на арест Путина и провал китайской дипломатии

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
19 марта 2023, 09:58
Неважно, ратифицировала ли Россия или Китай Римский статут или нет. Здесь важна не буква закона, а дух закона.
Ордер на арест Путина и провал китайской дипломатии
Путина ожидает арест из-за депортации украинских детей / скриншот из видео

Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Все, никаких переговоров с Путиным на его условиях не будет, как бы не надеялись некоторые, особенно в Германии.

Разрушен миф о "дальновидности" и "мудрости" китайской дипломатии, которая не просчитала такой шаг. Теперь Си со своим визитом в Москву в попал в ловушку. Или он теперь вынужден встречаться с преступником, подтвердив что он является его соучастник с большой перспективой получить такой же ордер. Плюс ордер выдан одновременно и на "установленную по правам ребенка" за похищение детей. Что выглядит для Си совершенно бесподобно.

видео дня

Или он может отменить свой визит, тогда покажет, что испугался и засунуть свои амбиции на "второй полюс" подальше. Лет на 50.

События ускоряются. И это очень хорошо для нас.

Не важно, ратифицировала ли Россия или Китай Римский статут или нет. Здесь важна не буква закона, а дух закона. Вообще то у действующих лидеров государств вообще есть юридический иммунитет. Путина обвиняют в самых отвратительных преступлениях даже для диктаторских режимов и даже преступного мира любой страны - в преступлениях против детей.

Интересно, что в качестве доказательства взят сюжет на российском ТВ, где эта "уполномоченная по правам ребенка" кичится, что похитили ребенка из Мариуполя. То есть можно поднимать архивы российского телевидения за последние 10 лет и привлекать всех, кто там что наговорил.

Источник

новости США Си Цзиньпин Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:35

Шкарлет сделал ошибку в заявлении об отставке с должности министра образования и науки

10:00

Новые жесткие правила: юрист объяснил, кто из военнобязаных мужчин может выезжать за границуВидео

09:58

Ордер на арест Путина и провал китайской дипломатиимнение

09:28

Россияне врут о захвате 70% Бахмута - ISWВидео

09:01

Кто по закону из мобилизованных в ВСУ может служить по месту жительства: объяснение юристаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:59

В РФ не скрывают, что это "люди иного сорта": Тизенгаузен назвал 2 региона, где ненавидят ПутинаВидео

08:12

НАТО намерено направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией – PoliticoВидео

07:26

Прилетел на вертолете, катался на машине: в Кремле выдали хохму о визите Путина в УкраинуВидео

06:38

Блогерство бойцов во время войны: польза или вред?мнение

Реклама
05:30

"Диктаторы хорошо не заканчивают": политик из США спрогнозировал конец для ПутинаВидео

04:40

Историк назвал политика России, который согласился бы освободить народы от господства МосквыВидео

03:40

Наденут наручники: юрист из РФ раскрыл сценарий ареста Путина

03:05

"Хотят, чтобы все жили в дерьме": историк назвал причину ненависти россиян к украинцамВидео

02:18

Можно ли дарить гортензии девушке и какие любовные неприятности сулит синий цветок

00:12

"Демонстрация бессилия": Вятрович оценил вероятность переворота в РФ после освобождения КрымаВидео

18 марта, суббота
23:16

Джеджула оправдался за слова про сына

23:08

В Крым прибыл не Путин, а его двойник: эксперты указали на разоблачающие деталиВидео

22:18

Марк Фейгин. Суд в Гааге взял Путина за задницуВидеоблоги

22:11

Есть пострадавшие: под Москвой загорелся один из крупнейших химзаводовВидео

21:44

Зачем 19 марта нужно обязательно мыть полы в доме "уникальной" водой: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
21:41

Украина ввела санкции против более 400 человек и компаний - ЗеленскийВидео

21:36

Будут ли в Украине выдавать повестки через "Дию": в Минобороны объяснили ситуациюВидео

21:17

"Несколько прилетов будет": черная ведьма прогнозирует мощные взрывы в МосквеВидео

20:41

Армия Украины пойдет в контрнаступление, чтобы выбить войска РФ за границы 1991 года – спикер ВСУВидео

20:27

"Путин "помазал на престол": сын Кадырова может стать его преемником - политтехнологВидео

20:10

3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметыВидео

19:41

Пригожин и Кадыров могут стать угрозой власти Путина – внешняя разведка ЭстонииВидео

19:29

Лайфхак, который всех удивит: зачем опытные хозяйки бросают лимон в воду для варки яицВидео

18:57

"Отбросьте власть Москвы": Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре

18:36

Почему наказать Россию за геноцид украинцев будет непростомнение

18:30

В России заклянчили переговоры и пожаловались, что Украина и Запад ставят Москву "на место"Видео

18:08

Как выглядеть стильно в 40 лет: 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя

18:05

Недобитые земляки Путина устроили бунт под Авдеевкой и отказались идти в наступлениеВидео

18:01

Электрокабель цепляли на половые органы: в ООН рассказали о пытках украинских пленных оккупантамиВидео

17:25

Украина показала, что Москву можно побороть: Вятрович оценил сценарий распада РоссииВидео

17:25

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших самых лучших чертахВидео

17:05

Астролог назвала дату "победного события" для УкраиныВидео

17:05

Украина не пошла на ультиматум РФ: "зерновую сделку" продлили на четыре месяца

17:02

Сын Софии Ротару сообщил о горе в семье

16:51

Шольц жестко осадил Путина после выдачи ордера на его арестВидео

Реклама
16:50

Три места, где нельзя вешать зеркало - привлечет в дом беду и ненастья

16:37

Разные взгляды на войну: Джеджула прекратил общение с сыном от ДимопулосВидео

16:18

Пусть вежливо себя ведет и едет в Украину: Пионтковский разнес Си Цзиньпина и дал совет КиевуВидео

16:15

Российскому фигуристу Костомарову снова ампутировали конечности

16:06

Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретомВидео

16:01

В годовщину аннексии Путин приехал в КрымВидео

15:51

Зеленский ввел санкции против Асада и сотен сообщников оккупантов РФ

15:34

"Формула "можем повторить" – это их погибель": Вятрович рассказал, что похоронит режим Путина

14:55

Путин от Гааги не уйдет, подозрение уже вошло в историю – главный прокурор МУСВидео

14:45

Как лучше всего сажать огурцы: неожиданный секрет удивит невиданным урожаем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять